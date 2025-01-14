Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя

Путин обсудил социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя

Tекст: Елизавета Шишкова

На встрече также обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией. Основное внимание уделено улучшению качества жизни и развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы, передает пресс-служба Кремля.

«За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям. И прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики», – сказал Путин.

По его словам, на реализацию государственной программы развития Крыма и Севастополя в период с 2025 по 2027 год предусмотрено более 316 млрд рублей. Эти средства направят на завершение строительства более 230 объектов и реализацию 32 мероприятий в течение трех лет.

Путин отметил важность дальнейшего развития регионов и подчеркнул, что такие проекты способствуют укреплению социальной и экономической стабильности в Крыму и Севастополе. Он также подчеркнул, что несмотря на уже достигнутые успехи, нужно продолжать работу над улучшением условий жизни местных жителей.