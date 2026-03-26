Нефть Brent подорожала на 3% и превысила 100 долларов

Фьючерсы Brent достигли 100,04 доллара, WTI подорожала до 93,28 доллара

Tекст: Мария Иванова

По данным торгов, на которые ссылается РИА «Новости», в четверг утром мировые цены на нефть уверенно растут.

К 10.43 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на Brent прибавляла 2,86% относительно уровня предыдущего закрытия и достигала 100,04 доллара за баррель. Порог в 100 долларов котировки этой марки превысили впервые с 24 марта.

Одновременно дорожала нефть WTI. Майские фьючерсы на американскую марку в тот же момент поднимались на 3,28%, до 93,28 доллара за баррель. Таким образом, к середине утра и Brent, и WTI показывали рост около 3% на фоне оживления на мировом нефтяном рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стоимость нефти Brent превысила 100 долларов за баррель при росте котировок более чем на 9%. Позже стоимость нефти Brent с поставкой в мае поднялась до 112 долларов за баррель на лондонской бирже ICE.