Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.12 комментариев
Глава минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II
Католикос-патриарх Грузии Илия II скончался после развития почечной, легочной и сердечной недостаточностей, начавшихся с желудочного кровотечения, заявил журналистам глава грузинского минздрава Михаил Сарджвеладзе.
По его словам, ухудшение состояния патриарха произошло вечером, около 21.00. Сарджвеладзе подчеркнул: «Вечером в 9 часов началось ухудшение жизненно важных функций. Началось все с кровотечения в желудке, но после этого, когда были совершены манипуляции, за этим последовали почечная, легочная и сердечная недостаточности».
Медики делали все возможное, однако остановить развитие осложнений не удалось. Сарджвеладзе уточнил, что несмотря на экстренные меры, органы перестали функционировать, что привело к кончине патриарха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни на 94-м году жизни в одной из клиник Тбилиси.