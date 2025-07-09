Россия внедрила аналогичные Starlink тенхологии лазерной связи

Tекст: Ольга Иванова

Разница между внедрением межспутниковой лазерной связи в группировках Starlink Илона Маска и российского «Бюро 1440» составила всего девять месяцев, передает «Газета.Ru».

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов отметил, что Starlink внедрил лазерные терминалы в конце 2023 года при том, что проект реализуется уже 10 лет, тогда как российское бюро существует только 4,5 года.

По словам Агафонова, первые спутники Starlink около шести лет назад обменивались данными только по радиоканалу, а полноценная лазерная связь появилась только на новых сериях аппаратов в конце 2023 года. В это же время «Бюро 1440» завершило разработку собственных терминалов и оснастило ими спутники миссии «Рассвет-2».

Он заявил: «Первый успешный сеанс межспутниковой связи с использованием ТЛС состоялся 30 мая 2024 года, буквально через две недели после запуска второй экспериментальной миссии». Через два месяца, 25 июля, была установлена стабильная лазерная связь на расстоянии более 1000 км между аппаратами, что подтвердило возможность передачи данных на скорости 10 Гб/с и готовность технологии к масштабированию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп инициировал отмену государственных контрактов с компанией SpaceX. В результате этого шага США могут оказаться в зависимости от России по вопросам космических запусков и выхода в космос.