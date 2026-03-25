    Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    25 марта 2026, 08:48 • В мире

    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла

    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла
    @ Nathan Howard/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Саудовская Аравия желает стать полноценным участником нападения на Иран, чтобы довести операцию США и Израиля до логического завершения. Так утверждают на Западе. Представители саудитов это опровергают, но вероятность неискренности есть – дипломатия у Эр-Рияда хитрая, а ирано-саудовская война похожа на истинную цель в интриге американцев.

    Сразу две влиятельные газеты США – демократическая и республиканская – утверждают, будто к войне с Ираном присоединится еще одно государство – Саудовская Аравия, а то и два – вместе с ОАЭ. Причем присоединятся они «людно и оружно» – с простором трактовок от ракетных залпов до участия в наземной оккупации.

    По версии The New York Times, наследный принц и фактический руководитель Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман уговаривает Вашингтон продолжать войну, так как считает ее «исторической возможностью» для перестройки Ближнего Востока. А в более смелой картине мира источников The Wall Street Journal принц «близок к решению» нанести собственную серию военных ударов по Ирану.

    Оба издания справедливо указывают на то, что Эр-Рияд уже перешел от нейтралитета к поддержке американо-израильской коалиции. Например, разрешил США использовать авиабазу имени короля Фахда. А глава МИД саудитов – принц Фейсал – пригрозил Тегерану тем, что терпение королевства «небезгранично».

    Причина ужесточения очевидна: удары иранских беспилотников настигли нефтяные объекты и даже столицу саудитов. Просто так терпеть это принц Мухаммед не хочет, да и, строго говоря, не должен – тем более, если претендуешь на роль регионального лидера.

    Иран в его ударах по Саудовской Аравии и еще семи арабским странам трудно поддержать, но легко понять. Сейчас управление в руках КСИР – Корпуса стражей исламской революции, который был создан именно для этого: спасти Исламскую республику в критической ситуации. Мыслит он категориями не религиозных консерваторов, а скорее силовиков. Их задача – любой ценой пережить нападение, заставив противника нести неприемлемый ущерб. Тем и занят.

    Но Израиль, как показала практика, Иран может скорее поцарапать, парализовав там гражданскую жизнь, а достать до США не может по определению, за частичным (поскольку хорошо защищенном) исключением в виде военных баз в регионе, обстрел которых приносит сопутствующий ущерб арабам. Зато Тегеран способен погрузить в хаос весь Ближний Восток, взвинтить цены на нефть и обрушить рынки, заблокировав Ормузский пролив. Вовлечение саудитов в этот шантаж англо-американских агрессоров – тоже решение КСИР.

    «Вступление королевства в войну лишь вопрос времени», – отмечает по этому поводу один из источников WSJ. «Именно в этом направлении и развивается конфликт», – подчеркивает редакция.

    В этом-то, собственно, и проблема, а также повод для недоверия. Подобная логика развития конфликта – с втягиванием саудитов и разрастанием бойни – отвечает представлениям о прекрасном в обоих изданиях. У более осторожной NYT – в меньшей степени. Опекающая газету Демократическая партия резко против войны в Иране, но издание близко к ее правому крылу с традиционной экспансионистской элитой – эдакой Хиллари Байден, кроме того, с редакцией работают тертые израильские лоббисты.

    А вот WSJ – рупор тех немногих, кто однозначно за войну, призывая не отступать, не сдаваться: республиканских «ястребов». Они сейчас в сложном и уязвимом положении: если вместо победы над Ираном США получат позорное отступление и ворох потребительских проблем, ключевые фигуры милитаристов вроде сенатора Линдси Грэма не смогут даже переизбраться в Конгресс.

    Таким образом, владельцы и заказчики обоих изданий очень хотят, чтоб Саудовская Аравия вступила в войну. И находятся в состоянии нервного перенапряжения, так что могут выдавать желаемое за действительное.

    Уже очевидно: в текущем формате агрессия провалена. Исламскую республику ослабили, но не убили, зато осложнили жизнь всему миру, зависящему от ближневосточных финансовых центров и торговых путей. Бьющий рекорды непопулярности президент Дональд Трамп нащупывает возможность отхода – и может-таки их нащупать, несмотря на горячее желание Израиля и «ястребов» продолжать.

    «Спасительный круг» для них и для Пентагона – это новые участники конфликта, которые подпишутся на то, чтоб додавить Иран, окажут боевую поддержку и усложнят Трампу маневр с отходом. В этом качестве рассматривают и уговаривают многих – от курдов до Азербайджана, но в первую очередь именно саудитов. И дело тут не только в относительной мощи их государства, обеспеченного новейшим американским оружием. Разжигание их войны с Ираном – это задача, во многом ради которой все и затевалось.

    Она отвечает интересам всей политической элиты США без деления на демократов и республиканцев или даже «голубей» и «ястребов».

    За вычетом Израиля, главный источник нестабильности на Ближнем Востоке – это без преувеличений тысячелетний конфликт шиитов с суннитами, отраженный в отношениях Ирана и Саудовской Аравии как ведущих держав для этих направлений ислама (источник силы саудитов в этом смысле не столько даже нефть, сколько Медина и Мекка, куда мусульмане совершают обязательный хадж).

    Особой нервозности их драме придает даже не деятельность хуситов – врагов саудитов и союзников Тегерана, а особенности национальной географии. Например, значительная часть нефтедобычи Эр-Рияда расположена на территориях с шиитским населением. У Ирана наоборот – с арабо-суннитским.

    А та держава, которая с каждым годом все больше заинтересована в Ближнем Востоке как в спокойной инвестиционной гавани и безотказной бензоколонке, – это Китай. Поэтому Пекин приложил колоссальные усилия к тому, чтобы примирить Эр-Рияд с Тегераном. Позапрошлогоднее соглашение о нормализации отношений между ними – важный, даже исторический успех КНР как посредника и ее ведущего дипломата, нынешнего главы МИД Ван И.

    В то же время для США КНР – главный противник и конкурент, а ирано-саудовский конфликт – одна из гарантий влияния в регионе. Таким образом, обнуление китайских миротворческих достижений – их стратегический успех. Достигнут ли его на данном этапе, сказать трудно, но деятельное участие саудитов в нападении на Иран – это гарантия, что американцы заберут хотя бы утешительный приз и сохранят возможность ловить рыбку в мутной воде исламских противоречий.

    К сожалению, Вашингтон не смущает (никогда не смущало), что его политические интересы вступают в противоречие с интересами человечества. Мешая затянуться одной из старых ран цивилизации, США творят чистое зло.

    Кажется, саудиты это понимают. При всей ненависти к Ирану – как мистическо-исторической, так и вызванной актуальными обстоятельствами – они не хотят таскать угли из костра, разожженного Израилем и США. По крайней мере, источник канала Al Arabiya в руководстве королевства опроверг американские издания и подчеркнул, что Эр-Рияд не заинтересован в эскалации, во что легко поверить.

    Но это, увы, не означает, что желающие эскалировать в принципе не смогут этого добиться сочетанием посулов и провокаций. Даже если не смогут, то постараются. А со своей стороны им помогает загнанный в угол Иран, управляющему менеджменту которого тоже полезно осознавать: военные удары по нефтяным месторождениям и чужим столицам – это не то, что будут долго прощать даже жертвам агрессии.

    Россия перешла в наступление на мировом атомном рынке

    Подписано еще одно соглашение о строительстве АЭС российской конструкции за рубежом – и это несмотря на то, что вот уже несколько лет Запад пытается вытеснить нашу страну из мировой атомной энергетики. Однако Росатом не просто выстоял – он изменил географию, структуру и политический смысл своего экспорта. Как все это удалось? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла

    Саудовская Аравия желает стать полноценным участником нападения на Иран, чтобы довести операцию США и Израиля до логического завершения. Так утверждают на Западе. Представители саудитов это опровергают, но вероятность неискренности есть – дипломатия у Эр-Рияда хитрая, а ирано-саудовская война похожа на истинную цель в интриге американцев. Подробности

    Перейти в раздел

