Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Гутерриш призвал дать Африке постоянные места в Совбезе ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом предоставить странам Африки статус постоянных членов Совета Безопасности организации.
«Историческая несправедливость сохраняется и в Совете Безопасности. Она заключается в том, что Африке отказывают в постоянных местах. Мы должны исправить эту несправедливость», – сказал он в ходе брифинга, передает РИА «Новости».
Гутерриш также отметил, что государства Африки недостаточно представлены в ключевых международных финансовых институтах. По его словам, у этого региона нет необходимого влияния и голоса в большинстве из них.
Ранее МИД России поддержал включение Бразилии, Индии и Африки в СБ ООН на постоянной основе.