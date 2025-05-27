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    Зеленский перестал обменивать «азовцев»
    Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s
    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины
    Эксперт: Для выплат домохозяйкам потребуется система контроля за ними
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку»
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из РФ иностранные IT-компании
    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России
    Депутаты оппозиции повернулись спиной к новому президенту Румынии
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Трактовка нашей цивилизационной принадлежности ощутимо зависит от нашего положения в пространстве. Очень важно, из какой точки мы смотрим на себя и на других людей.

    16 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    27 мая 2025, 01:59 • Новости дня

    Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку»

    Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала противоречивые заявления властей Германии о снятии Западом ограничений на удары Украины по России, а также пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону от его жены Брижит.

    Комментируя заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и вице-канцлера Ларса Клингбайля, Захарова заявила в Telegram: «Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»!». Она выразила надежду, что Мерц и Клингбайль хотя бы «не подрались как Макроны».

    Напомним, Мерц заявил об отмене всех ограничений на удары Украины по России западным оружием. Клингбайль опроверг изменение официальной позиции Берлина по этому вопросу.

    В СМИ были опубликованы кадры прибытия Макрона и его жены в Ханой, где первая леди, судя по видео, дала пощечину президенту Франции.

    Говоря о «ложечке» и «салфетке», Захарова имеет в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и британского премьера Кира Стармера на Украину. В купе едущего в Киев поезда раньше времени вошли журналисты. В результате были сняты кадры, как Мерц и Макрон поспешно убрали со стола какие-то предметы. По официальной версии, они убрали салфетку и шпажку для закусок или ложечку для сахара. Однако популярность приобрела версия, что Мерц и Макрон прятали запрещенные вещества и приспособления для их употребления.

    26 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    В окружении Макрона объяснили видео с пощечиной от жены
    В окружении Макрона объяснили видео с пощечиной от жены
    @ REUTERS/Chalinee Thirasupa

    Tекст: Вера Басилая

    В окружении президента Франции Эммануэля Макрона объяснили видео с пощечиной от жены Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

    Видео, на котором Брижит Макрон касается лица своего супруга во время выхода из самолета во Вьетнаме, быстро распространилось по соцсетям, передает Le Figaro. На кадрах видно, как президент Франции появляется в дверях самолета, а руки его жены неожиданно тянутся к его лицу, что многие приняли за пощечину.

    Ролик особенно активно обсуждался в аккаунтах, критикующих Макрона. Сначала в Елисейском дворце попытались усомниться в подлинности видео, однако позднее его подтвердили. Представитель окружения президента заявил журналистам, что произошедшее – «обычная семейная шалость».

    «Это был момент соучастия, когда президент и его супруга расслаблялись перед рабочим визитом», – добавил источник.

    В администрации Макрона также подчеркнули, что подобные инциденты легко становятся поводом для слухов и критики, особенно со стороны пророссийских кругов в социальных сетях.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции.

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    26 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Он отметил, что теперь нет ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США, передает РИА «Новости».

    Мерц заявил: «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать».

    Канцлер добавил, что следующим шагом должно стать обеспечение Украины соответствующим дальнобойным оружием.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение стран ЕС обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus на Украину.

    Мерц заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

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    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Коментарии (0)
    26 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Опубликовано видео пощечины Макрону от жены

    Видео с похожим на пощечину жестом Брижит Макрон вызвало споры во Франции

    Опубликовано видео пощечины Макрону от жены
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой вызвали бурное обсуждение в Сети из-за жеста первой леди, похожего на пощечину президенту Франции, сообщили швейцарские СМИ.

    Видео с пощечиной президента Франции Эммануэля Макрона, предположительно нанесенной его супругой Брижит Макрон, вызвало бурное обсуждение в соцсетях, пишет швейцарская газета Blick. Кадры были сняты агентством Associated Press в аэропорту Ханоя, куда президентская чета прибыла с визитом в Юго-Восточную Азию.

    На кадрах видно, как Брижит Макрон резко подносит обе руки к лицу мужа, когда тот появляется в дверях самолета. Некоторые пользователи интернета сочли этот жест шутливой «перепалкой» или проявлением близости, другие – как пощечину. Сам президент Франции выглядит удивленным, однако быстро отворачивается и продолжает выход.

    Дальнейшие кадры демонстрируют, что Макрон, как обычно, протягивает супруге руку для поддержки, но она предпочитает держаться за перила трапа. Видео быстро распространилось в интернете, особенно на аккаунтах, критикующих президента.

    Администрация Елисейского дворца сначала опровергла сообщения о конфликте, но позже изменила позицию, не дав однозначной оценки ситуации. Официальных заявлений от семейной пары по поводу случившегося не поступало.

    Назвавшая супругу Макрона Брижит мужчиной независимая журналистка Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Брижит и Эммануэля Макрон отражает преследование французских журналистов властями за их профессиональную деятельность.

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    26 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины

    Германия решила отправить Украине устаревшие ракеты Patriot

    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия готовится предоставить Украине старые ракеты PAC-2 для комплексов ПВО Patriot, сохраняя новейшие модификации для собственных нужд.

    Газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата сообщает, что Германия не планирует передавать Украине модернизированные ракеты PAC-3 для комплексов Patriot, а ограничится поставкой устаревших PAC-2. По словам источника, такие ракеты считаются малоэффективными для перехвата баллистических целей, пишет ТАСС.

    Информация о точных сроках поставок пока отсутствует. Ранее стало известно, что США разрешили Германии отправить Украине 100 ракет Patriot и 125 ракет большой дальности, произведенных на территории Соединенных Штатов. Такое разрешение необходимо, поскольку экспорт этих вооружений невозможен без согласия американских властей.

    По информации WP, решение Вашингтона о передаче вооружений было принято после сделки между Киевом и США по добыче полезных ископаемых. Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Украина просила новые установки и боеприпасы Patriot, однако даже у Соединенных Штатов их сейчас нет. По словам Рубио, союзники по НАТО не хотят расставаться с современными системами Patriot, а потому Украине предложены менее современные варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил передачу Германией Киеву 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о невозможности передачи ракет Taurus на Украину из-за необходимости длительного обучения военных. Правительство Германии готовит меры по максимальному ограничению публичного раскрытия сведений о количестве и видах оружия, поставляемого Киеву.

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    26 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Пушков заявил о показной суперуверенности Макрона после пощечины
    Пушков заявил о показной суперуверенности Макрона после пощечины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится демонстрировать на публике «суперуверенность в себе», как говорится, «большие амбиции при малой амуниции», заявил сенатор Алексей Пушков.

    Поводом для комментария Пушкова стали кадры, где первая леди Франции Брижит Макрон дала пощечину своему мужу перед выходом из самолета во Вьетнаме. По словам Пушкова, президент Франции Эмманюэль Макрон стремится показывать публике «суперуверенность в себе» и большие амбиции при ограниченных возможностях, передает ТАСС.

    Пушков отметил, что, судя по кадрам, Макрон получает не первую в его жизни пощечину.

    По мнению сенатора, несмотря на инцидент, президент Франции с бодрым видом вышел к встречающим и приветствовал вьетнамцев, словно ничего не произошло. Пушков предположил, что именно поэтому Макрон старается выглядеть особенно уверенно на публике.

    Ранее в окружении президента Франции Эммануэля Макрона объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

    В СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции.

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    26 мая 2025, 22:14 • Новости дня
    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России

    Вагенкнехт заявила о риске войны для Германии из-за решения Мерца по оружию

    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Если немецкое оружие, возможно, ракеты Taurus, будет использовано для ударов по российским городам, то это будет равносильно объявлению войны Москве, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    Сара Вагенкнехт, известный немецкий политик, резко раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого на Украину немецкого оружия, передает РИА «Новости».

    Она назвала решение Мерца снять ограничение на дальность атак на Россию безответственным, которое в будущем принесет войну в Германию.

    «Если немецкое оружие – возможно, в будущем ракеты Taurus – будет использовано для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве», – считает Вагенкнехт.

    Она призвла Мерца немедленно «исправить» свое решение.

    Вагенкнехт также снова призвала к проведению общенационального референдума по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. По ее мнению, столь важное решение должно принимать все общество, а не только политическая элита.

    Критика прозвучала и со стороны депутата от Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера. Он заявил, что любые шаги, ведущие к расширению военного конфликта, считает неправильными и поддерживает активизацию дипломатических усилий.

    Штегнер отметил, что ранее среди политиков было распространено мнение о возможности заставить Россию сесть за стол переговоров путем поставок оружия, однако в реальности этого не произошло. По его словам, «в конце концов, нет альтернативы переговорам».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину Британией, Францией, Германией и США.

    Мерц ранее допускал возможность поставки Киеву крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу, исходящую от решений европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    26 мая 2025, 06:17 • Новости дня
    Премьер Саксонии предложил возобновить поставки газа по «Северным потокам»
    Премьер Саксонии предложил возобновить поставки газа по «Северным потокам»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки российского газа по «Северному потоку» и «Северному потоку-2» могут стать основой для возобновления переговоров по Украине и помочь стабилизации немецкой экономики, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

    «Северный поток – это возможная отправная точка для начала диалога с Россией. Недаром подобный вариант несколько месяцев назад активно обсуждался в кругу дипломатов в Брюсселе», – приводит слова Кречмера РИА «Новости» со ссылкой на Zeit.

    По его мнению, если бы Германия получала 20% газа из России, то это позволило бы предотвратить исход немецких компаний из страны, но не привело бы к зависимости от России.

    Премьер отметил отсутствие в Берлине готовности к смене энергетической стратегии, но предсказал, что при сохранении экономического курса Германия будет вынуждена вернуться к этому вопросу в ближайшие два года.

    Кречмер также выразил сомнения в том, что правительство Германии предпринимало достаточные усилия для начала переговоров с Россией по Украине. Он поставил под сомнение заявления о том, что Москва не желает разговаривать. «Пока мы говорим: «Мы ничего не хотим, мы не хотим поставок газа, мы только вводим новые санкции», – с нами и нет смысла разговаривать», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские и немецкие компании заявили о возможности возвращения Газпрома на европейский рынок газа. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность поддержать новые санкции Евросоюза против «Северного потока» для завершения внутренних дискуссий в стране по этому вопросу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке новых санкций против России, которые затрагивают энергетический и финансовый секторы, а также оба трубопровода «Северный поток».

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    26 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ опроверг снятие ограничений на оружие для ВСУ

    Вице-канцлер ФРГ опроверг изменение политики Берлина по дальности ударов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Никаких новых договоренностей по ограничению дальности ударов украинских сил, выходящих за рамки предыдущего курса правительства Германии, не заключалось, заявил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

    Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении позиции Берлина по ограничению дальности ударов украинских сил с использованием немецкого вооружения, передает ТАСС. По его словам, никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущего курса правительства, не заключалось.

    Депутат Бундестага от СДПГ Ральф Штегнер заявил, что публичные заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии лимитов на дальность «не приносят пользы» и отметил, что против всего, что ведет к расширению конфликта. Парламентарий призвал к новым дипломатическим усилиям.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину.

    Сара Вагенкнехт ранее сравнила поставки этих ракет на Украину с «объявлением войны» России.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения военных поставок Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения европейских стран по снятию ограничений на дальность оружия создают угрозу для России.

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    27 мая 2025, 00:30 • Новости дня
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    @ RTVI Новости/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Население приграничных районов Польши и Литвы испугано заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия против России, люди начали массово покидать места проживания, пишет Bild.

    Как пишет Bild, наиболее тревожная обстановка сложилась в Сувалкском коридоре. Местные жители опасаются, что их регион станет первой целью в случае эскалации конфликта, которая может привести к изоляции стран Прибалтики от остального блока НАТО. Несмотря на то, что власти Литвы и Польши не объявляли официальной эвакуации, в приграничной зоне, по сообщению Bild, замечено усиленное присутствие военных подразделений, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

    Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.

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    25 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией

    Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией из-за скандала

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Уганды объявили о немедленной приостановке всех оборонных и военных контактов с Германией, сославшись на подозрения в подрывной деятельности немецкого посла.

    Уганда приняла решение приостановить все оборонное сотрудничество с Германией, передает ТАСС, об этом сообщил в социальной сети Х исполняющий обязанности директора департамента по связям с общественностью Министерства обороны Уганды Крис Магези. По его словам, «Народные силы обороны Уганды немедленно приостанавливают все текущие мероприятия по оборонному и военному сотрудничеству с ФРГ».

    Магези объяснил, что решение связано с данными разведки о «подрывной деятельности» посла Германии Матиаса Шауэра. Он уточнил, что сотрудничество не будет возобновлено, пока не будет окончательно решен вопрос о причастности дипломата к действиям, направленным против правительства Уганды.

    В пятницу представители вооруженных сил Уганды уже обвинили некоторые европейские дипломатические миссии в поддержке деструктивных сил в стране. Особо подчеркивалось, что действия Шауэра, по мнению Уганды, «не имеют отношения к дипломатической работе и противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

    По информации AFP, посольство Германии в Уганде пока не прокомментировало ситуацию. Ожидается, что последствия приостановки военного сотрудничества станут ясны позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, повстанческая группировка «Твирванехо» атаковала армию Демократической Республики Конго. Глава вооруженных сил Уганды пригрозил атаковать город Буниа в ДР Конго.

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    25 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Банк в Германии заблокировал счет Шредера

    Bild: Банк в Германии заблокировал счет Шредера из-за возможных санкций

    Tекст: Дарья Григоренко

    Банк Sparkasse Hannover заблокировал счет бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для некоторых переводов, связанных с его работой в Nord Stream 2, сообщили СМИ.

    Как отмечает Bild со ссылкой на собственное расследование и источники, ограничение касается поступлений от компании Nord Stream 2 AG, где Шредер занимает пост председателя правления, передает РИА «Новости».

    В письме к Шредеру руководство банка пояснило, что дальнейшее зачисление средств может привести к риску введения санкций США в отношении кредитного учреждения. При этом Шредер не включен ни в один из действующих санкционных списков, подчеркивает издание.

    Bild считает показательной дату блокировки – июнь 2024 года, вскоре после вступления в должность нового бургомистра Ганновера Белита Онайя от партии «Зеленых». Онай ранее критиковал Шредера и призывал лишить его почетного гражданства города.

    Ранее Шредер подчеркнул, что импорт российского газа по «Северному потоку – 2» по-прежнему считает выгодным для экономики страны.

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    24 мая 2025, 15:53 • Новости дня
    Дурову запретили поездку на форум в Осло

    Суд Франции запретил Дурову поездку на форум в Осло

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель Telegram Павел Дуров вновь не получил разрешения на выезд из Франции для участия в мероприятии, где должен был выступить с речью о цифровых правах.

    Французский суд отклонил ходатайство основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о выезде за пределы страны для участия в форуме в Норвегии, передает РИА «Новости».

    Организаторы мероприятия сообщили, что Дуров не сможет лично присутствовать на форуме, который пройдет в Осло на следующей неделе, и выступит перед участниками только по видеосвязи.

    Павел Дуров анонсировал свое приглашение на Oslo Freedom Forum 20 мая в соцсети, отметив, что попытается принять участие в мероприятии. Форум организован американской НКО, председателем которой является Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    В настоящее время основателю Telegram по-прежнему запрещено покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от цели поездки.

    Ранее власти Франции отклонили запрос Павла Дурова на поездку в США.

    Глава французской разведки Николя Лернер обращался к Дурову с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии, но Дуров отказался выполнить этот запрос.

    Павел Дуров сообщил о готовности дать показания в Румынии по делу о вмешательстве в выборы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание Дурова во Франции связано с попытками Эммануэля Макрона повлиять на результаты выборов в Румынии.


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    25 мая 2025, 02:11 • Новости дня
    Глава уголовной полиции ФРГ заявил о росте правоэкстремистских мотивов у молодежи

    Хольгер Мюнх: Радикализация молодежи происходит через соцсети

    Tекст: Ирма Каплан

    Около года правоохранители Германии наблюдают рост правоэкстремистских преступных групп среди молодежи, заявил глава Федерального ведомства по уголовным делам Германии Хольгер Мюнх.

    «Уже около года мы наблюдаем рост радикализации среди очень молодых людей с правыми взглядами, которые объединяются в частично хорошо организованные структуры для совершения серьезных преступлений», – сказал Мюнхг в интервью Tagesschau.

    По его словам, интернет все чаще используется праворадикалами в качестве пространства для взаимодействия.

    «Радикализация, вербовка и мобилизация происходят через социальные сети и  форумы», – отметил он.

    Правоохранительные органы Германии 21 мая задержали пять человек в возрасте от 14 до 18 лет, граждан ФРГ, которые подозреваются в участии и поддержке правоэкстремистской террористической организации, называющей себя «Последняя волна обороны».

    Подозреваемые планировали нападения на беженцев и политических диссидентов. Они считают себя последней инстанцией в защите «немецкой нации» и стремятся развалить демократическую систему ФРГ через акты насилия, в первую очередь против мигрантов и политических оппонентов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, доля несовершеннолетних среди задержанных и обвиняемых по делам о терроризме существенно возросла в Европе, при этом активизировалась интернет-радикализация молодежи.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как мигранты-мусульмане меняют привычный облик Швеции.

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    25 мая 2025, 01:18 • Новости дня
    Российский вратарь Сафонов помог ПСЖ завоевать Кубок Франции по футболу

    ПСЖ с Сафоновым на воротах победил «Реймс» со счетом 3:0 и взял Кубок Франции

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский голкипер Матвей Сафонов провел финальный матч за ПСЖ, завершившийся победой над «Реймсом» и очередным рекордным трофеем для клуба – Кубком Франции.

    Парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) выиграл Кубок Франции, одержав уверенную победу над «Реймсом» со счетом 3:0, сообщает ТАСС.

    В финале игры отличились Брэдли Барколя, оформивший дубль на 16-й и 19-й минутах, и Ашраф Хакими, забивший на 43-й минуте.

    Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч. Он пополнил ряды парижской команды перед началом сезона, перейдя в нее из «Краснодара». За ПСЖ он сыграл 17 матчей в различных турнирах и семь раз не позволил соперникам забить ни единого мяча в свои ворота.

    Для ПСЖ эта победа стала 16-й в истории Кубка Франции – абсолютный рекорд турнира.

    Это третий трофей Сафонова с французским клубом: ранее он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года российский вратарь Матвей Сафонов впервые пропустил гол в официальном матче за «Пари Сен-Жермен» в игре против «Реймса» в пятом туре чемпионата Франции.

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    24 мая 2025, 15:05 • Новости дня
    Суд решил рассмотреть помещение в психбольницу напавшей с ножом в Гамбурге

    Tекст: Вера Басилая

    Женщину, подозреваемую в атаке с ножом на вокзале Гамбурга, могут направить на принудительное лечение из-за психического заболевания, сообщила полиция.

    Рассмотрение вопроса о помещении задержанной в психиатрическую больницу пройдет в субботу, передает РИА «Новости».

    Женщина подозревается в нападении с ножом на людей на центральном вокзале Гамбурга, в результате которого пострадали 18 человек, четверо получили опасные для жизни травмы. Правоохранители отметили, что у задержанной есть признаки психического заболевания, и нет данных о политической мотивации ее действий.

    Полиция Гамбурга заявила, что в течение дня она предстанет перед судьей для выдачи решения о принудительном лечении в психиатрической клинике.

    Следствие не выявило фактов, что женщина находилась под воздействием алкоголя или наркотиков. Состояние наиболее тяжело раненых стабилизировалось.

    По данным Bild, подозреваемая ранее лечилась в психиатрической больнице и попадала в поле зрения полиции.

    Ранее сообщалось, что женщина с ножом ранила на центральном вокзале Гамбурга 17 человек.

    Полиция Гамбурга исходит из версии, что 39-летняя нападавшая действовала в одиночку.

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