Решетников заявил о необходимости адаптации к крепкому рублю

Tекст: Ирма Каплан

По словам Решетникова, такая корректировка связана с особенностями российской экспортно-ориентированной экономики.

«Курс рубля будет крепче. И нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться. Это достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего», – сказал он в интервью РБК на ВЭФ.

Глава Минэкономразвития добавил, что в новой модели важно соблюдать баланс между экспортом и импортом, поскольку отсутствие устойчивого импорта приведет к сокращению экспорта.

Решетников подчеркнул, что при сохранении открытости экономики важно продвигать несырьевой и неэнергетический экспорт, поскольку в этих сегментах выше добавленная стоимость.

Министерство в ближайшее время планирует внести обновленный макроэкономический прогноз, включая новые параметры по курсу рубля, в правительство.

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

