Странные ролики Белого дома удивили подписчиков

Пользователи Сети связали загадочные видео Белого дома с проверкой оповещений

Tекст: Мария Иванова

Необычные публикации в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) ночью поставили пользователей в тупик и породили версии о взломе, передает РИА «Новости».

Позже часть подписчиков связала эти ролики с рекламой американской службы оповещений администрации.

Первое видео длилось всего четыре секунды и появилось в среду около 21.00 по времени Вашингтона, то есть примерно в 4.00 по Москве. Камера была направлена вниз: в кадре видны женские пальто, ноги в остроносых сапогах и упаковка бутылок с водой на полу. На фоне слышен женский голос: «Круто, мы же запускаем скоро, да?», на что мужской голос отвечает: «Да», после чего запись обрывается.

Спустя некоторое время пост удалили, но копии ролика разошлись по другим аккаунтам. Ровно в 5.00 по московскому времени, то есть в 22.00 по Вашингтону, в ленте Белого дома появилось новое четырехсекундное видео. Первые две секунды экран оставался черным, затем мелькнули цветные полосы, размытое изображение и прозвучал звук входящего сообщения на iPhone, сопровождали запись только значки смартфона и динамика.

Публикации вызвали шквал вопросов пользователей X. Одни интересовались, успел ли кто-то проанализировать звуковой файл, другие иронизировали, прося объяснить происходящее «как Камалле Харрис».

Пользователь под ником Lozzy B выложил замедленную версию второго ролика, где размытое пятно оказалось флагом США, но это лишь усилило недоумение.

Многие подписчики решили, что официальный аккаунт мог быть взломан, и говорили о подозрительном содержании. Однако некоторые пользователи опубликовали скриншоты ответов чат-бота Grok из той же соцсети, который утверждал, что ролики являются официальным сообщением Белого дома и продвигают их службу оповещений. По словам бота, значки смартфона и динамика указывают на подписку на телефонные и звуковые уведомления, а загадочное видео было размещено для привлечения внимания.

Один из пользователей по имени John показал, что происходит при отправке сообщения на указанный в подсказках номер: в ответ приходит благодарность за обращение к Белому дому и ссылка на форму для присоединения к системе оповещений. В комментариях нашлись и те, кто объяснил, что такой сервис работает уже около года и что они регулярно получают уведомления, в том числе сообщения, помеченные как отправленные президентом Дональдом Трампом, вызывающие у автора один из самых эмоциональных откликов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года ночью на официальном сайте Белого дома в разделе прямых эфиров внезапно появилась неизвестная видеотрансляция.