  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции
    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам
    Политолог объяснил конфликт президента и премьера Эстонии из-за переговоров с Россией
    Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    Стало известно о тяжелом состоянии генерала Генштаба Алексеева после покушения
    Власти Грузии предложили публично обсудить отказ от интеграции в НАТО и ЕС
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая
    Польша возмутилась «поучениями» от посла США
    Европа отобрала 90% закачанного к зиме газа из ПХГ
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    13 комментариев
    6 февраля 2026, 14:53 • Новости дня

    Соцсеть Kuaishou оштрафовали в Китае на 17,2 млн долларов за непристойный контент

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР назначила штраф одной из крупнейших соцсетей за трансляции порнографического содержания и нарушения кибербезопасности.

    Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине оштрафовала компанию Beijing Kuaishou Technology на 17,2 млн долларов, передает CCTV.

    Поводом для санкций стали неоднократные трансляции порнографического характера на платформе Kuaishou, одной из самых популярных соцсетей Китая с более чем 400 млн активных пользователей ежедневно.

    По информации CCTV, расследование в отношении компании началось после выявления случаев размещения и распространения незаконного контента.

    Проверка показала, что платформа не выполнила требования кибербезопасности, не устранила вовремя выявленные риски и не удалила запрещенные материалы.

    Власти Китая пообещали продолжить ужесточать меры контроля в интернете, проводить расследования подобных нарушений и обеспечивать защиту кибербезопасности в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и китайские представители достигли значительного прогресса на переговорах по TikTok, а крайний срок для принятия решения назначен на 17 сентября.

    Генеральная прокуратура Флориды возбудила судебное разбирательство против Roblox из-за сообщений о совращении и шантаже детей на платформе.

    Швейцарская компания Swatch удалила рекламную кампанию после критики в Китае, где ее сочли оскорбительной для азиатских народов.

    5 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    360kuai: Путин мгновенно отреагировал на нефтяной ультиматум Трампа Китаю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия в лице ее президента Владимира Путина оперативно ответила на попытки США заставить КНР надавить с помощью санкций, пишут китайские СМИ.

    Президент Владимир Путин поддержал Китай после угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на 360kuai.

    Глава Белого дома, по данным портала, позвонил в Пекин с требованием немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана. Взамен американская сторона настояла на заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. В случае отказа выполнить этот ультиматум Вашингтон пообещал ввести против КНР карательные пошлины для обрушения нефтяных котировок.

    Реакция Москвы оказалась молниеносной: в КНР с визитом прибыл секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Эта поездка продемонстрировала, что попытки США усилить давление на партнеров не сработали.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. До этого президент России Владимир Путин и глава Китая провели видеоконференцию.

    Комментарии (3)
    4 февраля 2026, 03:22 • Новости дня
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обыск, устроенный в офисе соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) в Париже, должен рассматриваться как политическая атака, заявил владелец платформы Илон Маск.

    «Это политическая атака», – заявил Маск в X.

    Руководство соцсети X заявило, что обвинения, лежащие в основе рейда, не имеют оснований, и компания категорически отрицает любые противоправные действия со своей стороны, передает ТАСС.

    В заявлении сказано, что рейд укрепил уверенность компании в том, что расследование искажает французское законодательство, идет в обход правовой процедуры и угрожает свободе слова.

    Представители X подчеркнули, что платформа остается привержена защите своих фундаментальных прав и прав пользователей, а также заявили, что не намерены поддаваться давлению со стороны французских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск и Линда Яккарино получили повестки на допрос в Париже после обысков в офисах X из-за расследования по дипфейкам. Еврокомиссия начала новое расследование против Grok в связи с использованием функцией «раздевания» людей на фотографиях.

    В августе 2024 года создателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для незаконных транзакций.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Провайдеры способны выявлять поиск детской порнографии в интернете

    Эксперт Геллер: Фиксация поиска детской порнографии в Сети уже возможна

    Эксперт: Провайдеры способны выявлять поиск детской порнографии в интернете
    @ Сергей Коньков/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Интернет-провайдеры не ведут тотальной слежки за пользователями, однако при обнаружении обращений к ресурсам с детской порнографией могут фиксировать такие факты, сказал газете ВЗГЛЯД главный разработчик сайта президента России Артем Геллер. Ранее в Общественной палате предложили наказывать за поиск детской порнографии в интернете, чтобы выявлять педофилов до того, как они совершат преступление против ребенка.

    «Провайдеры, если обнаруживают подобные вещи, то уже сейчас обязаны сообщать в правоохранительные органы. Конечно, они не шпионят активно за всеми без каких-либо оснований, потому что это дорого, сложно, ресурсозатратно. Поэтому провайдеры создают списки сайтов, которые могут фиксироваться как ресурсы, распространяющие подобные материалы», – говорит Геллер.

    Он подчеркивает, что если человек заходит на подобный ресурс, то это провайдеры фиксировать умеют. Однако возникает вопрос: нужно ли данную информацию сразу же направлять в правоохранительные органы?  Ведь человек мог попасть на данный ресурс совершенно случайно, например, кликнув на какой-то баннер.

    Ранее в Ленинградской области в водоеме обнаружили тело девятилетнего мальчика, который пропал в прошлую пятницу. По делу задержан мужчина, который сознался, что утопил тело ребенка. По его словам, со школьником они были знакомы, он мыл ему машину, а в конце прошлой недели у них якобы возник конфликт. Отмечается, что в ходе обыска на электронных устройствах подозреваемого обнаружена детская порнография.

    Глава комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил наказывать за поиск детской порнографии в интернете. Это, по его мнению, может помочь выявлять педофилов еще до того, как они совершат преступление против ребенка.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю

    Путин отметил взаимовыгодное энергетическое партнерство России и Китая

    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет уверенное первое место среди поставщиков энергоресурсов в Китай, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином.

    Россия стабильно удерживает лидерство по экспорту энергоресурсов в Китай, передает ТАСС. Об этом рассказал президент Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Россия – лидер по поставкам в КНР энергоресурсов, наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что Москва и Пекин ведут активный диалог в сфере мирного атома, а также реализуют совместные высокотехнологичные проекты, затрагивающие промышленность и космические исследования.

    Президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Путина дорогим другом.

    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым.

    Комментарии (8)
    6 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    Администрация США заявила о намерении заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями, в которое должен быть включен Китай, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

    Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

    Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, прежний договор ДСНВ был признан им несовершенным, так как он не включал Китай и не охватывал ядерные вооружения театра военных действий.

    Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что США и Россия больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Комментарии (5)
    4 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал создать грандиозный план развития отношений с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай и Россия должны совместно разработать новый масштабный план развития двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Глава КНР подчеркнул значимость момента, отметив: «В этот символический день с удовольствием проведу с вами углубленный разговор по совместной разработке нового грандиозного плана развития двусторонних отношений», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку после опроса в соцсетях

    Дмитриев призвал Стармера уйти после критики программы «Гордость на местах»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратился к премьер-министру Британии Киру Стармеру с призывом уйти в отставку после его публикации о патриотизме и инициативе «Гордость на местах».

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал премьер-министра Британии Кира Стармера уйти в отставку, пишет ТАСС.

    В своем обращении в соцсетях Дмитриев написал: «Уважаемый премьер-министр Стармер, просто прочитайте любые 10 случайных комментариев пользователей X под вашим постом, поймите, что люди думают о ваших усилиях, уйдите в отставку и искупите вину. Дайте западной цивилизации шанс».

    Это заявление стало ответом на пост Кира Стармера в соцсетях, где он рассказал о своей любви к Британии и программе «Гордость на местах», направленной на развитие местных сообществ. По мнению премьера, инициатива позволяет жителям страны влиять на преобразование своих районов, улиц и парков.

    Ранее Кирилл Дмитриев опубликовал результаты опроса в соцсетях, где 96% пользователей высказались за то, чтобы Кир Стармер покинул пост премьер-министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указывал на давление, оказанное на премьера Британии Кира Стармера во время его визита в Китай.

    До этого более половины опрошенных граждан Британии выступили за отставку Стармера с поста лидера Лейбористской партии и премьера.

    А в четверг Politico написала, что Стармер столкнулся с угрозой досрочной отставки из-за падения популярности и скандалов вокруг его окружения.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:22 • Новости дня
    Администрация TikTok опровергла «вмешательство» России в выборы Румынии

    TikTok заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в выборы в Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    В отчете TikTok для Еврокомиссии не оказалось подтверждений вмешательства России в выборы в Румынии в декабре 2024 года, следует из доклада по итогам расследования юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

    Администрация TikTok не нашла доказательств российского вмешательства в выборы в Румынии 2024 года, передает ТАСС.

    Соцсеть представила отчет юридическому комитету Палаты представителей Конгресса США, в котором указывается, что ни одна из скоординированных сетей, включая 25 тыс. аккаунтов, не была связана с кампанией оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску, как заявляли румынские власти.

    По данным отчета, Еврокомиссия использовала неоднократные заявления о вмешательстве для расследования практики модерации контента, однако соцсеть не обнаружила подтверждений подобных действий.

    В докладе также подчеркивается, что в период выборов в Румынии в 2024 году применялись «наиболее агрессивные цензурные меры» со стороны администрации TikTok. При этом авторы документа отмечают, что кампания обвинений против России могла финансироваться внутри самой Румынии, в частности, Национал-либеральной партией, чтобы продвинуть выгодного кандидата.

    В мае 2025 года на повторных выборах победу одержал бывший мэр Бухареста Никушор Дан. Его оппонент Джордже Симион оспорил результаты в Конституционном суде, заявив о фальсификациях и организованном подвозе избирателей со стороны властей Молдавии, однако суд отклонил его жалобу.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что не располагает доказательствами вмешательства в отмененные президентские выборы.

    Румынские спецслужбы подтвердили отсутствие улик вмешательства России в прошедшие президентские выборы.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 15:17 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал Россию и Китай защищать итоги Второй мировой войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай должны отстаивать итоги Второй мировой войны и международную справедливость, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным

    Россия и Китай должны твердо отстаивать итоги Второй мировой войны и международную справедливость, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Си Цзиньпин подчеркнул: «Китай и Россия, будучи ответственными крупными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны содействовать продвижению справедливости и правосудию, должны твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, решительно защищать международную систему, основой которой является ООН, и основные нормы международного права, а также совместно работать над поддержанием глобальной стратегической стабильности».

    Встреча лидеров двух стран прошла в формате видеоконференции. По словам Си Цзиньпина, Китай и Россия должны продолжать сотрудничество ради укрепления системы международной безопасности, поддерживая ООН как центральный элемент международного порядка. Особое внимание стороны уделили необходимости совместных усилий для обеспечения справедливости и стабильности на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия должны совместно разработать новый масштабный план развития двусторонних отношений.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 12:47 • Новости дня
    Дуров пообещал закрыть Telegram в случае раскрытия данных переписок

    Дуров пообещал закрыть Telegram в случае раскрытия переписок

    Tекст: Вера Басилая

    За всю историю Telegram ни одна переписка пользователей не была раскрыта третьим лицам, даже по требованию властей, проект скорее закроется, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания никогда не передавала данные о переписках третьим лицам, и если подобные требования возникнут, проект будет закрыт, передает РИА «Новости».

    Ранее аналогичное заявление он делал в апреле 2025 года. Тогда Дуров отмечал, что согласно закону ЕС о цифровых услугах, при наличии официального судебного приказа Telegram может раскрыть только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых, однако содержимое сообщений останется в тайне. По его словам, защита личной переписки пользователей остается неизменным приоритетом платформы.

    Ранее Павел Дуров назвал людей, верящих в безопасность WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), безмозглыми.

    Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram продолжит функционировать в России благодаря эффективному сотрудничеству с государством.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали совместную видеоконференцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Си Цзиньпин участвует в беседе из Дома народных собраний в Пекине, где располагается китайский парламент, передает ТАСС.

    Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в среду переговоры по видеосвязи.

    В воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:32 • Новости дня
    Путин: В отношениях России и Китая любое время года – это весна

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии китайского Нового года президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с главой КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА «Новости».

    «Для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года – это весна», – сказал президент России.

    «Уважаемый господин председатель, дорогой друг, рад, что мы продолжаем добрую традицию нашего личного общения на старте нового года, когда подводим итоги за прошедший период и намечаем планы на будущее», – добавил Путин, обращаясь к Си Цзиньпину.

    Глава российского государства также поздравил Си Цзиньпина и народ Китая с наступающим Новым годом по восточному календарю и грядущим Праздником весны.

    «Хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым, 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год Красной Огненной Лошади, насколько мы знаем. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед – то, что отличает связи между нашими странами», – сказал также глава государства.

    В этом году китайский Новый год начнется 17 февраля, по восточному календарю – это год Огненной Лошади. Празднования продлятся до 3 марта, когда отмечается праздник фонарей, а завершится год 5 февраля 2027 года.

    Это уже не первая видеоконференция двух лидеров в период главного праздника в Китае: аналогичный формат общения они использовали и в январе 2025 года для подведения итогов прошедшего года и обсуждения новых совместных планов. Последний раз Путин и Си Цзиньпин встречались очно в сентябре 2025 года в рамках визита российского президента в КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин и Владимир Путин проводят переговоры по видеосвязи.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 15:30 • Новости дня
    Ушаков: Россия и Китай могут положиться друг на друга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Китай могут полностью рассчитывать друг на друга, отметил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, подводя итоги видеоконференции президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

    «Мы оказываем друг другу поддержку по ключевым вопросам, затрагивающим национальные интересы. Перед лицом внешних вызовов наши страны действуют, как говорят китайские друзья, спина к спине и могут положиться друг на друга», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, диалог между лидерами России и Китая прошел в особенно теплой и дружеской атмосфере. Путин и Си Цзиньпин обменялись искренними пожеланиями счастья и успехов в наступившем году.

    Помощник президента добавил, что оба лидера подчеркнули важность дальнейшего развития двусторонних отношений и продолжения тесного взаимодействия в условиях современных вызовов.

    Напомним, Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по процветанию России и Китая. Он назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым. Кроме того, российский лидер назвал союз России и Китая важным стабилизирующим фактором.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил о поддержке Россией позиции Китая по СНВ

    Tекст: Вера Басилая

    Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Китай последовательно считает свой ядерный потенциал значительно меньшим по сравнению с российским и американским и по этой причине не желает участвовать в переговорах по его ограничению, передает ТАСС.

    Он также отметил, что российская сторона относится к такому решению с уважением. Москва не видит оснований требовать от Пекина изменения позиции, подчеркнул Песков.

    Ранее Песков заявил, что Россия с сожалением отмечает завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что Китай выражает сожаление в связи с прекращением срока действия договора ДСНВ между Россией и США и считает его прекращение угрозой глобальной стратегической стабильности.

    МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что «российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер».

    «Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер», – сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что товарооборот между Россией и Китаем третий год подряд превышает 200 млрд долларов, причем этот показатель растет с заметным опережением. По его словам, стороны демонстрируют устойчивый рост экономического взаимодействия даже в условиях изменяющейся мировой конъюнктуры.

    Президент России выразил уверенность, что связи между двумя государствами сохранят прочность и продолжат развиваться в самых разных сферах, несмотря на любые внешние обстоятельства.

    «Хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым, 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год Красной Огненной Лошади, насколько мы знаем. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед. То, что отличает связи между нашими странами вне зависимости от международной конъюнктуры», – сказал Путин, пишет ТАСС.

    «Уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях», – добавил он.

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин и Владимир Путин проводят переговоры по видеосвязи.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации