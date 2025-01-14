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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

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    14 января 2025, 19:18 • Новости дня

    Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя

    Путин обсудил социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. На совещании обсуждалась реализация госпрограммы развития регионов, для которой в федеральном бюджете предусмотрено свыше 316 млрд рублей.

    На встрече также обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией. Основное внимание уделено улучшению качества жизни и развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы, передает пресс-служба Кремля.

    «За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям. И прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики», – сказал Путин.

    По его словам, на реализацию государственной программы развития Крыма и Севастополя в период с 2025 по 2027 год предусмотрено более 316 млрд рублей. Эти средства направят на завершение строительства более 230 объектов и реализацию 32 мероприятий в течение трех лет.

    Путин отметил важность дальнейшего развития регионов и подчеркнул, что такие проекты способствуют укреплению социальной и экономической стабильности в Крыму и Севастополе. Он также подчеркнул, что несмотря на уже достигнутые успехи, нужно продолжать работу над улучшением условий жизни местных жителей.

    12 января 2025, 18:14 • Новости дня
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

    Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Путина и Трампа по Украине

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник Дональда Трампа Майк Уолтц.

    В эфире телекомпании ABC Уолтц заявил о подготовке встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что контакт между двумя лидерами может быть установлен в ближайшие дни или недели через телефонный разговор, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

    Уолтц также добавил, что, с точки зрения Дональда Трампа, невозможно заключить сделку по Украине без диалога с Россией.

    «Необходимо установить диалог и отношения с другой стороной, и мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – заявил он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    12 января 2025, 19:39 • Новости дня
    Команда Трампа назвала нереалистичным возврат Киевом утраченных территорий

    Майк Уолтц назвал нереалистичным вытеснение РФ с бывших территорий Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Полное вытеснение России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей, заявил будущий помощник по нацбезопасности Дональда Трампа Майк Уолтц.

    Майк Уолтц заявил в интервью ABC News, что полное вытеснение России с территорий бывшей Украины, включая Крым, является нереалистичной задачей.

    «Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность», – отметил Уолтц, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что важно сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем. Уолтц задал риторический вопрос о том, как можно прекратить конфликт и не допустить его эскалации, которая может втянуть в него такие страны, как Южная Корея и КНДР.

    Также он указал на необходимость установления режима прекращения огня, чтобы открыть путь к переговорному процессу и поиску долгосрочного решения.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма. Владимир Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО».

    Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама решать вопрос о территориальных уступках России для достижения мира, без внешнего давления, в том числе со стороны США.

    Глава МИД Росии Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 08:16 • Новости дня
    В Госдуме поддержали позицию Трампа по Крыму

    Депутат Шеремет назвал здравомыслящей позицию Трампа по Крыму и Украине

    В Госдуме поддержали позицию Трампа по Крыму
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет оценил заявления Дональда Трампа о нереалистичности вытеснения России с территорий Украины, включая Крым, как здравомыслящие и реалистичные.

    Шеремет высказался о позиции избранного президента США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости». В эфире канала ABC советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп считает нереалистичным вытеснение России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма.

    Шеремет отметил, что Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Он добавил: «Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов».

    Депутат также выразил мнение о том, что киевский режим в лице Владимира Зеленского является нелегитимным и не заинтересован в прекращении конфликта. По словам Шеремета, Зеленский будет содействовать разжиганию новой фазы конфликта, так как его «террористической сущности не нужен мир для Украины и украинского народа, которым пожертвовали во имя геополитических амбиций президента США Байдена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, команда президента США Дональда Трампа назвала нереалистичным возврат Киевом утраченных территорий, а будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения ситуации на Украине.

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    13 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин и президент Ирана подпишут договор о стратегическом партнерстве

    Путин и Пезешкиан 17 января подпишут договор о стратегическом партнерстве

    Tекст: Ольга Иванова

    17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который станет основой для расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

    Подписание пройдет по итогам переговоров, которые состоятся во время официального визита президента Ирана в Россию. Ожидается, что лидеры обеих стран также выступят с заявлениями для прессы, сообщает ТАСС.

    Встреча президентов станет важным шагом в развитии двусторонних отношений между Россией и Ираном. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Также на повестке дня стоят актуальные вопросы региональной и международной политики.

    Планируется, что подписание договора станет основой для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Этот шаг направлен на углубление взаимодействия и координации на международной арене и в различных сферах экономики.

    Ранее сообщалось, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, который включает сотрудничество в обороне и безопасности.

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    14 января 2025, 08:59 • Новости дня
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув обоюдное желание обеих сторон.

    Трамп отметил, что хотел бы встретиться с Путиным «очень оперативно», и добавил, что российский президент выразил аналогичное желание, передает ТАСС.

    При этом избранный президент США добавил, что прежде чем встреча состоится, ему необходимо официально вступить в должность президента.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи. Кроме того, Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа.

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    13 января 2025, 16:52 • Новости дня
    Анонсирован визит главы ЦАР в Россию

    Анонсирован визит главы ЦАР Туадера в Россию для встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера отправляется в Москву, где рассчитывает провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам пресс-секретаря Туадера Альберта Мокпема, визит начнется во вторник и продлится пять дней, включая перелеты, передает РИА «Новости». В столице России глава ЦАР планирует провести 3-4 дня.

    Основной целью визита станет встреча с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь подтвердил намерение провести личные переговоры между лидерами. «Визит президента в Москву подтвержден, вылет завтра. Вся поездка займет пять дней с перелетами, так что 3-4 дня в Москве. Состоится встреча тет-а-тет с президентом Путиным», – сообщил Мокпем.

    В ноябре прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадера по вопросам безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом. В апреле прошлого года ЦАР направила  Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову приглашения посетить страну в удобное для них время.

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    12 января 2025, 00:35 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров уделить особое внимание проблемам Донбасса и Новороссии
    Путин призвал прокуроров уделить особое внимание проблемам Донбасса и Новороссии
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин поручил прокурорам особое внимание уделить проблемам жителей Донбасса, Новороссии и приграничных регионов, таких как Курская область, в своем видеообращении.

    Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры поручил Генеральной прокуратуре и ее территориальным органам уделить особое внимание решению проблем граждан, проживающих в Донбассе, Новороссии и приграничных территориях, таких как Курская область, передает ТАСС.

    Лидер российского государства подчеркнул важность этой задачи, особенно для регионов, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Он также отметил необходимость продолжения работы по интеграции в единое правовое пространство России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также поддержке их социального и экономического возрождения.

    В своем обращении Путин сказал: «Генеральной прокуратуре и ее территориальным органам нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области, в других наших регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения».

    Президент добавил, что работа по интеграции и возрождению этих территорий должна продолжаться и развиваться всеми возможными способами.

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    11 января 2025, 22:50 • Новости дня
    После крушения танкеров в Крыму очистили 14 км побережья от нефтепродуктов

    В Крыму после крушения танкеров очистили 14 км побережья и собрали 43,5 тонны мазута

    Tекст: Максим Попов

    Около 14 км береговой линии в Крыму очищено от мазута после крушения танкеров в Черном море, собрано 43,5 тонны загрязненного грунта и песка, спасено 91 птица.

    Как передает ТАСС, министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова сообщила, что в результате происшествия с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» проведена очистка 13,9 км береговой линии. Работы по ликвидации загрязнения продолжаются, осталось очистить 7,38 км.

    Кроме того, очищено более 19 тыс. кв. м акватории, обследовано 486 км береговой линии и 56 кв. м акватории. В ликвидации последствий участвуют 970 человек, 187 единиц техники и 23 плавсредства. В результате усилий спасено 91 птица, пострадавшая от мазута.

    Напомним, танкеры потерпели крушение 15 декабря, в результате чего в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.  8 января сообщалось, что на Крымском побережье зафиксировали 50 случаев загрязнения нефтепродуктами, очищено более 84 километров. 9 января президент Владимир Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море и распорядился образовать штаб для ликвидации аварии прямо на месте происшествия.

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    13 января 2025, 01:24 • Новости дня
    В Краснодарском крае проложили 500 метров дороги к аварийному танкеру

    Специалисты проложили более 500 метров технической дороги к танкеру «Волгонефть-239»

    Tекст: Максим Попов

    В Краснодарском крае специалисты за двое суток проложили свыше 500 метров дороги к корме танкера «Волгонефть-239», из которого произошла утечка мазута.

    Как отметили в оперативном штабе, за последние двое суток специалисты проложили более 500 метров технической дороги к корме танкера «Волгонефть-239», передает ТАСС. Этот танкер стал источником утечки мазута 10 января, что вызвало необходимость в срочных мерах по ликвидации последствий аварии.

    По словам ликвидаторов аварии, работы ведутся в условиях неблагоприятной погоды. «Техническую дорогу к корме танкера продолжают прокладывать ночью под дождем,» – говорится в сообщении. Специалисты работают круглосуточно, чтобы быстро обеспечить доступ к аварийному судну и начать ликвидационные работы.

    Ранее сообщалось, на побережье шести муниципалитетов Крыма выявлены новые выбросы нефтепродуктов, общая протяженность загрязнений составляет свыше 12 километров. При этом президент Владимир Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

    Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 моряков, один из которых погиб. Черноморское побережье Краснодарского края оказалось наиболее пострадавшим, вследствие чего на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.

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    12 января 2025, 00:15 • Новости дня
    Путин поручил усилить надзор за поставками вооружений в войска

    Путин заявил о дальнейшем системном надзоре за поставками вооружений в войска

    Tекст: Максим Попов

    Российская прокуратура значительно усилила контроль в оборонной сфере, включая плановые поставки вооружений, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин обратился с видеообращением по случаю Дня работника прокуратуры, в котором отметил усиление надзора за оборонной сферой, передает ТАСС. Он подчеркнул, что прокуроры сделали многое в этом направлении, уделяя особое внимание контролю за плановыми поставками вооружений и техники в войска.

    Путин поручил продолжать эту работу системно, координируя усилия с другими ведомствами. «Прошу и дальше вести работу в этой сфере системно», – заявил российский лидер, акцентируя внимание на важности координации действий в этой области.

    Такая мера, по его словам, необходима для обеспечения надлежащего уровня безопасности и эффективности обороноспособности страны. Это подчеркивает важность роли прокуратуры в обеспечении законности и порядка в оборонно-промышленном комплексе.

    До этого Путин призвал прокуроров уделить особое внимание проблемам Донбасса и Новороссии.

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    12 января 2025, 21:22 • Новости дня
    Вучич предложил организовать встречу Путина и Трампа в Сербии

    Tекст: Вера Басилая

    Сербия заинтересована стать местом встречи президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич впервые предложил Сербию в качестве места для встречи и переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    С этим предложением в эфире телеканала TV Pink. Президент Сербии подчеркнул, что его страна заинтересована стать местом проведения таких переговоров.

    Вучич отметил, что Сербия формально находится вне военных блоков, таких как НАТО и ОДКБ, и является полностью независимой страной. Он подчеркнул, что это делает Сербию подходящим местом для проведения международных встреч, так как страна готова гарантировать безопасность обоим президентам.

    Ранее советник Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    13 января 2025, 09:59 • Новости дня
    В Крыму оценили позицию Трампа о нереалистичности «возврата» Крыма Украине

    Глава Крымской межнациональной миссии Смирнов назвал позицию Трампа по Украине последовательной и заслуживающей внимания

    Tекст: Вера Басилая

    Позиция избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности «возврата» Крыма Украине соответствует его ранее высказанным взглядам и может способствовать стабилизации ситуации в регионе, заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

    Заур Смирнов заявил, что позиция Трампа о нереалистичности «вытеснения» России со всех бывших территорий Украины является последовательной и заслуживает особого внимания, передает РИА «Новости».

    По словам Смирнова, важно, чтобы прекращение огня на Украине не стало временной мерой, которая позволит Киеву и его союзникам наращивать силы для дальнейшей агрессии против России. Он подчеркнул, что внеблоковый статус Украины, ее демилитаризация и денацификация будут самой надежной гарантией для достижения стабильного мира на Европейском континенте.

    Смирнов добавил, что вопрос российского статуса Крыма, Новороссии и Донбасса не может быть предметом торга, так как жители этих регионов единогласно поддержали воссоединение с Россией на всенародных референдумах. Он выразил надежду, что подход Трампа поможет стабилизировать обстановку и предотвратить новые конфликты.

    Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп считает нереалистичным «вытеснение» России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма.

    Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма. Также Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО».

    Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал здравомыслящей позицию Трампа по Крыму и Украине.

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    12 января 2025, 00:22 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность работы прокуроров во всех сферах деятельности

    Путин подчеркнул приоритеты работы прокуратуры в России на День работника

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин отметил значимость противодействия экстремизму, коррупции и защите прав предпринимателей в работе прокуратуры.

    Президент Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника прокуратуры, который отмечается 12 января, отметил широкий круг обязанностей прокуроров и необходимость их достойного выполнения, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул важность обеспечения прав и социальных гарантий бойцов СВО, но указал, что другие участки работы прокуратуры остаются не менее значимыми.

    Путин выделил несколько ключевых направлений в работе прокурорских работников. «Имею в виду противодействие терроризму и экстремизму, криминалу и коррупции, защиту экономических интересов страны и прав предпринимателей, а также поддержание гособвинения в судах и природоохранную деятельность», – сказал президент.

    До этого Путин поручил прокурорам усилить надзор за поставками вооружений в войска и призвал их уделить особое внимание проблемам Донбасса и Новороссии.

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    14 января 2025, 04:11 • Новости дня
    Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа

    Вице-спикер парламента Словакии Данко высказался за проведение встречи Путина и Трампа в Братиславе

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

    «Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», – приводят слова Данко «Известия».

    Он полагает, что далее последует «диалог с Украиной». Комментируя заявления Трампа о Панамском канале, Данко отметил, что те свидетельствуют о готовности Трампа «говорить обо всем». Данко добавил: «То, что произошло на Украине, не случилось за один день. Это история».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи.

    Трамп ранее заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если условия использования не будут пересмотрены, высказав недовольство высокими тарифами.

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    12 января 2025, 15:18 • Новости дня
    В Крыму и Севастополе погибли 23 дельфина

    В Крыму нашли 23 погибших дельфина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Крыму и Севастополе зафиксировали 23 погибших дельфина, загрязненных мазутом среди них не обнаружено, большинство погибло до катастрофы с танкерами.

    С момента крушения танкеров в Крыму и Севастополе было обнаружено 23 погибших дельфина, передает РИА «Новости». Центр спасения и реабилитации дельфинов «Безмятежное море» сообщил, что среди найденных животных не было ни одного, загрязненного мазутом. Большинство найденных тел дельфинов находилось на продвинутой стадии разложения, что указывает на их гибель до произошедшей аварии.

    По данным центра, ни одно обращение по поводу пострадавших живых дельфинов к ним не поступало. Среди погибших особей было обнаружено тело азовки с предположительным ножевым ранением, что может свидетельствовать о прилове в орудия рыболовства. В основном погибшие дельфины были найдены в Севастополе, меньше – в Керчи, Феодосии и Евпатории.

    Центр «Безмятежное море» попросил людей фотографировать и присылать информацию и координаты обнаруженных тел дельфинов через мессенджеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черном море было зафиксировано мазутное пятно возле курортов и заповедников Крыма, в регионе выявили 50 мест выброса мазута, а в Севастополе впервые обнаружили мертвых дельфинов после разлива мазута.

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    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов. Подробности

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    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

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    Прибалтийская экономика задыхается без российского электричества

    Уже в ближайшие недели страны Прибалтики, как заявляется, «окончательно преодолеют последствия советской оккупации». Речь идет о полном разрыве электросетей этих стран с российской энергосистемой. Однако уже сейчас эйфория от этого события сменилась растерянностью – прибалты вдруг осознали, что обрекают себя на эпоху дефицитного и дорогого электричества. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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