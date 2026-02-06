Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.3 комментария
Соцсеть Kuaishou оштрафовали в Китае на 17,2 млн долларов за непристойный контент
Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР назначила штраф одной из крупнейших соцсетей за трансляции порнографического содержания и нарушения кибербезопасности.
Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине оштрафовала компанию Beijing Kuaishou Technology на 17,2 млн долларов, передает CCTV.
Поводом для санкций стали неоднократные трансляции порнографического характера на платформе Kuaishou, одной из самых популярных соцсетей Китая с более чем 400 млн активных пользователей ежедневно.
По информации CCTV, расследование в отношении компании началось после выявления случаев размещения и распространения незаконного контента.
Проверка показала, что платформа не выполнила требования кибербезопасности, не устранила вовремя выявленные риски и не удалила запрещенные материалы.
Власти Китая пообещали продолжить ужесточать меры контроля в интернете, проводить расследования подобных нарушений и обеспечивать защиту кибербезопасности в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и китайские представители достигли значительного прогресса на переговорах по TikTok, а крайний срок для принятия решения назначен на 17 сентября.
Генеральная прокуратура Флориды возбудила судебное разбирательство против Roblox из-за сообщений о совращении и шантаже детей на платформе.
Швейцарская компания Swatch удалила рекламную кампанию после критики в Китае, где ее сочли оскорбительной для азиатских народов.