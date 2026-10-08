Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Григоренко назвал среднее время пребывания людей в соцсетях
Григоренко: Человек в мире в среднем проводит в соцсетях 2,5 часа в день
В среднем человек тратит на социальные сети 2,5 часа в день, а интернетом пользуются более 70% населения Земли, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«По данным на 2026 год, интернетом пользуется подавляющая часть населения Земли – больше 70%. Почти 2,5 часа в день в среднем человек в мире проводит в соцсетях», – заявил Григоренко на втором Глобальном цифровом форуме, передает РИА «Новости».
По его словам, на сегодняшний день объем мировых расходов на IT-бизнес оценивается почти в 7 трлн долларов. «Для сравнения: это больше, чем объем мирового банковского сектора», – добавил вице-премьер.
Второй Глобальный цифровой форум проходит 8–10 октября в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте «отец интернета» предложил приравнять соцсети к алкоголю и вождению.
В том же месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил о распространенности русского языка в интернете и соцсетях.
В феврале соцсеть Kuaishou оштрафовали в Китае на 17,2 млн долларов за непристойный контент.