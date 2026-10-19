Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

Tекст: Геворг Мирзаян

Кошмарят. Именно это слово лучше всего объясняет действия йеменского движения «Ансар Аллах» (в просторечье – хуситы) в отношении Саудовской Аравии.

В стремлении вынудить саудитов прекратить вмешательства во внутренние дела Йемена (или, проще говоря, дать хуситам добить своих противников, которых спонсирует и вооружает Эр-Рияд) по стратегическим объектам королевства нанесли серию ударов. Под огнем столичный аэропорт (по которому прилетало уже несколько раз) и другие воздушные гавани, НПЗ компании Saudi Aramco и ее штаб-квартира. Сотни человек получили ранения, а власти вынуждены отменять статусные мероприятия (например, ежегодную конференцию, которую называют «Давос в Пустыне»).

Казалось бы, не самое разумное решение со стороны хуситов. Не потому, что Саудовская Аравия может дать серьезный отпор, а потому, что у нее есть влиятельные друзья. И речь не о Соединенных Штатах и Великобритании, которые откликнулись на запросы Эр-Рияда о помощи только словами, а о Турции и Пакистане.

Всего несколько месяцев назад – 7 августа 2026 года – эти страны заключили с Саудовской Аравией так называемый Мекканский пакт, расширив тем самым созданный чуть ранее саудо-пакистанский военный союз, который иногда называют «ближневосточное НАТО». Согласно его уставу, нападение на одного из участников рассматривается как нападение на всех.

А на Саудовскую Аравию, безусловно, напали.

Отмолчаться в этой ситуации «ближневосточное НАТО» не могло. Ведь на кону не только безопасность союзника, но и амбициозные планы, которые связывали с этой структурой.

Считалось, что пакт должен был объединить финансово-идеологическую мощь Саудовской Аравии, военно-промышленный потенциал Турции и пакистанскую армию с ее ядерной составляющей. Стать потенциально заменой американоцентричной ближневосточной системы безопасности. Превратиться в мусульманский инструмент решения внешнеполитических проблем.

И союзники не отмолчались. Пакистан и Турция выразили возмущение действиями хуситов, а также заявили о том, что соболезнуют саудовским друзьям. И даже начали их чуть-чуть защищать.

«Пакистанские войска – порядка 8 тыс. человек – уже находятся на территории Саудовской Аравии. При помощи китайских ракетных комплексов они прикрывают часть объектов королевства», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Кирилл Семенов.

Однако в лучшем случае речь идет о пассивной защите. Воевать против источника угрозы никто не собирается.

«Мандат пакистанских военных предполагает действия лишь на территории Саудовской Аравии. Они не могут действовать на территории Йемена», – говорит Семенов.

У Турции похожая ситуация. Министр иностранных дел страны Хакан Фидан объясняет, что Мекканский пакт «не является наступательным соглашением» и что турецкие войска будут защищать только территорию Саудовской Аравии. Если они, конечно, там окажутся: в турецком Минобороны напомнили, что размещение войск в королевстве возможно только после того, как парламент ратифицирует пакт и даст разрешение на это развертывание. Пока ни того, ни другого нет.

Причин этого как минимум три. Во-первых, хуситы – это номинально и ополчение, но при этом одна из наиболее боеспособных сил всего Ближнего Востока. Это прекрасно обученные бойцы, успешно осваивающие дроновые технологии. Военная операция против них не будет легкой прогулкой ни для Турции, которой предстоит еще наводить порядок в Сирии, ни для Пакистана, который воюет в Афганистане и готовится воевать с Индией.

Во-вторых, все понимают, что конфликт с хуситами может перетечь в конфликт с Ираном.

Хуситы (в отличие от «Хезболлы») не являются стопроцентной дочерней структурой Исламской республики. Но для Тегерана они – важный и ценный партнер, которыми не разбрасываются. С его помощью можно контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, то есть судоходство между Востоком и Западом через Суэц.

А воевать с Ираном не готовы ни в Исламабаде, ни даже в Анкаре. «Турция не планирует вписываться в противостояние с Тегераном. Наоборот, она делает все для того, чтобы этого избежать. Анкара, конечно, хочет, чтобы ее ВПК стал двигателем экономики, но хоронить себя ради этого не готова», – поясняет заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

Наконец, в-третьих: война против хуситов может быть неправильно понята в исламском мире, в том числе внутри самих Пакистана и Турции.

Ведь хуситы сейчас – наиболее активные защитники «палестинского дела», поскольку они заблокировали Баб-эль-Мандебский пролив для израильских судов. Атаковать их сейчас означает дискредитировать себя в глазах пропалестински настроенных мусульман, на которых ориентируется, например, президент Турции Реджеп Эрдоган.

Именно поэтому союзники по Мекканскому пакту не торопятся выполнять свои обязательства. Они входили в него не для того, чтобы воевать.

«Турция рассматривает Мекканское соглашение в первую очередь с точки зрения имиджа и возможности самопозиционирования. К реальным действиям, тем более наступательного характера, Анкара не готова. Она только прощупывает возможность создания инклюзивной системы безопасности на Ближнем Востоке», – считает Аватков.

В лучшем случае Турция готова подтянуть на помощь саудитам сирийских наемников. Но те тоже понимают, что терроризировать алавитов и воевать с йеменцами – это не одно и то же.

Конечно, Саудовская Аравия может подтянуть в пакт и другие, более решительные страны. Например, Египет.

Это государство зависит от Эр-Рияда в финансовом плане и напрямую страдает от действий хуситов (например, от закрытия ими транзита грузов через Суэц).

И Каир вроде бы готов поучаствовать. По словам министра иностранных дел Египта Бадра Абделатти, его страна «серьезно рассматривает вопрос» присоединения к Мекканскому пакту. А лидер страны Абдельфаттах ас-Сиси уже обратился за соответствующим разрешением к законодателям.

«Я призываю парламент созвать экстренное заседание, чтобы уполномочить нас принять меры по вмешательству в защиту Саудовской Аравии, если нас об этом попросят», – заявил он 17 октября. По его словам, для Египта «абсолютно неприемлемо допускать, чтобы Королевство Саудовская Аравия становилось мишенью для нападений или чтобы подрывались его безопасность и стабильность».

Однако и здесь есть своя тонкость. С одной стороны, благодаря помощи саудитов в Египте смогли реставрировать светскую военную власть после Арабской весны, а отдавать долги нужно. С другой стороны, в Египте есть законодательные ограничения на подобные выплаты: пункт 4 ст. 6 мирного договора с Израилем в его широком толковании обязывает Каир не вступать ни в какие альянсы с враждебными Тель-Авиву странами, а Саудовская Аравия с Пакистаном и уж тем более Турция явно к этим странам относятся.

Общие имиджевые и военные издержки от войны с хуситами для Египта тоже никто не отменял. Пусть египетская армия и является одной из самых сильных в регионе. Поэтому и нынешние, и потенциальные участники Мекканского пакта с большой долей вероятности воздержатся от введения войск в Йемен. Подтвердив тем самым то, что называть заключенное в Мекке соглашение «ближневосточным НАТО» преждевременно.