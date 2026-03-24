    FT: Volkswagen планирует начать выпуск израильского «Железного купола»
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году
    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей
    Госдеп рекомендовал американцам в Иране не покидать дома и создать запасы еды
    В Москве начали восстанавливать работу мобильного интернета
    Захарова про акцию бара в Киеве к годовщине теракта в «Крокусе»: «Террористические ублюдки»
    Жене Зеленского в Вашингтоне пришлось обращаться к пустому стулу Мелании Трамп
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    24 марта 2026, 22:05 • Общество

    Спутниковый интернет России недосягаем для Украины и Starlink

    Спутниковый интернет России недосягаем для Украины и Starlink
    @ bureau_1440

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет». За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали «ломать голову» над тем, как будут сбивать российские спутники. Почему эксперты называют произошедшее качественно новым шагом в развитии низкоорбитальных систем связи, в чем заключается главное военно-стратегическое значение «Рассвета» и почему Киеву не удастся нарушить его работу?

    Во вторник российская компания «Бюро 1440» (входит в ИКС «Холдинг») сообщила об успешном запуске первых 16 спутников «Рассвет», что положило начало созданию национальной низкоорбитальной группировки с перспективой глобального покрытия. Создание этой системы связи является частью нацпроекта «Экономика данных».

    Пакетный старт состоялся в понедельник в 20 часов 24 минуты. Космические аппараты штатно отделились от ракеты-носителя «Союз 2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» после выхода на опорную орбиту. Сейчас они находятся под полным контролем центра управления полетами «Бюро 1440». В ближайшее время инженерам предстоит проверить работу всех бортовых систем.

    Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск выполнен с применением системы отделения собственной разработки.

    Спутники «Рассвет» смогут обеспечивать доступ в интернет в любой точке Земли, включая доступ в поездах и на борту самолетов. Для гражданского населения заявлены скорость до 1 Гбит/с (с задержкой сигнала до 70 мс.) и устойчивая связь в зонах Арктики, Северного морского пути и на Дальнем Востоке. На данный момент вес одного терминала для приема сигнала и выхода в интернет составляет около 15 кг.

    По планам, коммерческий запуск системы намечен на 2027 год, когда на орбите будет 250 аппаратов. К 2035 году группировка должна вырасти до 900 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие. За счет того, что «Рассвет» работает на более высокой орбите (800 км против 550 км у Starlink), это позволит покрыть большую площадь меньшим числом спутников. Starlink уже имеет на орбите более 10 тысяч аппаратов, первые спутники были запущены в 2019 году.

    По данным «Коммерсанта», на реализацию проекта планируется направить 102,8 млрд руб. из федерального бюджета и 329 млрд руб. собственных средств компании до 2030 года. Сейчас на орбите находится шесть спутников «Бюро 1440», запущенных в рамках двух экспериментальных миссий «Рассвет-1» и «Рассвет-2».

    Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский назвал запуск этих спутников одной из главнейших военно-технических новостей года. Теперь Украине «придется ломать голову», как сбивать их. «Сбить дроном российский спутник в космосе – задача нетривиальная, уйма народу часами ломать голову будет», – написал Бужанский.

    Как пишет Bloomberg, Россия создает альтернативу американской спутниковой интернет-сети Starlink компании SpaceX Илона Маска. В материале говорится, что запуск первых спутников компанией «Бюро 1440» знаменует начало создания российской низкоорбитальной сети.

    «Запуск первых 16 спутников связи «Рассвет» – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а, по сути, следующий этап эволюции данной технологии», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Рассвет» изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками.

    «В этой ситуации перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи», – пояснил собеседник.

    «Ключевым элементом системы стала лазерная межспутниковая передача данных. Это узкий, направленный оптический канал, который, во-первых, кардинально повышает пропускную способность, а во-вторых, делает связь гораздо более защищенной от перехвата. И если, скажем, у Starlink военные версии (Starshield) только сейчас переводят на такие технологии, то у «Рассвета» это заложено в основу с самого начала», – пояснил собеседник.

    Но Анпилогов подчеркивает, что эта спутниковая система не является исключительно военной и имеет большое значение в гражданской сфере. «Для России, с ее огромными территориями, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, опора исключительно на наземные каналы связи – это тупиковый путь. Протяженные линии в условиях вечной мерзлоты становятся не просто дорогими, а крайне уязвимыми», – отметил спикер.

    «Рассвет», по его словам, позволит перекрыть те области, где наземная связь экономически неэффективна или технически ненадежна. «Что касается армии, то, безусловно, военные смогут использовать эту систему ровно так же, как сегодня, к примеру, ВСУ применяют Starlink. Но ключевое отличие в том, что это наша суверенная система, которая предоставляет защищенное шифрование и канал связи, который невозможно контролировать извне», – добавил эксперт.

    «Заявления же Украины о возможности сбить спутники «Рассвет», мягко говоря, преувеличены.

    Во-первых, для поражения аппаратов на высотах в несколько сотен километров необходимы специализированные противоспутниковые средства, которых у Киева нет. Потенциал ракетной отрасли, который когда-то существовал на «Южмаше», остался в прошлом», – пояснил Анпилогов.

    Передача же американских ракет SM-6 или любых другие заатмосферных перехватчиков ВСУ, означала бы открытие «ящика Пандоры». «Ответные меры в таком случае могут быть симметричными и гораздо более болезненными для тех, кто сильнее зависит от космической инфраструктуры – в первую очередь для Соединенных Штатов», – отмечает он.

    «Удары же по навигационным группировкам, обмену данными или коммерческим спутникам связи – это эскалация, которая обрушит критически важные сервисы как в военной, так и в гражданской сфере. Поэтому ни одна сторона, ответственно подходящая к вопросам стратегической стабильности, на такой шаг не пойдет», – считает собеседник.

    Что касается возможности глушения с Земли или ударов по наземным станциям, то и здесь есть объективные ограничения.

    «Спутники «Рассвет» работают в высокочастотных Ku- и Ka-диапазонах с использованием узконаправленных антенн. Сигнал идет в узком конусе, и чтобы его заглушить, нужно либо обладать источником помех колоссальной мощности, либо находиться в непосредственной близости от работающего терминала. На линии боевого соприкосновения размещение таких мощных средств РЭБ – задача практически невыполнимая, так как они мгновенно становятся приоритетной целью для уничтожения», – подчеркнул Анпилогов.

    Более того, сама система связи адаптивна: терминалы и спутники умеют менять частоты, подстраиваясь под условия, подобно тому, как они компенсируют помехи от атмосферных явлений. «Опыт попыток глушения Starlink это наглядно подтвердил – полностью и надолго подавить такой канал крайне сложно. Таким образом, запуск «Рассвета» – это не просто военно-техническое достижение. Это формирование новой инфраструктурной основы», – добавляет эксперт.

    По его словам, появление у России такой системы, которая изначально строится с учетом лучших технологий защиты и эффективности – «это закономерный этап развития страны, способной обеспечивать связностью и свои арктические регионы, и свои вооруженные силы, не оглядываясь на внешних поставщиков услуг».

    В свою очередь Алексей Леонков, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полагает, что запуск серийных спутников «Рассвет» – это важный этап модернизации связи, но говорить о том, что проект уже перешел в стадию полноценной эксплуатации, пока преждевременно.

    Фактически развертывание группировки только начинается.

    Для того чтобы обеспечить хотя бы минимальное глобальное покрытие, необходимо вывести на орбиту порядка половины от проектного количества аппаратов. Когда будет достигнут этот рубеж, запустят наземные станции и система начнет работать в тестовом, а затем и в штатном режиме. После этого группировку доведут до проектной мощности и добавят резервные спутники», – пояснил военный эксперт.

    Что касается военно-стратегического значения, то в локальных конфликтах «Рассвет» может стать критическим элементом – например, для наведения беспилотной авиации и артиллерии в реальном масштабе времени, а также для восстановления единой системы управления тактическим звеном в условиях, когда доступ к западным сервисам ограничен.

    «Однако в случае глобального конфликта рассчитывать исключительно на спутниковые группировки не стоит. Даже американцы сегодня активно работают над созданием высокоточного оружия, которое не будет зависеть от спутниковых данных. Это системное решение: такие системы связи и навигации актуальны и необходимы в мирное время, в предвоенный период и в локальных конфликтах, но в случае полномасштабного глобального противостояния потребуются уже иные технические решения», – рассуждает Леонков.

    «Если спутники изначально создаются с учетом необходимости работать в условиях радиоэлектронного воздействия с поверхности Земли, в них закладываются соответствующие технические средства защиты. Американцы столкнулись с этой проблемой, когда российские системы РЭБ стали развиваться и приобретать избирательный характер –

    это оказалось серьезным уязвимым местом их спутниковых группировок.

    В ответ они начали выводить на орбиту аппараты, на которые РЭБ влияет меньше всего, особенно в навигационном сегменте. Но полностью исключить возможность воздействия нельзя. Я думаю, что наши спутники «Рассвет» создавались уже с учетом этого опыта, и защита от рукотворного негативного воздействия закладывалась в них на этапе проектирования», – полагает Леонков.

    При физическом уничтожении ключевым будет фактор высоты орбиты. Орбиты выше 500 километров достигают противоспутниковые системы далеко не всех стран. Такими возможностями обладают Китай, Россия и, с определенными оговорками, США.

    «Американцы испытывали противоспутниковые системы – одна базировалась на самолете F-16, который запускал ракету с высоты около 10 километров, другая представляла собой ракетную систему, работающую на упреждение по координатам. Но орбита для «Рассвета» выбрана в районе 800 километров неслучайно. Интересно, что сами американцы для своей системы Starlink рассматривали две высоты – 500 и 1000 километров. Высота около 1000 километров считается «вечной», поскольку гравитационное влияние там меньше и корректировка орбиты требуется реже», – объяснил спикер.

    Кроме того, не стоит исключать, что на спутниках «Рассвет» могут быть установлены двигатели коррекции холловского типа, что «позволяет в случае возникновения угрозы оперативно изменить высоту или параметры орбиты». А это существенно снижает эффективность противоспутникового оружия, рассчитанного на поражение цели на фиксированной траектории.

    «Таким образом, «Рассвет» – это система, которая создается с комплексным учетом современных вызовов: и с точки зрения устойчивости к радиоэлектронному подавлению, и с точки зрения защиты от физического уничтожения. И хотя на Украине этот запуск называют одним из главных событий года и заявляют о необходимости «ломать голову» над способами нейтрализации, технически решить эту задачу имеющимися у них средствами крайне сложно. А для тех, кто мог бы теоретически обладать такими возможностями, вопрос упирается уже не в технологии, а в стратегические риски и цену эскалации», – подытожил Леонков.

    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
    Власти сообщили о повреждении 40 квартир при взрыве в Севастополе
    Полиция и военные прибыли в центр Киева из-за кризиса в Раде
    На Украине зафиксировали резкий дефицит трудовых мигрантов
    На Урале выявили десять потенциальных диверсантов за три часа
    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube
    Дом Билана в Подмосковье выставлен на продажу за 250 млн рублей

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

    Запад верит, что с помощью нападений на перевозящие российскую нефть суда третьих стран может лишить нашу страну доходов от внешней торговли. Логика в этом есть: судам под российским флагом в порты покупателей вовсе запрещен доступ. Однако даже в такой ситуации имеется схема, позволяющая и продавать нефть, и сделать цену таких нападений для Запада крайне высокой. Подробности

    Перейти в раздел

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

      День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

      3 комментария
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      США попали в одну ловушку с Наполеоном

      Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

      2 комментария
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Люди устали от искусственной музыки

      Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

      12 комментариев
    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

