Спутниковый интернет России недосягаем для Украины и Starlink

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник российская компания «Бюро 1440» (входит в ИКС «Холдинг») сообщила об успешном запуске первых 16 спутников «Рассвет», что положило начало созданию национальной низкоорбитальной группировки с перспективой глобального покрытия. Создание этой системы связи является частью нацпроекта «Экономика данных».

Пакетный старт состоялся в понедельник в 20 часов 24 минуты. Космические аппараты штатно отделились от ракеты-носителя «Союз 2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» после выхода на опорную орбиту. Сейчас они находятся под полным контролем центра управления полетами «Бюро 1440». В ближайшее время инженерам предстоит проверить работу всех бортовых систем.

Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск выполнен с применением системы отделения собственной разработки.

Спутники «Рассвет» смогут обеспечивать доступ в интернет в любой точке Земли, включая доступ в поездах и на борту самолетов. Для гражданского населения заявлены скорость до 1 Гбит/с (с задержкой сигнала до 70 мс.) и устойчивая связь в зонах Арктики, Северного морского пути и на Дальнем Востоке. На данный момент вес одного терминала для приема сигнала и выхода в интернет составляет около 15 кг.

По планам, коммерческий запуск системы намечен на 2027 год, когда на орбите будет 250 аппаратов. К 2035 году группировка должна вырасти до 900 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие. За счет того, что «Рассвет» работает на более высокой орбите (800 км против 550 км у Starlink), это позволит покрыть большую площадь меньшим числом спутников. Starlink уже имеет на орбите более 10 тысяч аппаратов, первые спутники были запущены в 2019 году.

По данным «Коммерсанта», на реализацию проекта планируется направить 102,8 млрд руб. из федерального бюджета и 329 млрд руб. собственных средств компании до 2030 года. Сейчас на орбите находится шесть спутников «Бюро 1440», запущенных в рамках двух экспериментальных миссий «Рассвет-1» и «Рассвет-2».

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский назвал запуск этих спутников одной из главнейших военно-технических новостей года. Теперь Украине «придется ломать голову», как сбивать их. «Сбить дроном российский спутник в космосе – задача нетривиальная, уйма народу часами ломать голову будет», – написал Бужанский.

Как пишет Bloomberg, Россия создает альтернативу американской спутниковой интернет-сети Starlink компании SpaceX Илона Маска. В материале говорится, что запуск первых спутников компанией «Бюро 1440» знаменует начало создания российской низкоорбитальной сети.

«Запуск первых 16 спутников связи «Рассвет» – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а, по сути, следующий этап эволюции данной технологии», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Рассвет» изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками.

«В этой ситуации перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи», – пояснил собеседник.

«Ключевым элементом системы стала лазерная межспутниковая передача данных. Это узкий, направленный оптический канал, который, во-первых, кардинально повышает пропускную способность, а во-вторых, делает связь гораздо более защищенной от перехвата. И если, скажем, у Starlink военные версии (Starshield) только сейчас переводят на такие технологии, то у «Рассвета» это заложено в основу с самого начала», – пояснил собеседник.

Но Анпилогов подчеркивает, что эта спутниковая система не является исключительно военной и имеет большое значение в гражданской сфере. «Для России, с ее огромными территориями, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, опора исключительно на наземные каналы связи – это тупиковый путь. Протяженные линии в условиях вечной мерзлоты становятся не просто дорогими, а крайне уязвимыми», – отметил спикер.

«Рассвет», по его словам, позволит перекрыть те области, где наземная связь экономически неэффективна или технически ненадежна. «Что касается армии, то, безусловно, военные смогут использовать эту систему ровно так же, как сегодня, к примеру, ВСУ применяют Starlink. Но ключевое отличие в том, что это наша суверенная система, которая предоставляет защищенное шифрование и канал связи, который невозможно контролировать извне», – добавил эксперт.

«Заявления же Украины о возможности сбить спутники «Рассвет», мягко говоря, преувеличены.

Во-первых, для поражения аппаратов на высотах в несколько сотен километров необходимы специализированные противоспутниковые средства, которых у Киева нет. Потенциал ракетной отрасли, который когда-то существовал на «Южмаше», остался в прошлом», – пояснил Анпилогов.

Передача же американских ракет SM-6 или любых другие заатмосферных перехватчиков ВСУ, означала бы открытие «ящика Пандоры». «Ответные меры в таком случае могут быть симметричными и гораздо более болезненными для тех, кто сильнее зависит от космической инфраструктуры – в первую очередь для Соединенных Штатов», – отмечает он.

«Удары же по навигационным группировкам, обмену данными или коммерческим спутникам связи – это эскалация, которая обрушит критически важные сервисы как в военной, так и в гражданской сфере. Поэтому ни одна сторона, ответственно подходящая к вопросам стратегической стабильности, на такой шаг не пойдет», – считает собеседник.

Что касается возможности глушения с Земли или ударов по наземным станциям, то и здесь есть объективные ограничения.

«Спутники «Рассвет» работают в высокочастотных Ku- и Ka-диапазонах с использованием узконаправленных антенн. Сигнал идет в узком конусе, и чтобы его заглушить, нужно либо обладать источником помех колоссальной мощности, либо находиться в непосредственной близости от работающего терминала. На линии боевого соприкосновения размещение таких мощных средств РЭБ – задача практически невыполнимая, так как они мгновенно становятся приоритетной целью для уничтожения», – подчеркнул Анпилогов.

Более того, сама система связи адаптивна: терминалы и спутники умеют менять частоты, подстраиваясь под условия, подобно тому, как они компенсируют помехи от атмосферных явлений. «Опыт попыток глушения Starlink это наглядно подтвердил – полностью и надолго подавить такой канал крайне сложно. Таким образом, запуск «Рассвета» – это не просто военно-техническое достижение. Это формирование новой инфраструктурной основы», – добавляет эксперт.

По его словам, появление у России такой системы, которая изначально строится с учетом лучших технологий защиты и эффективности – «это закономерный этап развития страны, способной обеспечивать связностью и свои арктические регионы, и свои вооруженные силы, не оглядываясь на внешних поставщиков услуг».

В свою очередь Алексей Леонков, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полагает, что запуск серийных спутников «Рассвет» – это важный этап модернизации связи, но говорить о том, что проект уже перешел в стадию полноценной эксплуатации, пока преждевременно.

Фактически развертывание группировки только начинается.

Для того чтобы обеспечить хотя бы минимальное глобальное покрытие, необходимо вывести на орбиту порядка половины от проектного количества аппаратов. Когда будет достигнут этот рубеж, запустят наземные станции и система начнет работать в тестовом, а затем и в штатном режиме. После этого группировку доведут до проектной мощности и добавят резервные спутники», – пояснил военный эксперт.

Что касается военно-стратегического значения, то в локальных конфликтах «Рассвет» может стать критическим элементом – например, для наведения беспилотной авиации и артиллерии в реальном масштабе времени, а также для восстановления единой системы управления тактическим звеном в условиях, когда доступ к западным сервисам ограничен.

«Однако в случае глобального конфликта рассчитывать исключительно на спутниковые группировки не стоит. Даже американцы сегодня активно работают над созданием высокоточного оружия, которое не будет зависеть от спутниковых данных. Это системное решение: такие системы связи и навигации актуальны и необходимы в мирное время, в предвоенный период и в локальных конфликтах, но в случае полномасштабного глобального противостояния потребуются уже иные технические решения», – рассуждает Леонков.

«Если спутники изначально создаются с учетом необходимости работать в условиях радиоэлектронного воздействия с поверхности Земли, в них закладываются соответствующие технические средства защиты. Американцы столкнулись с этой проблемой, когда российские системы РЭБ стали развиваться и приобретать избирательный характер –

это оказалось серьезным уязвимым местом их спутниковых группировок.

В ответ они начали выводить на орбиту аппараты, на которые РЭБ влияет меньше всего, особенно в навигационном сегменте. Но полностью исключить возможность воздействия нельзя. Я думаю, что наши спутники «Рассвет» создавались уже с учетом этого опыта, и защита от рукотворного негативного воздействия закладывалась в них на этапе проектирования», – полагает Леонков.

При физическом уничтожении ключевым будет фактор высоты орбиты. Орбиты выше 500 километров достигают противоспутниковые системы далеко не всех стран. Такими возможностями обладают Китай, Россия и, с определенными оговорками, США.

«Американцы испытывали противоспутниковые системы – одна базировалась на самолете F-16, который запускал ракету с высоты около 10 километров, другая представляла собой ракетную систему, работающую на упреждение по координатам. Но орбита для «Рассвета» выбрана в районе 800 километров неслучайно. Интересно, что сами американцы для своей системы Starlink рассматривали две высоты – 500 и 1000 километров. Высота около 1000 километров считается «вечной», поскольку гравитационное влияние там меньше и корректировка орбиты требуется реже», – объяснил спикер.

Кроме того, не стоит исключать, что на спутниках «Рассвет» могут быть установлены двигатели коррекции холловского типа, что «позволяет в случае возникновения угрозы оперативно изменить высоту или параметры орбиты». А это существенно снижает эффективность противоспутникового оружия, рассчитанного на поражение цели на фиксированной траектории.

«Таким образом, «Рассвет» – это система, которая создается с комплексным учетом современных вызовов: и с точки зрения устойчивости к радиоэлектронному подавлению, и с точки зрения защиты от физического уничтожения. И хотя на Украине этот запуск называют одним из главных событий года и заявляют о необходимости «ломать голову» над способами нейтрализации, технически решить эту задачу имеющимися у них средствами крайне сложно. А для тех, кто мог бы теоретически обладать такими возможностями, вопрос упирается уже не в технологии, а в стратегические риски и цену эскалации», – подытожил Леонков.