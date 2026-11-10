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    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    7 комментариев
    10 ноября 2026, 08:51 • Новости дня

    Китай представил проект космической сети облачных вычислений

    Yicai: Китай создаст в космосе сеть облачных вычислений Nebula Constellation

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские специалисты разработали проект создания на орбите Земли облачной вычислительной сети Nebula Constellation для обработки спутниковых данных в космосе.

    Инициатива предполагает объединение возможностей спутников для создания в космосе интеллектуальной системы информационных услуг, пишет ТАСС со ссылкой на издание Yicai. Проект был представлен компанией Nebula Space Intelligence на Конференции по отраслевой экосистеме облачных вычислений в космосе в Хэфэе.

    Космические вычислительные узлы будут координироваться с наземной инфраструктурой. Создание «космического облака» позволит объединить аппараты дистанционного зондирования, связи и вычислений. Часть данных будет обрабатываться прямо на орбите, а затем передаваться на Землю.

    Пекин активно развивает национальную космическую программу. На орбите Земли функционирует космическая станция КНР, предназначенная в том числе для международного сотрудничества. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ракета-носитель «Чанчжэн-12» вывела на околоземную орбиту партию из девяти спутников китайской глобальной системы интернет-покрытия SatNet.

    В субботу ракета-носитель «Церера-2-Y3» доставила на солнечно-синхронную орбиту четыре космических аппарата.

    В пятницу Китай запустил три спутника серии Yaogan-51 для дистанционного зондирования Земли.

    9 ноября 2026, 10:41 • Новости дня
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Японии предприняли попытку добиться от Китая гарантий того, что председатель КНР Си Цзиньпин не станет публично игнорировать японского премьер-министра Санаэ Такаити на грядущем саммите АТЭС в Шэньчжэне, пишут американские СМИ.

    Токио рассчитывает, что китайский лидер хотя бы пожмет руку главе японского правительства, как того требует протокол. Японские чиновники запросили у Пекина гарантии равного отношения к руководителю кабинета министров наравне с другими мировыми лидерами, пишет Bloomberg.

    Токио намерен заявить протест в случае любых отклонений от стандартных процедур на конференции, которая пройдет 18 и 19 ноября. Опасения японской стороны связаны с тем, что в прошлом Си Цзиньпин уже отчитывал канадского премьера на саммите G20. Отмечается, что председатель КНР может использовать рассадку или совместную фотографию для демонстрации пренебрежения.

    Отношения между двумя крупнейшими экономиками Азии обострились в прошлом году после того, как Такаити назвала возможное нападение Китая на Тайвань экзистенциальной угрозой для Японии. В ответ Пекин ограничил экспорт редкоземельных металлов, необходимых для японской автомобильной промышленности. При этом шансы на проведение двусторонней встречи лидеров на полях саммита остаются крайне низкими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале обсуждения повестки возможной встречи лидеров России, США и Китая перед саммитом АТЭС.

    Летом делегация депутатов парламента Японии приезжала в Пекин для возобновления двустороннего диалога.

    В июне уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до самого низкого показателя с момента ее вступления в должность.

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    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 02:30 • Новости дня
    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Axios: Глава Nvidia изменил жене с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

    «Я должен извиниться перед своей семьей и всеми вами. Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания», – написал Хуанг в черновике электронного письма сотрудникам Nvidia, которое попало в распоряжение Axios.

    Совет директоров Nvidia в воскресенье объявил о проведении независимого расследования при участии внешних юристов. В компании подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что национальная безопасность или корпоративные секреты были скомпрометированы.

    Хуанг дописал в записке о том, что «быть руководителем Nvidia – это привилегия всей жизни».

    «Я полностью предан NVIDIA и буду работать, чтобы вернуть ваше доверие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование. Также компания заявила, что Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР.

    В субботу американские спецслужбы назвали китайскую предпринимательницу Элис Хуанг шпионкой Министерства государственной безопасности Китая.

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    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    7 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

    Минобороны: С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б»

    Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Космические войска Воздушно-космических сил успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом в интересах Министерства обороны с космодрома Плесецк.

    Боевой расчет космических войск осуществил успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом на борту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

    Старт ракеты в интересах российского военного ведомства состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратом в интересах Министерства обороны.

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    9 ноября 2026, 01:21 • Новости дня
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Ученые зафиксировали три сильные вспышки класса М на Солнце

    Tекст: Катерина Туманова

    В Институте прикладной геофизики сообщили о трех сильных солнечных вспышках класса М, которые произошли в воскресенье.

    Три сильные вспышки на Солнце были зафиксированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск воскресенья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Событиям присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает рост мощности излучения в десять раз.

    Вспышки класса M превосходят по мощности классы A, B и C, однако уступают экстремальному классу X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце. В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки.

    В четверг на светиле зафиксировали самую сильную за четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    8 ноября 2026, 20:12 • Новости дня
    НАСА объявило набор астронавтов для полетов на Луну и подготовки миссий на Марс

    Tекст: Игорь Иножарский

    НАСА открыло прием заявок от граждан США в новый отряд астронавтов, которые будут готовиться к полетам на Луну и Марс. Заявки принимаются до 4 декабря.

    НАСА начало набор нового класса астронавтов, которые примут участие в возвращении американцев на Луну, строительстве лунной базы и подготовке первых пилотируемых миссий на Марс, сообщается на сайте НАСА. Заявки принимаются от граждан США до 23:59 по восточному времени четверга, 3 декабря.

    «Это необыкновенное время для того, чтобы присоединиться к отряду астронавтов НАСА. Люди, которых мы отберем, смогут пройтись по Луне, жить и работать на лунной базе и помочь создать системы и операции, которые в конечном счете доставят экипажи на Марс», – заявил администратор НАСА Джаред Айзекман.

    Окончательный отбор агентство планирует завершить в конце 2027 года, после чего новые кандидаты приступят к подготовке. В 2024 году НАСА уже проводило набор: из более чем 8 тыс. заявок были отобраны 10 кандидатов, которые с 2025 года проходят почти двухлетнее обучение.

    Для участия требуется гражданство США и степень магистра в области точных, инженерных, биологических или компьютерных наук, а также не менее трех лет профессионального опыта после получения диплома. С 1960-х годов НАСА отобрало 370 кандидатов в астронавты, сейчас в действующем отряде агентства состоят 32 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу НАСА анонсировало запуск нового лунного ровера Promise, который планируется отправить на поверхность Луны к концу 2028 года. В пятницу стало известно о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну в 2028 году из-за задержек в разработке скафандров компанией Axiom Space. Заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин назвал создание атомной электростанции необходимым условием для освоения Луны.

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    7 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    Ученые зафиксировали на Солнце более 30 взрывов за двое суток

    ИКИ РАН: На Солнце произошло более 30 взрывов за неполные двое суток

    Tекст: Мария Иванова

    В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    На Солнце наблюдается стремительный рост вспышечной активности, за неполные двое суток было зарегистрировано более 30 взрывов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Накануне космические средства слежения зафиксировали 18 вспышек класса C и выше, а за первые 12 часов субботы к ним добавилось еще 17 событий.

    В ИКИ РАН отметили, что общее число вспышек может достигнуть 40 или 50 к концу дня. Рост числа взрывов начался в середине недели: в понедельник и вторник вспышек не было, а в среду и четверг произошло по три события, включая крупную вспышку уровня M3.6.

    Главным источником активности стала крупная группа солнечных пятен, расположенная почти в центре видимого диска звезды. Энергия из глубины Солнца активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы. Ученые пояснили, что для Земли такой режим более благоприятен, чем накопление энергии для редких и сильных вспышек, однако из-за расположения пятен напротив планеты риск сохраняется.

    Ученые напомнили, что рост активности происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, которая попала в зону действия крупной корональной дыры. Дополнительные удары от мощных вспышек могут вызвать бурные реакции вплоть до магнитных бурь самого высокого уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индекс вспышечной активности на Солнце увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером ученые зафиксировали на звезде самую сильную за четыре недели вспышку класса М.

    В понедельник слабая вспышка класса С прервала четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

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    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

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    7 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    Фигуристка Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

    Фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль на третьем этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.

    В субботу Трусова за произвольный прокат получила 148,90 балла. По сумме двух программ россиянка заработала 221,27 очка, передает РИА «Новости».

    Третий этап Гран-при проходит в китайском Шэньчжэне 6–8 ноября.

    Международный союз конькобежцев (ISU) с текущего сезона разрешил российским и белорусским фигуристам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во время разминки фигуристов Евгения Семененко и Владислава Дикиджи на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

    Во вторник российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) не выступили на заключительном этапе Гран-при России в Омске.

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    7 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Космонавт назвал создание АЭС необходимым условием для освоения Луны

    Космонавт Бабкин назвал создание АЭС на Луне условием для пилотируемых миссий

    Tекст: Мария Иванова

    Создание атомной электростанции на Луне является необходимым условием для дальнейшего освоения спутника Земли и проведения пилотируемых миссий, заявил заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин.

    Без энергетической станции дальнейшее исследование Луны и проведение там пилотируемых миссий невозможно, передает РИА «Новости».

    «Если об этом заявлено, то для космонавтов это очень важный момент, потому что мы знаем хорошо условия работы на Луне… Поэтому без вот такой энергетической станции дальнейшее исследование Луны просто невозможно», – заявил космонавт-испытатель Андрей Бабкин на полях международного фестиваля «Наука 0+» в Ташкенте.

    По его словам, в условиях продолжительных лунных ночей, которые длятся около 14 земных суток, а также экстремально низких температур автономная атомная станция обеспечит необходимые стабильность и безопасность. Космонавт отметил особое значение надежного источника энергии при переходе от автоматических систем к пилотируемым экспедициям.

    Бабкин добавил, что на предполагаемом месте базирования на южном полюсе Луны солнце находится очень низко, а в некоторых областях ожидаемого скопления водяного льда света не бывает вообще. Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявлял о планах России совместно с Курчатовским институтом создать первую атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков назвал осуществимыми планы по созданию малой отечественной атомной электростанции на Луне.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о необходимости создания первой атомной электростанции на спутнике Земли к середине следующего десятилетия.

    В феврале президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о включении возведения ядерного источника энергии в долгосрочный план освоения Луны.

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    7 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Законодатели Китая предложили реформировать систему тайного задержания

    SCMP: В КНР предложили ограничить тайные задержания

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские парламентарии выступили с инициативой ограничить применение процедуры круглосуточной слежки и тайного содержания под стражей по месту жительства, сообщает South China Morning Post.

    Процедура «надзор по месту жительства в определенном полицией месте» применяется правоохранительными органами республики по делам о государственной безопасности и терроризме, передает РБК со ссылкой на South China Morning Post.

    Данная мера позволяет до полугода удерживать подозреваемых в изоляции с круглосуточным наблюдением до официального ареста. ООН и правозащитники неоднократно критиковали этот механизм за использование пыток для получения показаний.

    Проект поправок предлагает прямой запрет на презумпцию виновности и лишает полицию права самостоятельно назначать место надзора лицам без постоянного жительства. Также предусматривается усиление юридической поддержки для подозреваемых и запрет на продление срока задержания сверх установленных лимитов.

    Сотрудник Института права Китайской академии общественных наук Лю Жэньвэнь отметил направленность поправок на защиту законных прав граждан. Адвокат по уголовным делам Цзинь Хунвэй назвал возможные ограничения безусловным улучшением, однако выразил опасение насчет вероятного роста числа официальных арестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Китае анонсировали введение ограничений на выезд граждан из страны по технологическим причинам.

    Весной власти КНР запланировали ужесточение правил погребения для запрета захоронений в пустующих квартирах.

    В прошлом году Пленум Верховного суда России обязал судей уделять особое внимание срокам пребывания обвиняемых в следственных изоляторах.

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    7 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Британия вывела на орбиту второй военный спутник Titania

    Минобороны Британии сообщило о запуске второго военного спутника Titania

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Великобритании отчиталось о запуске на орбиту второго военного спутника Titania для наблюдения за поверхностью Земли.

    Пуск космического аппарата состоялся в октябре. Спутник весит около 100 кг и совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью 27 тыс. км/ч, передает ТАСС.

    Спутник разработали в английском графстве Хэмпшир в рамках партнерства Лаборатории оборонных наук и технологий (DSTL) и компании BAE Systems. Первый британский военный спутник Tyche отправился на орбиту в августе 2024 года, а в следующем году ожидается запуск аппаратов Juno и Oberon.

    Кроме того, в рамках проекта Inaros Лондон проведет испытания трех нейроморфных сенсоров для отслеживания перемещений в космическом пространстве. Датчики разместят на объектах в Австралии, Британии и на Кипре для выявления угрожающей активности вблизи британских спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    В июле британская армия решила заменить устаревшие разведывательные беспилотники современными португальскими дронами.

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    7 ноября 2026, 20:30 • Новости дня
    Космические войска приняли на управление запущенный с Плесецка аппарат

    Роскосмос: Запущенный ракетой «Союз-2.1б» аппарат вывели на целевую орбиту

    Tекст: Мария Иванова

    Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно доставила космический аппарат на расчетную орбиту, бортовые системы функционируют в штатном режиме.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» успешно доставила космический аппарат на целевую орбиту. Старт и выведение аппарата прошли в штатном режиме, сообщает Роскосмос.

    После пуска ракета была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В настоящее время космический аппарат принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил.

    Отмечается, что с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все бортовые системы работают в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Космические войска Воздушно-космических сил запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом в интересах Министерства обороны с космодрома Плесецк.

    Летом Министерство обороны сообщило об успешном проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования.

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    7 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    НАСА предупредило о риске переноса высадки астронавтов на Луну

    WP: Высадку астронавтов США на Луну могут перенести из-за задержек Axiom Space

    Tекст: Мария Иванова

    Высадка американских астронавтов на Луну в 2028 году может быть в очередной раз отложена из-за задержек в разработке скафандров частной компанией Axiom Space, пишут СМИ.

    Офис генерального инспектора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) предупредил о риске срыва сроков разработки скафандров нового поколения компанией Axiom Space к миссии 2028 года, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

    В последние несколько лет частный подрядчик сталкивается с трудностями при распределении средств, частой сменой руководства и все больше зависит от сотрудников американского космического ведомства. Чтобы ускорить процесс, функционал скафандра сократили. Теперь астронавты смогут непрерывно находиться на поверхности естественного спутника Земли только два с половиной часа вместо изначально запланированных шести.

    «Он, безусловно, будет современным и более безопасным по своей конструкции, поскольку мы закладываем в него больше резервных систем и повышенную отказоустойчивость. Но требования к нему будут в большей степени соответствовать своего рода первому шагу», – заявил глава НАСА Джаред Айзекман.

    Возможная задержка способна привести к тому, что Китай станет первой страной, чьи астронавты высадятся на Луну в XXI веке. Сроки реализации лунной программы «Артемида» ранее переносились неоднократно. Так, миссия «Артемида-3» пройдет на околоземной орбите, а высадку планируется осуществить в 2028 году в рамках полета «Артемида-4».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Reuters сообщило о риске срыва лунной программы США из-за неполадок в двигателе корабля Starship.

    Весной в отчетах НАСА отмечалась угроза планам по возвращению астронавтов на Луну к 2028 году в связи с задержкой разработки скафандров компанией Axiom Space.

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