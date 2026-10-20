Суд в США отклонил иск сестры главы OpenAI Альтмана к брату о домогательствах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Женщина обвинила брата и других членов семьи в предполагаемом сексуальном насилии и домогательствах, которые якобы имели место в детстве, передает РИА «Новости».

Сам руководитель технологической компании категорически отверг выдвинутые против него обвинения. В ходе разбирательства он отметил, что его сестра страдает от проблем с психическим здоровьем.

Согласно тексту судебного постановления, инстанция приняла решение отклонить исковые требования Энн Альтман. При этом суд установил прямой запрет на повторное предъявление аналогичных претензий в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канадская провинция подала в суд на создателей ChatGPT.

В мае присяжные в США отклонили иск предпринимателя Илона Маска к компании OpenAI.

В апреле американский суд разрешил бизнесмену отозвать исковые заявления к разработчикам.