Аудитор НАСА: Задержки со скафандрами могут сорвать высадку на Луну
Проблемы с разработкой экипировки компанией Axiom Space ставят под угрозу амбициозные планы по возвращению астронавтов на Луну к 2028 году, говорится в отчетах НАСА.
Отставание от графика создания космических костюмов может серьезно повлиять на сроки реализации лунной программы, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчеты генерального аудитора НАСА.
Задержки со стороны подрядчика оказались критическими.
«Первоначальные цели НАСА по демонстрации лунных скафандров и скафандров для микрогравитации в 2025 и 2026 годах соответственно были чрезмерно оптимистичными и нереалистичными. Оба типа скафандров отстают от графика как минимум на полтора года, поскольку в настоящее время Axiom планирует готовность к демонстрации скафандров на конец 2027 года», – указано в документе.
Специалисты ведомства подчеркивают, что при сохранении средних исторических темпов испытаний готовая экипировка появится не раньше 2031 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА Джаред Айзекман пообещал высадить астронавтов на Луну в 2028 году. До этого американское космическое агентство отказалось от посадки людей на лунную поверхность в рамках миссии Artemis 3.