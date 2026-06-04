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Решетников спрогнозировал переход к более крепкому рублю
Более высокие ставки и крепкий рубль могут стать контурами следующей экономической модели, заявил министр экономического развития Максим Решетников на полях ПМЭФ.
Основой следующей экономической модели России станут крепкий рубль и повышенные процентные ставки, сообщил министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» на Петербургском международном экономическом форуме.
«Смотрите, структурные изменения очевидно идут, и идут достаточно активно. Вопрос, куда мы хотим направлять эти структурные изменения? С этой точки зрения понятно, что все наши ключевые ограничители, они в общем и целом не изменились», – отметил глава ведомства.
По словам министра, очертания будущей модели уже прослеживаются. Ключевыми факторами станут более крепкий курс рубля и повышенные процентные ставки, обусловленные вопросами бюджетного дефицита, передает ТАСС.
Банк России реагирует на текущую ситуацию, однако для достижения поставленных целей в бюджетной политике потребуется дополнительное время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года глава Минэкономразвития Максим Решетников озвучил президенту России макроэкономический прогноз.
Прошлой осенью министр предупредил о необходимости адаптации к крепкому курсу национальной валюты.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об исчерпании компонентов прежней модели экономического роста.Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года глава Минэкономразвития Максим Решетников озвучил президенту России макроэкономический прогноз.
Прошлой осенью министр предупредил о необходимости адаптации к крепкому курсу национальной валюты.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об исчерпании компонентов прежней модели экономического роста.