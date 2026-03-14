  ФСБ арестовала иностранца в Тамбовской области за призывы к терактам
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США
    Названы причины ухода китайских автомобилей с рынка России
    Небензя заявил о провале «блицкрига» США против Ирана
    WSJ: США перебрасывают морскую пехоту на Ближний Восток
    Киев и Бухарест обсудили судьбу Приднестровья за спиной Молдавии
    США объявили награду за информацию о лидере Ирана и КСИР
    Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    7 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    26 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    2 комментария
    14 марта 2026, 10:20 • В мире

    Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля

    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен произошло выгорание. Она жалуется подчиненным на усталость и головную боль, которые доставляют ей два европейских лидера. Один из них для России скорее друг, другой – явный враг, а виноваты в происходящем НАТО и Израиль.

    У Урсулы фон дел Ляйен голова болит сразу в двух местах – справа и слева. Справа боль старая, привычная, ноющая – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поставил своей целью уничтожить Евросоюз в его нынешнем виде как угрозу для суверенитета и традиционных христианских ценностей стран, в него входящих.

    А вот боль слева достаточно неожиданная, свежая и острая – премьер-министр Испании Педро Санчес. Он теперь тоже блокирует инициативы Еврокомиссии из внутриполитических соображений – слишком непопулярны. На это Урсула жалуется приближенным, а те пожаловались испанской газете El Mundo.

    С Орбаном все понятно: мир между этими двумя невозможен. Урсула просто надеется, что орбановская партия «Фидес» проиграет апрельские выборы оппозиционной партии «Тиса», после чего в Венгрии будет проевропейский премьер, и у нее с плеч гора упадет (а с плеч Владимира Зеленского упадет целый горный хребет, поскольку Орбан блокирует выдачу кредита на 90 млрд евро, без которого Украине к лету нечем будет платить за оружие).

    Для того чтобы Орбан ушел, Еврокомиссия делает все, точнее – ничего не делает. Известно о внутреннем запрете на критику Венгрии, чтобы не обвинили во вмешательстве в выборы, а в венграх не взыграло чувство гордости и противоречия, поскольку Еврокомиссию они не любят. Вместо этого у них должно возникнуть ощущение, будто выбор между «Фидес» и «Тисой» – это их сугубо внутренний выбор между старым и новым, а не навязывание новой власти извне.

    Другими словами, Орбан должен был проиграть сам – и обязательно проиграл бы, судя по данным венгерским социологов, если бы ногу помощи не протянул никто иной, как Зеленский. Сам-то он считал, что играет на добивание противника, когда отказался возобновлять прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба», чтоб спровоцировать в Венгрии энергетический кризис прямо накануне выборов. Однако, как это с ним часто бывает, кавээнщик заигрался: дошло до прямых угроз Орбану и даже его семье, после чего премьера вынуждены были поддержать вообще все стороны конфликта внутри ЕС, включая Еврокомиссию и лидера «Тисы» Петера Мадьяра.

    Теперь у Орбана больше шансов сохранить власть, став для Урсулы неизлечимым недугом, а для Зеленского – поводом издать крик простреленной навылет волчицы, как это сделал Киса Воробьянинов в конце романа «12 стульев».

    В Испании выборы только в следующем году, но если у Урсулы есть с ней проблемы, то лишь по той причине, по какой плохому танцору ноги мешают. Премьер Санчес, занимающий свой пост уже третий срок подряд, называет себя «воинствующим проевропейцем» – и на него проект единой Европы всегда мог положиться. Взгляды Санчеса гораздо более левые, чем хотелось бы Урсуле, но не настолько, чтоб становиться фрондой.

    Мадрид вполне лоялен Брюсселю по действительно животрепещущим для Европы вопросам, включая, к сожалению, поддержку Украины и противостояние с Россией. И точнее было бы сказать, что у Урсулы не от него голова болит, а от давления со стороны контрагентов, которым Санчес на мозоль наступил. Против него сейчас те, в чью пользу Урсула занимается лоббизмом и делает то, что делает: НАТО, Израиль и глобалистская часть элиты США.

    Камнем преткновения стали Иран и повышение оборонного бюджета стран альянса до 5% от ВВП. Испания – единственная стана НАТО, где категорически отказались тратить столько на оборону, причем Санчес заявил, что лично для него потолок – это 2,1%.

    Также, если не считать Турции, это единственная страна, однозначно и без экивоков осудившая нападение на Исламскую республику. Отказ предоставить США военные базы возле Гибралтара, находящиеся в общем испано-американском пользовании, вызвал ярость Дональда Трампа, а об Израиле испанский премьер и вовсе отзывался как о «государстве геноцида».

    В ответ израильтяне пытались уличить Санчеса в антисемитизме, но это, прямо говоря, смешно: отношение испанского премьера к израильской политике ныне типично для сил, которые левее социал-демократов. На него даже исламское влияние минимально, поскольку в Испании мусульман значительно меньше, чем, например, во Франции, президент которой Эммануэль Макрон по этой причине вынужден метаться: он американо-израильскую авантюру то осуждает, то поддерживает; Фигаро тут, Фигаро там.

    У Урсулы, конечно, другая позиция – рьяно произраильская. Настолько, что в период операции в секторе Газа это вызвало скандал в ЕС: председателю ЕК указали, что она представляет объединение, где взгляды на этот вопрос различаются. А особенно громко указывал тот самый Санчес.

    Что же касается увеличения оборонных бюджетов, Урсула гнет ту же линию, что и США, хотя с президентом Трампом у нее отвратительные отношения, и секретариат НАТО, где заправляет ее старый приятель – генсек альянса Марк Рютте. Все они требуют повлиять на Мадрид, а воз и ныне там.

    Неудивительно, что от всех этих забот Урсула подустала и жалуется подчиненным на мигрень. Удивляться надо другому – тому, что она вообще всем этим занимается. Потому что НАТО и ЕС – это пересекающиеся множества, но совершенно разные структуры, а Израиль ни туда, ни сюда не входит.

    Иными словами, Урсулу терзают проблемы, которые к Евросоюзу не имеют никакого отношения. У ЕС нет союзнических обязательств перед американо-израильской коалицией, и он не отвечает за политику по линии НАТО.

    Это лучше, чем что-либо еще, объясняет растущую неприязнь, которую испытывают к Еврокомиссии европейцы. Вместо того чтобы заниматься прямым своим делом – обеспечивать их права и потребности, глава ЕК по горло занята проектами мирового глобализма, от перевооружения НАТО до войны с Россией. И считает, будто это нормально.

    Это одиозно, скандально, попросту глупо – обвинять правительства независимых государств в том, что они пекутся об интересах своих граждан и учитывают их мнение.

    Но именно эти качества таких разных, а идеологически и вовсе противоположных, политиков, как Орбан и Санчес, становятся в устах евробюрократов претензией. «Они ищут политическую выгоду в Испании и Венгрии, все это заметили», – жаловались подчиненные Урсулы El Mundo. «Вот же ж сволочи какие», – должен, видимо, подумать европоцентричный читатель.

    Но на самом деле Санчеса недопустимо перехваливают, а адекватная позиция по иранскому вопросу еще не делает его адекватным политиком. По Украине у него позиция совершенно неадекватная – такая, которая вредит интересам Европы и продлевает конфликт. Просто глобалистская партия на Западе и Урсула лично обнаглели настолько, что не могут вынести даже минимальную критику со стороны тех, кто, по их мнению, давно должен стоять в строю и не пикать.

    А если бы глава ЕК занималась своими европейскими обязанностями, не пытаясь быть владычицей морскою, то не болела бы голова (у дятла).

    Главное
    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефтью юанями
    Выросло число погибших при атаке ВСУ на Брянск
    Макрон высказался о смягчении США антироссийских санкций
    Центробанк установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    Власти Грузии окончательно отказали Западу в послушании
    Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации