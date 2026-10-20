Замглавы Минздрава Рязанской области Хоминец погиб в ДТП

Tекст: Антон Антонов

«Владимир Владимирович погиб во вторник в результате аварии. Это невероятная утрата для нас, мы до сих пор не можем в это поверить», – приводит ТАСС текст сообщения.

Как уточнили в УМВД по Рязанской области, авария произошла на 552-м км автодороги Р-132 «Золотое кольцо»: легковой автомобиль, в котором находился Хоминец, столкнулся с грузовиком с полуприцепом.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия», – сообщили в полиции. Водитель грузовика с травмами был доставлен в больницу.

Хоминец работал в министерстве здравоохранения региона с 2017 года.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин погиб при столкновении с каретой скорой помощи в столице.

Глава Реутова Филипп Науменко в декабре попал в ДТП в Нижегородской области и получил тяжелые травмы. Чиновник умер на 40-м году жизни.

