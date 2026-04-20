Глава МИД Израиля осудил разбившего статую Христа солдата ЦАХАЛа
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко осудил акт вандализма со стороны солдата ЦАХАЛа, уничтожившего христианскую святыню в одном из южноливанских поселений.
Глава внешнеполитического ведомства еврейского государства Гидеон Саар подверг жесткой критике действия военнослужащего, осквернившего христианскую святыню на территории соседней страны, передает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что подобное поведение категорически не соответствует государственным ценностям.
«Я уверен, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры. Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям», – заявил министр. Он добавил, что страна уважительно относится ко всем религиям и их символам.
Ранее ливанские СМИ распространили кадры, на которых израильский военный ломает статую Христа в южноливанском поселении Дибель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля официально подтвердила факт разрушения статуи Иисуса Христа своим солдатом в ливанском поселении Дибель.
Ранее израильский МИД выразил глубокое сожаление из-за ущерба церкви Святого Семейства в секторе Газа.
Власти Ливана обвинили Израиль в нарушении международного гуманитарного права.