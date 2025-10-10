  • Новость часаУшаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    24 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    3 комментария
    10 октября 2025, 20:00 • Политика

    Европа с центром в Киеве расползается по швам

    Европа с центром в Киеве расползается по швам
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Вероятный премьер Чехии Андрей Бабиш отказал ВСУ в финансировании и подтвердил это решение в ходе телефонного разговора с Киевом. В тот же день над ним нависла угроза уголовного преследования. Но даже в случае посадки Бабиша корабль европейского единства уже не спасти: народы ЕС отворачиваются от Украины. Она им не по карману.

    «Ни одной кроны больше Украине на оружие. У нас нет денег даже на Чехию. Мы платим 60 млрд Евросоюзу, который помогает Украине. А из нашего бюджета больше не дадим ни кроны».

    Такого или примерно такого заявления от Андрея Бабиша, чья партия ANO выиграла в Чехии парламентские выборы, ждали многие, но по разному. Внешние наблюдатели – с интересом, евробюрократы – с раздражением, украинцы – с тревогой, избиратели – с надеждой.

    В ходе предвыборной кампании Бабиш сделал ставку на национал-эгоизм, тогда как его главный соперник – уходящий премьер Петр Фиала – на русофобию и трансатлантическую солидарность. Результат на табло. Русофобов в Чехии много (русофилы, впрочем, тоже есть), но много и тех, кого допекли украинцы – и как мигранты, и как статья госрасходов, тогда как евроатлантические идеи сами по себе несколько поблекли от падения уровня жизни.

    Таким образом, глас Бабиша – это глас народа. Но сразу после того, как чешский центризбирком огласил результаты выборов, а кандидат в премьеры произнес долгожданное «ни кроны», против Бабиша возобновили уголовное дело, и столичный суд направил соответствующий запрос в парламент.

    Данное дело (в всего их у лидера ANO несколько – это бизнесмен и политик с насыщенным прошлым) относительно старое, касается нецелевого расходования дотаций от ЕС, и, что самое главное, – Бабиша по нему уже дважды оправдали. Дойдя до верховного суда, оно лежало без движения – и вот опять пригодилось.

    В этом легко заподозрить козни проигравших русофобов и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, – она столь одиозна, что ей теперь любой компромат к лицу. Собственно, уходящие власти Чехии открыто жаловались Еврокомиссии на Бабиша, выставляя его пророссийским политиком (что в корне неверно). От Урсулы как будто требовали согласовать репрессии – и она их как будто согласовала.

    Однако в худшем для Бабиша случае премьером станет его первый зам Карел Гавличек – человек с плюс-минус такими же взглядами. Хотя евробюрократы-атлантисты потеряли совесть в плане методов борьбы с оппонентами, их действие все равно похожи на затыкание пальцами дыр в палубе корабля. Скоро дыр станет больше, чем пальцев.

    Переход Праги в лагерь умеренных евроскептиков – очередное свидетельство дезинтеграции того варианта ЕС, который в 2022 году сплотили вокруг Урсулы и двух идей – вредить России, помогать Украине. Страны Европы тогда продемонстрировали впечатляющую солидарность в деле стрельбы по собственным ногам – по просьбе Вашингтона и назло Москве. Теперь о том единстве Урсула не может даже мечтать – ее европроект со столицей в Киеве расползается на глазах.

    Венгрия Виктора Орбана была единственной, кто изначально держался наособицу и не желал ничем жертвовать ради Украины. В Брюсселе венгерского премьера верифицировали как личного, политического и идеологического врага, полагаясь на смену власти в Будапеште весной следующего года. Но вот ведь незадача: теоретически партия Орбана может проиграть выборы, но ее вероятная смена – партия Петера Мадьяра – тоже хочет держаться подальше от конфликта на Украине и от содержания Киева. То есть это не позиция Орбана. Это позиция венгров.

    Словацкое правительство чуть более дружелюбно к Брюсселю, но к его восточной политике столь же критично и часто выступает как союзник Орбана. Возвращение Роберта Фицо во власть стало вторым неприятным «звоночком» для Урсулы. Теперь таких «звоночков» уже очень много, но на разных уровнях: где-то удобное для ЕС руководство сменилось на неудобное, где-то смена предстоит в будущем, где-то все летит в тартарары.

    В той же группе скептиков, куда теперь заходит Чехия, должна была находиться и Австрия, но все системные силы объединились там против победителя выборов – Партии свободы Герберта Кикля, создав сотканное из противоречий правительство лебедя, рака и щуки. Однако даже этот многоголовый монстр отпирается от требования Урсулы отказаться от газа из России, поскольку в этом случае Австрию ждет «обезжиривание», и тогда уже Партия свободы выиграет выборы с большим отрывом.

    Взгляды Кикля на Россию и Украину таковы, что Орбан на его фоне – верный атлантист, а Бабиш – пламенный укранофил.

    Учитывая прошлое всех упомянутых стран, всплывает образ Австро-Венгерской империи, которая восстановилась, чтоб обособиться от Урсулы.

    В состав Австро-Венгрии входили также земли современной Хорватии, но там пока ситуация дуальная: антироссийское и преданное Брюсселю правительство при президенте-правдорубе Зоране Милановиче. Милановича называли «агентом России в ЕС». Несмотря на это, недавно он переизбрался на второй срок с большим отрывом от проукраинского конкурента.

    С бывшей империи Габсбургов обособление перекинулось на Бенилюкс – фундамент изначального Евросоюза. Уже в следующем месяце парламентские выборы в Нидерландах наверняка выиграет партия Герта Вилдерса, голландской «звезды» евроскептиков. Собственно, она и прошлые выборы выиграла, но до реальной власти ее не допустили по схеме чуть более приличной, чем австрийская, однако, как показала практика, нежизнеспособной. Вилдерс спровоцировал досрочные выборы, рассчитывая улучшить результат так, чтоб ухищрения старых элит не сработали, и Нидерланды сменили курс.

    В Бельгии премьер-министром уже сейчас является Барт де Вевер. Идее единой Европы он в целом не противится, но по своим взглядам ближе к Орбану, чем к Урсуле, – и именно на нем сбоит сейчас проект Еврокомиссии по расходованию замороженных активов России на вооружение Киева. Бельгия, на чьей территории находится основной депозитарий, рискует больше прочих, и по де Веверу чувствуется, что как национал-эгоист он – не щедрее Бабиша.

    Добровольными и надежными участниками урсуловской коалиции остаются страны Скандинавии и Прибалтика с Польшей, – там нет вообще никаких признаков здоровой политической рефлексии. В другой группе формально лояльных небогатые государства, критично зависящие от Брюсселя, например, Греция, Болгария, Румыния. Там население тоже не в восторге от необходимости поддерживать Украину, но его мнением технично пренебрегают. Например, болгарское правительство держало в секрете поставки вооружений в ВСУ. А румынам и вовсе отменили «неприемлемые» результаты выборов.

    Что же касается еврограндов – крупнейших государств западной Европы, без которых ЕС существовать вообще не сможет, там ситуация для Урсулы неровная, но тревожная.

    В Италии правительство правое, лояльное НАТО и идее борьбы с Россией, но, тем не менее, настроено против брюссельских командных порядков. В Испании правительство левое и евроюбивое, но встало на особый путь, и теперь больше конфликтует с Израилем, чем с Россией. А во Франции вовсе нет никакого дееспособного правительства – и, вероятно, еще долго не будет, поскольку лицо местных евроскептиков – Марин Ле Пен – поставила цель добиться внеочередных парламентских выборов.

    Если выборы пройдут, как надо, Ле Пен поставит своего премьера, который не позволит президенту Эммануэлю Макрону транжирить бюджет на помощь Киеву.

    Наконец, в Германии, где правительство Фридриха Мерца демонстрирует прибалтийскую готовность к жертвам, явлены первые признаки бунта со стороны старых элит, а население канцлера-русофоба откровенно не любит. Шансы канцлера досидеть на командном посту до следующих выборов тают на глазах.

    Деньги когда-то создали европейское межгосударственное образование. И деньги же стали причиной, по которым происходит его дезинтеграция. Если раньше от Брюсселя ждали, что он подкинет на жизнь, то теперь ждут поборов в пользу Киева.

    Время идет, Зеленский от помощи наглеет, но войну тем не менее проигрывает, – и количество его спонсоров уменьшается с каждой новой избирательной кампанией. В ноябре прошлого года это случилось в США, в октябре нынешнего – в Чехии.

    В день своей речи в защиту эгоизма Бабиш созвонился с Зеленским, заверил в поддержке и пообещал приехать в следующем году в гости, однако продлевать затратную программу по закупке снарядов для ВСУ отказался.

    Учитывая моральное состояние политической элиты современной Европы, ее прозрение возможно не под влиянием чего-то разумного, доброго, вечного, а, скорее, под влиянием смертных грехов. Жадность пока что самый результативный.

    Дорогое золото бьет по доллару

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения? Подробности

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши

    Польша в очередной раз унижает Германию, открыто заявляя, что не выдаст ФРГ обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Но удивительнее всего то, что Берлин словно не замечает происходящего – не устраивает скандал и не выступает с обвинениями в адрес Варшавы. Возможно, и Польша, и Германия в этом смысле преследуют один интерес. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

