Бундестаг: Германия отказывается признать Палестину в текущих условиях
Признание Палестины со стороны Германии возможно лишь после завершения мирного процесса, а не до его начала, отметил председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп.
Германия на данный момент исключает возможность признания государственности Палестины, передает ТАСС.
Томас Ревекамп в эфире телеканала ARD заявил, что признание Палестины должно стать «следствием мирного процесса, а не его предпосылкой», и в этом отношении позиция правительства не изменилась.
Ревекамп также прокомментировал решение правительства Германии о приостановке разрешений на поставки вооружений Израилю. Он уточнил, что это решение принято совместно всеми тремя коалиционными партиями – Христианско-демократическим союзом, Христианско-социальным союзом и Социал-демократической партией Германии. Глава комитета отметил, что эта мера уже вступила в силу и будет действовать до дальнейшего уведомления, в зависимости от развития ситуации в Израиле.
Политик подчеркнул, что Германия не будет поддерживать поставками оружия решение Израиля о возможном захвате отдельных городов в секторе Газа, считая это «новым качеством» в действиях Тель-Авива. Вместе с тем он заявил, что запрет на экспорт вооружений не означает отказа от солидарности с Израилем.
Левая партия поддержала решение правительства о запрете экспорта некоторых видов оружия в Израиль. В то же время ее представитель Леа Райснер и лидер «Зеленых» Франциска Брантнер призвали к дальнейшим шагам, включая пересмотр соглашения об ассоциации с Евросоюзом и признание Палестины.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Затем об этом же заявили Британия и Канада.