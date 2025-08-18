Swatch отозвала оскорбившую китайцев рекламу

Swatch убрала постеры в Китае из-за жалоб на высмеивание азиатов

Tекст: Денис Тельманов

Швейцарский производитель часов Swatch отозвал рекламные постеры в Китае после того, как пользователи местных соцсетей обвинили компанию в расизме, передает ТАСС.

В центре скандала оказалась фотография с азиатским молодым человеком, который оттягивает уголки глаз – это вызвало возмущение среди китайских потребителей.

Студентка из КНР заявила что была шокирована снимками и не понимает, как такие материалы могли пройти согласование.

В ответ на критику Swatch опубликовала заявление в Weibo, где выразила сожаление и сообщила об удалении всей спорной рекламы. Компания отметила: «Мы искренне извиняемся за любую боль или недопонимание, которые они могли вызвать».

Swatch не стала давать дополнительные комментарии журналистам по поводу инцидента. Агентство отмечает, что производитель сталкивается с трудностями на китайском рынке, который дает почти треть от его продаж.

В 2024 году выручка компании сократилась почти на 15% из-за низкого спроса в Китае. После новостей о скандале акции Swatch на открытии торгов в понедельник снизились примерно на 2%, но затем восстановили позиции. Также Swatch может потерять часть выручки в США из-за новых пошлин, введенных Дональдом Трампом на швейцарский импорт.

