Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.
Министра энергетики Ставрополья задержали по подозрению в превышении полномочий
В Нальчике силовики задержали министра энергетики Ставропольского края по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах.
Министр энергетики Ставропольского края задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сказал собеседник РИА «Новости».
По данным агентства, речь идет о министре энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Это министерство возглавляет Иван Ковалев. Иные подробности задержания пока не приводятся.
Ранее в марте Ленинский райсуд Ставрополя принял решение арестовать первого заместителя главы администрации Пятигорска по делу о превышении полномочий с ущербом 117 млн рублей.