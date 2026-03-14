Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля

Tекст: Дмитрий Бавырин

У Урсулы фон дел Ляйен голова болит сразу в двух местах – справа и слева. Справа боль старая, привычная, ноющая – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поставил своей целью уничтожить Евросоюз в его нынешнем виде как угрозу для суверенитета и традиционных христианских ценностей стран, в него входящих.

А вот боль слева достаточно неожиданная, свежая и острая – премьер-министр Испании Педро Санчес. Он теперь тоже блокирует инициативы Еврокомиссии из внутриполитических соображений – слишком непопулярны. На это Урсула жалуется приближенным, а те пожаловались испанской газете El Mundo.

С Орбаном все понятно: мир между этими двумя невозможен. Урсула просто надеется, что орбановская партия «Фидес» проиграет апрельские выборы оппозиционной партии «Тиса», после чего в Венгрии будет проевропейский премьер, и у нее с плеч гора упадет (а с плеч Владимира Зеленского упадет целый горный хребет, поскольку Орбан блокирует выдачу кредита на 90 млрд евро, без которого Украине к лету нечем будет платить за оружие).

Для того чтобы Орбан ушел, Еврокомиссия делает все, точнее – ничего не делает. Известно о внутреннем запрете на критику Венгрии, чтобы не обвинили во вмешательстве в выборы, а в венграх не взыграло чувство гордости и противоречия, поскольку Еврокомиссию они не любят. Вместо этого у них должно возникнуть ощущение, будто выбор между «Фидес» и «Тисой» – это их сугубо внутренний выбор между старым и новым, а не навязывание новой власти извне.

Другими словами, Орбан должен был проиграть сам – и обязательно проиграл бы, судя по данным венгерским социологов, если бы ногу помощи не протянул никто иной, как Зеленский. Сам-то он считал, что играет на добивание противника, когда отказался возобновлять прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба», чтоб спровоцировать в Венгрии энергетический кризис прямо накануне выборов. Однако, как это с ним часто бывает, кавээнщик заигрался: дошло до прямых угроз Орбану и даже его семье, после чего премьера вынуждены были поддержать вообще все стороны конфликта внутри ЕС, включая Еврокомиссию и лидера «Тисы» Петера Мадьяра.

Теперь у Орбана больше шансов сохранить власть, став для Урсулы неизлечимым недугом, а для Зеленского – поводом издать крик простреленной навылет волчицы, как это сделал Киса Воробьянинов в конце романа «12 стульев».

В Испании выборы только в следующем году, но если у Урсулы есть с ней проблемы, то лишь по той причине, по какой плохому танцору ноги мешают. Премьер Санчес, занимающий свой пост уже третий срок подряд, называет себя «воинствующим проевропейцем» – и на него проект единой Европы всегда мог положиться. Взгляды Санчеса гораздо более левые, чем хотелось бы Урсуле, но не настолько, чтоб становиться фрондой.

Мадрид вполне лоялен Брюсселю по действительно животрепещущим для Европы вопросам, включая, к сожалению, поддержку Украины и противостояние с Россией. И точнее было бы сказать, что у Урсулы не от него голова болит, а от давления со стороны контрагентов, которым Санчес на мозоль наступил. Против него сейчас те, в чью пользу Урсула занимается лоббизмом и делает то, что делает: НАТО, Израиль и глобалистская часть элиты США.

Камнем преткновения стали Иран и повышение оборонного бюджета стран альянса до 5% от ВВП. Испания – единственная стана НАТО, где категорически отказались тратить столько на оборону, причем Санчес заявил, что лично для него потолок – это 2,1%.

Также, если не считать Турции, это единственная страна, однозначно и без экивоков осудившая нападение на Исламскую республику. Отказ предоставить США военные базы возле Гибралтара, находящиеся в общем испано-американском пользовании, вызвал ярость Дональда Трампа, а об Израиле испанский премьер и вовсе отзывался как о «государстве геноцида».

В ответ израильтяне пытались уличить Санчеса в антисемитизме, но это, прямо говоря, смешно: отношение испанского премьера к израильской политике ныне типично для сил, которые левее социал-демократов. На него даже исламское влияние минимально, поскольку в Испании мусульман значительно меньше, чем, например, во Франции, президент которой Эммануэль Макрон по этой причине вынужден метаться: он американо-израильскую авантюру то осуждает, то поддерживает; Фигаро тут, Фигаро там.

У Урсулы, конечно, другая позиция – рьяно произраильская. Настолько, что в период операции в секторе Газа это вызвало скандал в ЕС: председателю ЕК указали, что она представляет объединение, где взгляды на этот вопрос различаются. А особенно громко указывал тот самый Санчес.

Что же касается увеличения оборонных бюджетов, Урсула гнет ту же линию, что и США, хотя с президентом Трампом у нее отвратительные отношения, и секретариат НАТО, где заправляет ее старый приятель – генсек альянса Марк Рютте. Все они требуют повлиять на Мадрид, а воз и ныне там.

Неудивительно, что от всех этих забот Урсула подустала и жалуется подчиненным на мигрень. Удивляться надо другому – тому, что она вообще всем этим занимается. Потому что НАТО и ЕС – это пересекающиеся множества, но совершенно разные структуры, а Израиль ни туда, ни сюда не входит.

Иными словами, Урсулу терзают проблемы, которые к Евросоюзу не имеют никакого отношения. У ЕС нет союзнических обязательств перед американо-израильской коалицией, и он не отвечает за политику по линии НАТО.

Это лучше, чем что-либо еще, объясняет растущую неприязнь, которую испытывают к Еврокомиссии европейцы. Вместо того чтобы заниматься прямым своим делом – обеспечивать их права и потребности, глава ЕК по горло занята проектами мирового глобализма, от перевооружения НАТО до войны с Россией. И считает, будто это нормально.

Это одиозно, скандально, попросту глупо – обвинять правительства независимых государств в том, что они пекутся об интересах своих граждан и учитывают их мнение.

Но именно эти качества таких разных, а идеологически и вовсе противоположных, политиков, как Орбан и Санчес, становятся в устах евробюрократов претензией. «Они ищут политическую выгоду в Испании и Венгрии, все это заметили», – жаловались подчиненные Урсулы El Mundo. «Вот же ж сволочи какие», – должен, видимо, подумать европоцентричный читатель.

Но на самом деле Санчеса недопустимо перехваливают, а адекватная позиция по иранскому вопросу еще не делает его адекватным политиком. По Украине у него позиция совершенно неадекватная – такая, которая вредит интересам Европы и продлевает конфликт. Просто глобалистская партия на Западе и Урсула лично обнаглели настолько, что не могут вынести даже минимальную критику со стороны тех, кто, по их мнению, давно должен стоять в строю и не пикать.

А если бы глава ЕК занималась своими европейскими обязанностями, не пытаясь быть владычицей морскою, то не болела бы голова (у дятла).