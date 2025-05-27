Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку»

Tекст: Антон Антонов

Комментируя заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и вице-канцлера Ларса Клингбайля, Захарова заявила в Telegram: «Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»!». Она выразила надежду, что Мерц и Клингбайль хотя бы «не подрались как Макроны».

Напомним, Мерц заявил об отмене всех ограничений на удары Украины по России западным оружием. Клингбайль опроверг изменение официальной позиции Берлина по этому вопросу.

В СМИ были опубликованы кадры прибытия Макрона и его жены в Ханой, где первая леди, судя по видео, дала пощечину президенту Франции.

Говоря о «ложечке» и «салфетке», Захарова имеет в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и британского премьера Кира Стармера на Украину. В купе едущего в Киев поезда раньше времени вошли журналисты. В результате были сняты кадры, как Мерц и Макрон поспешно убрали со стола какие-то предметы. По официальной версии, они убрали салфетку и шпажку для закусок или ложечку для сахара. Однако популярность приобрела версия, что Мерц и Макрон прятали запрещенные вещества и приспособления для их употребления.