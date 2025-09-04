Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Решетников заявил о необходимости адаптации к крепкому рублю
В новом макропрогнозе глава Минэкономразвития Максим Решентников заявил, что курс рубля будет крепче, чем предполагалось ранее, и это станет серьезным испытанием для экономики страны.
По словам Решетникова, такая корректировка связана с особенностями российской экспортно-ориентированной экономики.
«Курс рубля будет крепче. И нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться. Это достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего», – сказал он в интервью РБК на ВЭФ.
Глава Минэкономразвития добавил, что в новой модели важно соблюдать баланс между экспортом и импортом, поскольку отсутствие устойчивого импорта приведет к сокращению экспорта.
Решетников подчеркнул, что при сохранении открытости экономики важно продвигать несырьевой и неэнергетический экспорт, поскольку в этих сегментах выше добавленная стоимость.
Министерство в ближайшее время планирует внести обновленный макроэкономический прогноз, включая новые параметры по курсу рубля, в правительство.
X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».
