Власти Грузии заявили о потере духовного отца нации

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Грузия потеряла духовного отца, который каждый миг своей жизни посвящал служению Христу и защите Родины, заботе о пастве», – заявил он в соцсетях.

По его словам, почти половину века Илья Второй, ставший Патриархом в 1979 году, «возглавлял 2000-летнюю церковь Грузии».

«Илья Второй своими трудами и молитвами возродил нашу церковь, пробудив в грузинской нации истинную веру», – отметил Шалва Папуашвили.

Основатель и почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил, что страна и народ «потеряли твердую опору мира, мудрости и веры в лице духовного отца».

«Грузия потеряла особую личность, которая своим словом и делом вела к лучшему каждого», – сказано, в частности, в письме председателя правящей партии.

По его словам, с кончиной патриарха «завершилась эпоха» человека, который оставил в сердцах всех «особенный свет».

В среду Священный Синод ГПЦ определит детали прощания с Патриархом в главном соборе страны – Святой Троицы.

Будет создана специальная комиссия правительства и патриархии.

В Грузии объявлен траур. Приспущены флаги.

Ранее глава Минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II.