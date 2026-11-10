Китай представил проект космической сети облачных вычислений

Yicai: Китай создаст в космосе сеть облачных вычислений Nebula Constellation

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инициатива предполагает объединение возможностей спутников для создания в космосе интеллектуальной системы информационных услуг, пишет ТАСС со ссылкой на издание Yicai. Проект был представлен компанией Nebula Space Intelligence на Конференции по отраслевой экосистеме облачных вычислений в космосе в Хэфэе.

Космические вычислительные узлы будут координироваться с наземной инфраструктурой. Создание «космического облака» позволит объединить аппараты дистанционного зондирования, связи и вычислений. Часть данных будет обрабатываться прямо на орбите, а затем передаваться на Землю.

Пекин активно развивает национальную космическую программу. На орбите Земли функционирует космическая станция КНР, предназначенная в том числе для международного сотрудничества. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ракета-носитель «Чанчжэн-12» вывела на околоземную орбиту партию из девяти спутников китайской глобальной системы интернет-покрытия SatNet.

В субботу ракета-носитель «Церера-2-Y3» доставила на солнечно-синхронную орбиту четыре космических аппарата.

В пятницу Китай запустил три спутника серии Yaogan-51 для дистанционного зондирования Земли.