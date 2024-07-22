То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Маткапитал разрешили тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу. Документ опубликован на портале правовой информации.
Он устанавливает, что средства маткапитала могут быть потрачены на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу, передает ТАСС.
Средства маткапитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство дома. Также, закон предполагает механизм возврата средств маткапитала в случае прекращения договора счета эскроу. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
Ранее российское правительство внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.