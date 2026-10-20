Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Суд в США отклонил иск сестры главы OpenAI Альтмана к брату о домогательствах
Суд американского штата Миссури отклонил иск Энн Альтман к родному брату, генеральному директору компании OpenAI Сэму Альтману, по делу о предполагаемом сексуальном насилии.
Женщина обвинила брата и других членов семьи в предполагаемом сексуальном насилии и домогательствах, которые якобы имели место в детстве, передает РИА «Новости».
Сам руководитель технологической компании категорически отверг выдвинутые против него обвинения. В ходе разбирательства он отметил, что его сестра страдает от проблем с психическим здоровьем.
Согласно тексту судебного постановления, инстанция приняла решение отклонить исковые требования Энн Альтман. При этом суд установил прямой запрет на повторное предъявление аналогичных претензий в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канадская провинция подала в суд на создателей ChatGPT.
В мае присяжные в США отклонили иск предпринимателя Илона Маска к компании OpenAI.
В апреле американский суд разрешил бизнесмену отозвать исковые заявления к разработчикам.