Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?2 комментария
Во Франции обновили рекламу самообороны после полученного Макроном удара от супруги
В спортзалах Франции появились обновленные объявления о курсах самообороны с изображением президента Макрона с синяком после инцидента с ударом от супруги.
Французские спортзалы обновили рекламу курсов самообороны, используя инцидент с участием президента Эммануэля Макрона и его супруги, передает РИА «Новости».
После выхода видеозаписи, на которой Брижит Макрон толкает президента в подбородок при выходе из самолета во Вьетнаме, в соцсетях появились ироничные объявления. На одном из таких плакатов изображен Макрон с синяком на лбу и рукой, прикрывающей глаз, а слоган гласит: «Ваша жена вас бьет? Запишитесь на курсы самообороны!»
При этом, как отмечает издание, фото рекламы сделали, предположительно, в одном из спортивных залов Франции, а ее распространение быстро стало вирусным благодаря пользователям соцсети X.
Сначала Елисейский дворец отрицал подлинность инцидента, однако когда видео разошлось по СМИ, источник из окружения президента признал, что это была «семейная ссора».
Во вторник Макрон объяснил, что инцидент с толчком жены был безобидной семейной игрой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пощечину президенту Франции.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пощечина Макрону опозорила Францию.