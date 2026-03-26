    Беззащитный западный танк стал объектом экспериментов на Украине
    Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве
    Bloomberg: Словакия может стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    США приготовились к производству танков Abrams нового поколения
    Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
    NYT: Хаос в аэропортах США стал символом власти Трампа
    В администрации Трампа задумались о цене барреля нефти в 200 долларов
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    26 марта 2026, 10:55 • Новости дня

    Нефть Brent подорожала на 3% и превысила 100 долларов

    Фьючерсы Brent достигли 100,04 доллара, WTI подорожала до 93,28 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг утром цена нефти Brent вновь поднялась выше 100 долларов за баррель, обновив максимум с 24 марта на фоне роста рынка.

    По данным торгов, на которые ссылается РИА «Новости», в четверг утром мировые цены на нефть уверенно растут.

    К 10.43 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на Brent прибавляла 2,86% относительно уровня предыдущего закрытия и достигала 100,04 доллара за баррель. Порог в 100 долларов котировки этой марки превысили впервые с 24 марта.

    Одновременно дорожала нефть WTI. Майские фьючерсы на американскую марку в тот же момент поднимались на 3,28%, до 93,28 доллара за баррель. Таким образом, к середине утра и Brent, и WTI показывали рост около 3% на фоне оживления на мировом нефтяном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стоимость нефти Brent превысила 100 долларов за баррель при росте котировок более чем на 9%. Позже стоимость нефти Brent с поставкой в мае поднялась до 112 долларов за баррель на лондонской бирже ICE.

    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    23 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран опроверг переговоры с США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не вел переговоров с США, а заявления о переговорах используются для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.

    «Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.

    Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    26 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Индийские НПЗ перешли на альтернативные валюты для закупок нефти у России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переработчики нефти из Индии на фоне растущей геополитической напряженности начали активнее уходить от доллара, рассчитываясь за российское сырье рупиями с последующей конвертацией.

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы все чаще отказываются от доллара при оплате поставок российской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Как уточняют источники, расчеты осуществляются через отправку рупий на специальные зарубежные банковские счета, которые принадлежат российским покупателям. Затем рупии конвертируют в дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов или китайские юани. Уточняется, что ряду подобных сделок помогают некоторые индийские банки с ограниченным присутствием за рубежом.

    Собеседники агентства добавили, что помимо дирхама и юаня компании рассматривают также сингапурский и гонконгский доллары. При этом возможность проведения операций, по их словам, зависит от степени уверенности отдельных банков в таких транзакциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне смягчения американских санкций Индия существенно увеличила закупки российской нефти.

    Осенью вице-премьер Александр Новак заявлял о начале расчетов Индии за российскую нефть в юанях при сохранении основной части платежей в рублях.

    25 марта 2026, 19:18 • Новости дня
    Песков: Растущий мировой спрос может сделать российскую нефть дефицитом

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Вести» сообщил о высоком спросе на российскую нефть.

    В мире сохраняется высокий спрос на российскую нефть, что подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, Россия получает множество заявок на поставки, и этот интерес исходит не только от Вьетнама.

    Песков подчеркнул: «Спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять». Он отметил, что Россия уже сейчас сталкивается с активным интересом со стороны различных стран.

    По словам Пескова, если тенденция сохранится, Россия вскоре может столкнуться с нехваткой возможностей для удовлетворения всех новых запросов на поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил полный переход на поставки российских энергоресурсов в страны с растущим спросом, если это будет выгоднее. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась закупать российский газ даже при угрозе энергетических отключений в Евросоюзе.

    24 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Россия и Шри-Ланка начали переговоры о поставках нефти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Коломбо и Москва обсуждают возможность организации поставок нефти на остров через межправительственные соглашения, а также готовят визит российского замминистра энергетики.

    Официальные переговоры между правительствами России и Шри-Ланки по вопросам поставок нефти стартовали, передает ТАСС. По словам представителя кабинета министров Налинды Джаятиссы, обсуждается возможность заключения межправительственных соглашений для обеспечения поставок топлива.

    Пресс-секретарь отметил: «Переговоры с Россией продолжаются на правительственном уровне. Ранее нам не удавалось обеспечить поставки нефти из России. Однако сейчас мы прилагаем усилия, чтобы выяснить, возможно ли осуществить это посредством межправительственных соглашений».

    По его словам, в ближайшее время ожидается визит заместителя министра энергетики России в Шри-Ланку, что позволит сторонам обсудить детали будущих поставок и ускорить переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей.

    Позже стало известно, что после снятия санкций США покупать российскую нефть также выразили желание Таиланд и Япония. Такой интерес со стороны азиатских стран снижает скидку на сорт Urals. Эксперты отмечают важность географии российских поставок в условиях кризиса на Ближнем Востоке.


    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    25 марта 2026, 13:36 • Новости дня
    Новак заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе в мире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго.

    Новак заявил о невиданном ранее энергетическом кризисе, который затронул весь мир, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация настолько серьезна, что ее можно сравнить с нефтяным эмбарго стран Персидского залива в 1980-е, когда произошла резкая остановка поставок энергоресурсов западным странам.

    Новак отметил, что в настоящее время под угрозой находится почти 20 млн баррелей нефти в сутки из-за закрытия Ормузского пролива, что оказывает существенное влияние не только на энергетические рынки, но и на мировую экономику в целом. Он подчеркнул, что кризис приводит к применению протекционистских мер и закрытию отдельных экспортных направлений, в том числе по продукции, перерабатываемой из российских ресурсов.

    Чиновник добавил, что такие изменения в мировой торговле и энергетике искажают рынки и требуют постоянного мониторинга. Новак выразил уверенность, что ситуация не будет постоянной, однако рекомендовал держать «руку на пульсе» происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак ранее заявил о крупнейшем за сорок лет энергетическом кризисе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул наличие серьезных потрясений на рынке в связи с войной вокруг Ирана.

    Главы МИД стран «Большой семерки» выразили готовность принять меры для поддержки глобальных поставок энергоносителей.

    23 марта 2026, 12:15 • Новости дня
    МИД сообщил о планах Индии увеличить закупки энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Индии изучают перспективы увеличения импорта российской нефти и газа с учетом отсрочки, предоставленной Соединенными Штатами, заявил в понедельник замглавы МИД Андрей Руденко.

    Руденко сообщил журналистам в кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений», что Индия намерена воспользоваться отсрочкой по закупке российских энергоресурсов, предоставленной президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    По словам Руденко, индийская сторона активно рассматривает возможность увеличить объемы поставок нефти и газа из России.

    «Многие страны уже думают о том, чтобы увеличить закупки наших энергоресурсов – как нефти, так и газа», – отметил дипломат.

    Руденко подчеркнул, что интерес к российским энергоресурсам проявляют не только индийские власти, но и представители других стран, которые также рассматривают возможность увеличения закупок.

    Индия существенно увеличила закупки российской нефти на фоне смягчения американских санкций.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди запланировал визит в Россию в этом году.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил рост числа стран, заинтересованных в покупке российской нефти после ослабления американских ограничений.

    24 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    Цены на нефть резко выросли из-за ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть вновь растут, прибавив около 4% после резкого падения, на фоне сохраняющихся опасений перебоев поставок через Ормузский пролив.

    Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent поднялась до 100,06 доллара за баррель, а майские контракты WTI подорожали до 91,72 доллара, передает РИА «Новости».

    Рынок демонстрирует положительную динамику почти на 4% после резкого обвала днем ранее. Инвесторы по-прежнему опасаются перебоев в поставках сырья на фоне сложной геополитической обстановки.

    Главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отметил, что нынешний отскок цен является попыткой рынка восстановить равновесие. «Трейдеры понимают, что, хотя ракетные обстрелы приостановлены, Ормузский пролив все еще далек от того, чтобы стать чистым водным путем», – подчеркнул эксперт.

    В свою очередь аналитики Macquarie прогнозируют возвращение котировок к диапазону 110 долларов до полного восстановления логистики. Ранее цены падали на 10% из-за заявлений президента США Дональда Трампа об отсрочке ударов по Ирану. Однако фактическая остановка судоходства по ключевому маршруту продолжает толкать стоимость топлива вверх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае впервые с марта 2025 года поднялась до 112 долларов за баррель.

    Ранее котировки выросли после атаки США на иранский остров Харк.

    24 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета импорта российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    План обсуждения запрета импорта российской нефти был исключен из повестки заседания Еврокомиссии, намеченного на 15 апреля.

    Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что новая дата рассмотрения вопроса пока не назначена, передает РИА «Новости». Причиной изменений стали колебания цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Как всегда, наше планирование носит ориентировочный характер, включая список планируемых инициатив, который мы регулярно публикуем. У меня, прежде всего, нет новой даты, которую я могла бы назвать. Но я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения», – сказала Итконен.

    Она также отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает возвращение к импорту российской энергии «стратегической ошибкой и повторением прошлых просчетов».

    Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса.

    Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Накануне биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% и достигли 730 долларов. Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    23 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на 9-10%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть резко снизились на фоне сообщений о том, что Пентагону было поручено отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

    По данным торгов, к 14.16 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 8,69% и составила 97,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Впервые с 19 марта котировки Brent упали ниже отметки 100 долларов.

    Одновременно майские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 9,93%, их цена снизилась до 88,48 доллара за баррель.

    На фоне падения нефтяных котировок заметно снизились и российские фондовые индексы. Индекс Мосбиржи к 14.20 по московскому времени потерял 1,6% и составил 2819,17 пункта. До появления новостей о решении США отложить удары по энергетике Ирана снижение индекса составляло около 0,5%.

    Напомним, Пентагону поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    Ранее США пообещали нанести удары по электростанциям Ирана в случае закрытия Ормузского пролива для судоходства. Иран заявил о готовности к наихудшим сценариям из-за угроз США.

    24 марта 2026, 21:36 • Новости дня
    Минфин прояснил ситуацию с ценой отсечения нефти на 2026 год
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское руководство не планирует пересматривать установленный ранее механизм снижения базовой стоимости сырья в рамках бюджетного правила, заявил замглавы Минфина Владимир Колычев.

    «Это сейчас на текущий год не обсуждается. У Минфина таких предложений нет», – сказал Колычев, передает ТАСС.

    Ранее было принято решение о планомерном уменьшении цены отсечения в бюджетном правиле. Показатель будет снижаться на один доллар ежегодно. Ожидается, что к 2030 году планка опустится с 60 до 55 долларов за баррель.

    Ранее эксперты предупреждали о возможном пересмотре структуры бюджета в случае снижения цены отсечения нефти. Министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал сокращение доли нефтегазовых доходов казны до уровня менее 20% в 2026 году.

    24 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    Фицо заявил о нежелании ЕК добиваться запуска «Дружбы» из-за ненависти к России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Еврокомиссия не требует от Киева возобновить транзит нефти по «Дружбе» из-за антироссийских настроений.

    Европейская комиссия не оказывает давления на Владимира Зеленского по вопросу восстановления работы нефтепровода «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает ТАСС.

    «Я не вижу какого-то большого давления. Если бы реально они хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод »Дружба«, было бы достаточно сказать одно предложение: "Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод", но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», – отметил Фицо.

    Он подчеркнул, что не видит каких-то упорных попыток Еврокомиссии обеспечить восстановление работы нефтепровода «Дружба».

    Напомним, Киев в январе остановил транзит российской нефти через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод способен функционировать, а прекращение поставок нефти связано с политическим решением Киева и попыткой шантажа.

    Ранее Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам. Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области на Украине отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

    Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.


    24 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Шойгу: Россия готова работать с Глобальным Югом по кризису на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу анонсировал готовность России к совместной работе с государствами Глобального Юга и Востока для преодоления энергетических проблем в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

    Россия готова сотрудничать со странами Глобального Юга и Востока для борьбы с последствиями авантюры США и Израиля против Ирана. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, передает ТАСС.

    Шойгу подчеркнул, что Вьетнам, как и другие страны Юго-Восточной Азии, уже столкнулся с последствиями блокады Ормузского пролива и перебоев в поставках энергоресурсов. «Знаем, что Вьетнам, как и другие государства Юго-Восточной Азии, уже ощутил на себе последствия блокады Ормузского пролива и сбоев в поставках энергоресурсов. Готовы к совместной работе с Вьетнамом и другими странами Глобального Юга и Востока по преодолению последствий упомянутой авантюры, развязанной в очередной раз западниками для достижения своих узкокорыстных целей», – заявил он.

    Он отметил, что западные страны действуют в своих интересах, провоцируя кризисы в ключевых регионах мира. Вьетнам и другие страны региона, по словам Шойгу, уже почувствовали негативные последствия этих действий.

    Ранее Шойгу подсчитал ежедневные потери мировой экономики при перекрытии Ормузского пролива на уровне 7 млрд долларов. Он назвал агрессию против Ирана беспрецедентным пренебрежением международным правом и отметил, что роль ООН в регулировании конфликтов снизилась за последние 15-20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт с Ираном лишил мир 11 млн баррелей нефти в сутки.


    25 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    Российская нефть впервые за пять лет прибыла на Филиппины

    Tекст: Мария Иванова

    На Филиппины впервые за пять лет поступила партия российской нефти объемом 100 тыс. тонн для переработки на крупнейшем заводе страны.

    Судно с энергоносителями зашло в порт муниципалитета Лимай после переговоров Манилы с российскими поставщиками, пишет газета PhilStar.

    Издание отмечает: «Первая за пять лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины после сообщений о переговорах между правительством Филиппин и его частными посредниками с российскими поставщиками».

    Ранее данные отслеживания судов показали отправку транспорта из дальневосточного порта Козьмино. На борту находится около 750 тыс. баррелей смеси, предназначенной для нефтеперерабатывающего завода в провинции Батаан, передает РИА «Новости».

    Рост цен на топливо в мире связывают с действиями США и Израиля в отношении Ирана, повлекшими блокировку Ормузского пролива. Вашингтон ради снижения котировок вывел из-под санкций российскую нефть, погруженную на суда до середины марта.

    Президент Фердинанд Маркос – младший объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике и создал кризисный комитет. Власти страны также запросили у США разрешение на закупку углеводородов у государств, находящихся под санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Манила ожидала поступления первой партии освобожденной от санкций российской нефти на этой неделе. Власти Филиппин ранее ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы энергоснабжению.

    Военные действия в Иране обрушили экономику стран Юго-Восточной Азии.

    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    ВСУ атаковали Выборг дронами с канадскими зарядами
    Индийские НПЗ отказались от доллара при оплате российской нефти
    Армия США во время войны с Ираном обновила систему снабжения
    МИД Латвии вручил ноту послу России из-за украинского дрона
    В Челябинске девятиклассник ранил школьницу из сигнального пистолета
    В Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста Рен ТВ

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Беззащитный западный танк стал объектом экспериментов на Украине

    ВСУ начали испытывать новый вариант старого немецкого танка Leopard 1, причем в довольно экзотическом облике. В чем принципиальное отличие модернизированной машины, почему она отправлена на Украину в единственном экземпляре – и может ли ВСУ всерьез рассчитывать на сколько-нибудь значимый боевой результат? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

