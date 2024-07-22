  • Новость часаМинобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки?»
    Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон
    Российские политики и блогеры отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    В России на ж/д платформе заметили редкий танк Т-90
    Российские войска улучшили положение на фронте в Донбассе
    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США
    Американские букмекеры оценили шансы Трампа на победу
    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис
    Handelsblatt: Антироссийские санкции провалились и угрожают ЕС
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

    10 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как происходящее в США отразится на майданной Украине

    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

    4 комментария
    22 июля 2024, 15:07 • Новости дня

    Маткапитал разрешили тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу. Документ опубликован на портале правовой информации.

    Он устанавливает, что средства маткапитала могут быть потрачены на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу, передает ТАСС.

    Средства маткапитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство дома. Также, закон предполагает механизм возврата средств маткапитала в случае прекращения договора счета эскроу. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

    Ранее российское правительство внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

    21 июля 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года

    Мария Захарова: Пусть Джонсон даже не мечтает об уходе России из новых регионов

    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия не собирается уходить с освобожденных в ходе СВО территорий, вопреки русофобским ожиданиям в Лондоне, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Дональда Трампа «укрепить Украину» и заставить «Путина отступить».

    «Джонсон – провокатор-русофоб. Именно он подстрекал киевский режим к отказу от ранее им же запрошенных переговоров с Россией. До границ 2022 года Россия войска не выведет. Пусть даже не мечтают», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail заявил, что в случае достижения целей в СВО Россия, а точнее – президент РФ Владимир Путин «пойдет на Грузию и на все российское «ближнее зарубежье», а также на Прибалтику, чтобы «восстановить СССР».

    Поэтому Джонсон хочет, чтобы Дональд Трамп, в случае победы на выборах, разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS по российским аэродромам и в целом «укрепил Украину». В итоге, по замыслу Джонсона, «Путину придется отступить» как минимум до границ, существовавших до начала СВО, а Украина запустит процесс вступления в ЕС и НАТО.

    При этом в реальности, вопреки чаяниям Джонсона, ВС РФ продвигаются все дальше в зоне СВО. Так, в воскресенье российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Также газета ВЗГЛЯД писала, что ВС РФ применили новый козырь в зоне спецоперации – авиабомбу ФАБ-3000, а сама Украина провалила тест на патриотизм.

    Стоит напомнить, что в ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

    Коментарии (36)
    22 июля 2024, 06:23 • Новости дня
    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США

    Миллиардер Сакс назвал отказ Байдена от участия в выборах в США госпереворотом

    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя отказ Джо Байдена от участия в выборах, заявил, что президент США «свергнут в результате переворота». #{vote}

    Сакс в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) обвинил Байдена в превращении США в «банановую республику» преследованием «своего соперника на выборах». По словам Сакса, теперь, «как в банановой республике», Байден «свергнут в результате переворота». «Что посеешь, то и пожнешь», – заявил Сакс.

    Напомним, после дебатов с Дональдом Трампом Байден несмотря на давление со стороны партии и ближайших соратников отказывался выйти из гонки. Однако он все же объявил, что не будет участвовать в выборах – видимо, из-за состояния здоровья, шантажа со стороны спонсоров предвыборной кампании и утраты последних союзников.

    Коментарии (17)
    21 июля 2024, 16:17 • Новости дня
    Продюсер Фадеев заявил, что лишил Ионову членства в группе Глюк'oZa
    Продюсер Фадеев заявил, что лишил Ионову членства в группе Глюк'oZa

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певица Наталья Ионова более не является частью музыкального коллектива Глюк'oZa, заявил его создатель и музыкальный продюсер Максим Фадеев, комментируя странное поведение артистки на концерте в Красноярске.

    Ионова более не является частью группы Глюк'oZa, она была «всего лишь приглашенной актрисой», а теперь «ее время вышло», заявил Фадеев, передает РИА «Новости».

    Продюсер признался, что у него «больше терпеть нет сил», потому он планирует составить иск, лишающий Ионову пользоваться псевдонимом и петь его музыку.

    Само выступление певицы в Красноярске он назвал «бешенством» и «беспределом». Фадеев добавил, что Ионову попросили уйти из группы из-за ее политических заявлений и взглядов.

    Напомним, в Сети распространились видео с Ионовой на концерте с Дня металлурга в Красноярске. Она появилась на публике в состоянии опьянения и вела себя неадекватно.

    Коментарии (12)
    21 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    @ Jeff Overs/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что киевский режим может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Такие переговоры возможны в рамках второго «саммита мира», заявил Зеленский в интервью Би-би-си, передает ТАСС.

    Переговоры могут пройти при условии, что Россия будет готова «проговаривать» украинский план урегулирования.

    «И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница», – сказал Зеленский.

    По его словам, для окончания боевых действий необходимо вести переговоры с тем, «кто в России все решает».

    Ранее российский МИД заявлял, что высказывания киевского режима о готовности разрешить конфликт с помощью дипломатии являются пустыми словами, поскольку на Украине действует указ о запрете переговоров с Россией.

    Коментарии (55)
    22 июля 2024, 08:51 • Новости дня
    В России на ж/д платформе заметили редкий танк Т-90
    В России на ж/д платформе заметили редкий танк Т-90
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Редкую модификацию танка Т-90 заметили на железнодорожной платформе в России, он принадлежит к изделиям ранней серии, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Воевода вещает» опубликована фотография Т-90 с литой башней. Отмечается, что такие танки очень редко встречаются, серия почти «музейная», пишет «Лента.ру».

    Т-90 «Владимир» приняли на вооружение в 1992 году. Корпус и башню машины создали по типу агрегатов танка Т-72Б. В 2004 году начали строить Т-90А, оснащенные сварной башней.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире.

    Коментарии (7)
    22 июля 2024, 03:30 • Новости дня
    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов

    CNN заявил об отказе Белого дома связывать выход Байдена из президентской гонки с его здоровьем

    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокопоставленный чиновник администрации США утверждает, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья, сообщает CNN.

    Как заявил CNN, «ошеломительное решение» Байдена, по словам чиновника, «не связано с какими-либо медицинскими проблемами», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США впервые вышел из предвыборной гонки в разгар избирательной кампании на второй срок. При этом республиканцы требуют не только снятия кандидатуры Байдена, но и его отставки с поста президента.

    На ваш взгляд
    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



    Результаты
    6 комментариев


    Коментарии (17)
    21 июля 2024, 20:34 • Новости дня
    Выехавший на пляж в Мариуполе на машине чеченец извинился

    Tекст: Ольга Иванова

    Ильяс Вахидов, выехавший на пляж в Мариуполе на машине, принес извинения за причиненные отдыхающим неудобства, об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместителя начальника ГУ ВПР МО Апты Алаудинова.

    В своем Telegram-канале он отметил, что «бытовой конфликт был сразу же улажен. Сама ситуация не несла никакой межнациональной подоплеки».

    Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой семья из Чечни оставила свой джип на мариупольском пляже. По данным Mash, местные жители попросили убрать машину, но водитель устроил потасовку. Автомобиль записан на мать учредителя стройфирмы ООО «Вокстрой».

    Коментарии (36)
    21 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Байден отметил, что останется президентом до конца своего срока, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», – написал Байден. Он также пообещал, что подробнее расскажет о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что представители демократической партии хотят, чтобы Джо Байден оставался президентом до конца своего текущего срока, который истекает 20 января 2025 года.

    Еще в пятницу Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе.

    Напомним, стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

    Американская пресса сочла неудачным выступление действующего главы Белгого дома Джо Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Они проходили в ночь на 28 июня. Байден делал частые остановки, туманно выражался, после дебатов на видео сняли, как его супруга Джилл помогала ему сойти с лестницы.

    Коментарии (21)
    22 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Handelsblatt: Антироссийские санкции провалились и угрожают ЕС
    Handelsblatt: Антироссийские санкции провалились и угрожают ЕС
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Санкции Евросоюза пока оказали незначительное влияние на экономику России, а в будущем они могут нанести ущерб объединению, пишет Handelsblatt со ссылкой на исследование четырех институтов экономических исследований, заказанное министерством экономики Германии.

    Как отмечается в материале, экономика России демонстрирует активный рост, и эксперты выразили надежду, что санкционная политика может подействовать как «медленный яд». Однако, если оценивать трезво, то санкции Запада оказались неэффективными, так как они должны были сработать быстро, а не растягиваться на длительное время, пишут «Ведомости».

    Как отмечает Handelsblatt, в долгосрочной перспективе Россия снова сможет участвовать в мировой торговле независимо от желания Запада, а «медленный яд» санкций может навредить самому Западу, например, через рост цен на нефть и газ.

    Издание отмечает, что заморозка российских активов вызывает опасения у других стран, что они также могут стать объектом таких санкций.

    Ранее анализ издания Asia Times прогноза министра финансов США Джанет Йеллен показал, что антироссийские санкции привели к тому, что доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты.

    На ваш взгляд
    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



    Результаты
    6 комментариев


    Коментарии (3)
    22 июля 2024, 05:51 • Новости дня
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из сообщения миллиардера Илона Маска, он считает, что вице-президент США Камала Харрис является «марионеткой» Александра Сороса – сына американского финансиста Джорджа Сороса.

    Маск прокомментировал снимок, на котором вместе запечатлены Сорос и Харрис, а также сообщение о том, что Сорос поддерживает вице-президента США. Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «поблагодарил» Сороса за то, что он не создавал напряжения вокруг вопроса о том, кто «будет его следующей марионеткой».

    Напомним, на фоне объявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, Маск заявил, что «настоящие власти отказываются от старой марионетки».

    На ваш взгляд
    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



    Результаты
    6 комментариев


    Коментарии (12)
    21 июля 2024, 16:42 • Новости дня
    Финляндия начала военные учения у самого близкого к Петербургу КПП
    Финляндия начала военные учения у самого близкого к Петербургу КПП
    @ Heikki Saukkomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Финская армия и финские пограничники начали учения у российской границы рядом с КПП «Ваалимаа», по этой причине трассу к нему закроют до августа, сообщил штаб сухопутных войск Финляндии.

    Учения «Юг 2/24» начались 21 июля, в них планируется задействовать порядка 1,7 тыс. человек и около 300 единиц техники, передает ТАСС со ссылкой на сообщение штаба.

    В ходе учений отработают способность подразделений работать вместе с пограничной службой и другими структурами. В учениях также будет участвовать авиация.

    КПП «Ваалимаа» – самый близкий к Петербургу контрольно-пропускной пункт, его открыли в 1958 году.

    Ранее иммиграционная служба Финляндии заявила, что несколько сотен российских граждан ждут очереди на предоставление им убежища в стране.

    Коментарии (7)
    21 июля 2024, 21:36 • Новости дня
    Байден поддержал кандидатуру Харрис на предстоящих выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы государства.

    Он поддержал Харрис, а также призвал демократов объединиться и победить Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Байден подчеркнул, что выбрать Харрис в качестве вице-президента в 2020 году «стало его лучшим решением».

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

    Напомним, стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

    Коментарии (23)
    21 июля 2024, 17:01 • Новости дня
    В Грузии начали опрашивать участвовавших в военных действиях на Украине наемников

    Tекст: Ольга Иванова

    Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях, сообщает телекомпания «Мтавари архи».

    По данным телекомпании, СГБ вызвала на опрос еще двоих грузинских солдат, участвовавших в конфликте на стороне Украины. Уточняется, что опрос пройдет по делу о «попытке государственного переворота», он будет совершен в присутствии судьи-магистра в Тбилисском горсуде, передает РИА «Новости».

    По данным телекомпании, на днях также состоялся опрос еще одного другого наемника, участвовавшего в конфликте на Украине.

    Ранее СГБ Грузии заявила о подготовке переворота с привлечением воюющих на Украине наемников.

    Коментарии (5)
    22 июля 2024, 04:55 • Новости дня
    МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское МВД опубликовало фотографии мужчины, который подозревается в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, он объявлен в розыск.

    «Полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион и его видео на месте преступления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.


    Речь идет о мужчине худощавого телосложения, возраст – около 20 лет, рост – 170-180 см. Сообщается, что в момент нападения на нем были панама и красные перчатки. МВД Украины попросило жителей страны помочь установить его личность и местонахождение, если они владеют соответствующей информацией, передает ТАСС.

    В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал «доклад министра внутренних дел по расследованию убийства Ирины Фарион». «Тяжелый процесс», – сказал Зеленский, отметив, что выясняется «больше данных об исполнителе».

    В пятницу Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове. Она умерла в больнице.


    Коментарии (15)
    22 июля 2024, 14:42 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» ВС России нанес ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Ударом «Искандера» уничтожена РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, следует из видео Министерства обороны.

    Ранее российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области.

    Коментарии (6)
    Главное
    Российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Сороса
    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»
    Боррель заявил об уничтожении 70% энергомощностей Украины
    МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион
    СК завел дело после гибели девушек в квест-комнате Махачкалы
    Российский пловец Сомов прибыл на Олимпиаду в Париже

    Чем обернется прекращение поставок нефти по «Дружбе»

    Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, которые с таким боем были отвоеваны у ЕС в 2022 году. Пока Киев не пускает нефть только от «Лукойла». С какими экономическими последствиями столкнутся все участники истории, если Украина пойдет дальше и полностью перекроет поставки по «Дружбе»? Подробности

    Перейти в раздел

    «Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки?»

    Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, о чем объявил в своих социальных сетях. В заявлении Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая, впрочем, не пользуется особой популярностью ни в кругу демократов, ни среди американцев в целом. Эксперты спорят, сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу, и в то же время сходятся в том, что решение Байдена лишь усилит раскол внутри американского общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Российскую авиацию закроют от западных ракет

    В Минобороны анонсировали строительство защитных ангаров для боевой авиации России. Причиной стал тот факт, что самолеты оказались уязвимы для высокоточных западных ракет с кассетной начинкой. По мнению спикеров, такие гаражи всерьез помогут обезопасить машины, а в качестве ориентира стоит рассмотреть советский опыт. Подробности

    Перейти в раздел

    Позорное поражение дивизии СС стало гордостью киевского режима

    22 июля исполнилось 80 лет со дня победы Красной армии в битве за Броды в ходе Великой Отечественной войны. Именно в ходе нее была полностью разгромлена и уничтожена дивизия СС «Галичина». Сегодня киевский режим занимается прославлением и нацистских коллаборационистов, и самой этой битвы – однако ирония истории для украинских властей заключается далеко не только в этом. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............