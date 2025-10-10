Европа с центром в Киеве расползается по швам

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Ни одной кроны больше Украине на оружие. У нас нет денег даже на Чехию. Мы платим 60 млрд Евросоюзу, который помогает Украине. А из нашего бюджета больше не дадим ни кроны».

Такого или примерно такого заявления от Андрея Бабиша, чья партия ANO выиграла в Чехии парламентские выборы, ждали многие, но по разному. Внешние наблюдатели – с интересом, евробюрократы – с раздражением, украинцы – с тревогой, избиратели – с надеждой.

В ходе предвыборной кампании Бабиш сделал ставку на национал-эгоизм, тогда как его главный соперник – уходящий премьер Петр Фиала – на русофобию и трансатлантическую солидарность. Результат на табло. Русофобов в Чехии много (русофилы, впрочем, тоже есть), но много и тех, кого допекли украинцы – и как мигранты, и как статья госрасходов, тогда как евроатлантические идеи сами по себе несколько поблекли от падения уровня жизни.

Таким образом, глас Бабиша – это глас народа. Но сразу после того, как чешский центризбирком огласил результаты выборов, а кандидат в премьеры произнес долгожданное «ни кроны», против Бабиша возобновили уголовное дело, и столичный суд направил соответствующий запрос в парламент.

Данное дело (в всего их у лидера ANO несколько – это бизнесмен и политик с насыщенным прошлым) относительно старое, касается нецелевого расходования дотаций от ЕС, и, что самое главное, – Бабиша по нему уже дважды оправдали. Дойдя до верховного суда, оно лежало без движения – и вот опять пригодилось.

В этом легко заподозрить козни проигравших русофобов и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, – она столь одиозна, что ей теперь любой компромат к лицу. Собственно, уходящие власти Чехии открыто жаловались Еврокомиссии на Бабиша, выставляя его пророссийским политиком (что в корне неверно). От Урсулы как будто требовали согласовать репрессии – и она их как будто согласовала.

Однако в худшем для Бабиша случае премьером станет его первый зам Карел Гавличек – человек с плюс-минус такими же взглядами. Хотя евробюрократы-атлантисты потеряли совесть в плане методов борьбы с оппонентами, их действие все равно похожи на затыкание пальцами дыр в палубе корабля. Скоро дыр станет больше, чем пальцев.

Переход Праги в лагерь умеренных евроскептиков – очередное свидетельство дезинтеграции того варианта ЕС, который в 2022 году сплотили вокруг Урсулы и двух идей – вредить России, помогать Украине. Страны Европы тогда продемонстрировали впечатляющую солидарность в деле стрельбы по собственным ногам – по просьбе Вашингтона и назло Москве. Теперь о том единстве Урсула не может даже мечтать – ее европроект со столицей в Киеве расползается на глазах.

Венгрия Виктора Орбана была единственной, кто изначально держался наособицу и не желал ничем жертвовать ради Украины. В Брюсселе венгерского премьера верифицировали как личного, политического и идеологического врага, полагаясь на смену власти в Будапеште весной следующего года. Но вот ведь незадача: теоретически партия Орбана может проиграть выборы, но ее вероятная смена – партия Петера Мадьяра – тоже хочет держаться подальше от конфликта на Украине и от содержания Киева. То есть это не позиция Орбана. Это позиция венгров.

Словацкое правительство чуть более дружелюбно к Брюсселю, но к его восточной политике столь же критично и часто выступает как союзник Орбана. Возвращение Роберта Фицо во власть стало вторым неприятным «звоночком» для Урсулы. Теперь таких «звоночков» уже очень много, но на разных уровнях: где-то удобное для ЕС руководство сменилось на неудобное, где-то смена предстоит в будущем, где-то все летит в тартарары.

В той же группе скептиков, куда теперь заходит Чехия, должна была находиться и Австрия, но все системные силы объединились там против победителя выборов – Партии свободы Герберта Кикля, создав сотканное из противоречий правительство лебедя, рака и щуки. Однако даже этот многоголовый монстр отпирается от требования Урсулы отказаться от газа из России, поскольку в этом случае Австрию ждет «обезжиривание», и тогда уже Партия свободы выиграет выборы с большим отрывом.

Взгляды Кикля на Россию и Украину таковы, что Орбан на его фоне – верный атлантист, а Бабиш – пламенный укранофил.

Учитывая прошлое всех упомянутых стран, всплывает образ Австро-Венгерской империи, которая восстановилась, чтоб обособиться от Урсулы.

В состав Австро-Венгрии входили также земли современной Хорватии, но там пока ситуация дуальная: антироссийское и преданное Брюсселю правительство при президенте-правдорубе Зоране Милановиче. Милановича называли «агентом России в ЕС». Несмотря на это, недавно он переизбрался на второй срок с большим отрывом от проукраинского конкурента.

С бывшей империи Габсбургов обособление перекинулось на Бенилюкс – фундамент изначального Евросоюза. Уже в следующем месяце парламентские выборы в Нидерландах наверняка выиграет партия Герта Вилдерса, голландской «звезды» евроскептиков. Собственно, она и прошлые выборы выиграла, но до реальной власти ее не допустили по схеме чуть более приличной, чем австрийская, однако, как показала практика, нежизнеспособной. Вилдерс спровоцировал досрочные выборы, рассчитывая улучшить результат так, чтоб ухищрения старых элит не сработали, и Нидерланды сменили курс.

В Бельгии премьер-министром уже сейчас является Барт де Вевер. Идее единой Европы он в целом не противится, но по своим взглядам ближе к Орбану, чем к Урсуле, – и именно на нем сбоит сейчас проект Еврокомиссии по расходованию замороженных активов России на вооружение Киева. Бельгия, на чьей территории находится основной депозитарий, рискует больше прочих, и по де Веверу чувствуется, что как национал-эгоист он – не щедрее Бабиша.

Добровольными и надежными участниками урсуловской коалиции остаются страны Скандинавии и Прибалтика с Польшей, – там нет вообще никаких признаков здоровой политической рефлексии. В другой группе формально лояльных небогатые государства, критично зависящие от Брюсселя, например, Греция, Болгария, Румыния. Там население тоже не в восторге от необходимости поддерживать Украину, но его мнением технично пренебрегают. Например, болгарское правительство держало в секрете поставки вооружений в ВСУ. А румынам и вовсе отменили «неприемлемые» результаты выборов.

Что же касается еврограндов – крупнейших государств западной Европы, без которых ЕС существовать вообще не сможет, там ситуация для Урсулы неровная, но тревожная.

В Италии правительство правое, лояльное НАТО и идее борьбы с Россией, но, тем не менее, настроено против брюссельских командных порядков. В Испании правительство левое и евроюбивое, но встало на особый путь, и теперь больше конфликтует с Израилем, чем с Россией. А во Франции вовсе нет никакого дееспособного правительства – и, вероятно, еще долго не будет, поскольку лицо местных евроскептиков – Марин Ле Пен – поставила цель добиться внеочередных парламентских выборов.

Если выборы пройдут, как надо, Ле Пен поставит своего премьера, который не позволит президенту Эммануэлю Макрону транжирить бюджет на помощь Киеву.

Наконец, в Германии, где правительство Фридриха Мерца демонстрирует прибалтийскую готовность к жертвам, явлены первые признаки бунта со стороны старых элит, а население канцлера-русофоба откровенно не любит. Шансы канцлера досидеть на командном посту до следующих выборов тают на глазах.

Деньги когда-то создали европейское межгосударственное образование. И деньги же стали причиной, по которым происходит его дезинтеграция. Если раньше от Брюсселя ждали, что он подкинет на жизнь, то теперь ждут поборов в пользу Киева.

Время идет, Зеленский от помощи наглеет, но войну тем не менее проигрывает, – и количество его спонсоров уменьшается с каждой новой избирательной кампанией. В ноябре прошлого года это случилось в США, в октябре нынешнего – в Чехии.

В день своей речи в защиту эгоизма Бабиш созвонился с Зеленским, заверил в поддержке и пообещал приехать в следующем году в гости, однако продлевать затратную программу по закупке снарядов для ВСУ отказался.

Учитывая моральное состояние политической элиты современной Европы, ее прозрение возможно не под влиянием чего-то разумного, доброго, вечного, а, скорее, под влиянием смертных грехов. Жадность пока что самый результативный.