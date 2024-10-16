Главного «агента России в ЕС» обидно недохваливают

Tекст: Дмитрий Бавырин

«В чьих интересах Миланович три года не выступает в поддержку Украины? Он, вероятно, единственный европейский лидер, который не встречался с Владимиром Зеленским три года, ни разу не съездил в Киев, ни разу ничего не сделал для Украины… Вероятно, в интересах России».

Данный крик души (чтоб не сказать – обвинительный приговор) премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича посвящен президенту той же Хорватии Зорану Милановичу. Это он – агент России, бездушный к проблемам Украины. При подобных оценках всегда хочется переспросить – а вы не перехваливаете?

Даже недохваливает. Президент Хорватии не просто «ничего не сделал». Он умело использовал свои небольшие полномочия для того, чтобы вставлять палки в колеса авантюрам НАТО вокруг Украины. И с самого начала предупреждал, что добром это все не кончится, если Запад продолжит вооружать Киев.

Например, Хорватия не будет принимать участия в ключевой миссии НАТО по поддержке Киева, которая координирует поставки оружия и обучает солдат ВСУ. Миланович заблокировал, потому что мог.

А когда ему за позицию предъявляли, отвечал в духе – «а я кем должен быть, рабом Америки?»

Окрысившийся на президента премьер Пленкович – политик другого толка. Именно он руководит страной, поскольку Хорватия – парламентская республика, а его партия ХДС (Хорватское демократическое содружество) выиграла четыре избирательные кампании подряд и является традиционно правящей. Она разносила по Хорватии антисербский шовинизм, реабилитировала режим усташей (который даже нацисты критиковали за жесткость) и организовывала этнические чистки.

Впрочем, это было в конце прошлого века, а в начале этого ХДС сильно сдвинулась в сторону центра, сделала откат назад по вопросу усташей и приравняла сербов к людям. Сейчас националистов в парламенте (Саборе) представляет даже не она, а партия Отечественное движение (ОП), чей основатель и «лицо» – популярный певец Ярослав Шкоро, героизирующий военных преступников. Для хорватских националистов он играет такую же значимую роль, какую играл Фрэнк Синатра для американской мафии. А в российских реалиях его можно сравнить с Иосифом Кобзоном («для курильщиков»).

В общем, Пленкович враг России (а он враг России без кавычек, в отличие от «агента России» Милановича) не потому, что он националист-радикал (украинские наци считают именно хорватских ультрас самыми «братскими»). А потому что до мозга костей еврочиновник или, как сказал бы Миланович, «раб Америки».

Как показала практика, Пленкович умеет огрызаться на Брюссель, но только в тех случаях, когда руководство ЕС интересуется антикоррупционными расследованиями против властей Хорватии и теми препятствиями, которые власти Хорватии создают для этих расследований. Зато в деле поддержки Украины, уязвления России или усиления США Пленкович всегда в первых рядах – как бы в компенсацию за то, что по вопросам борьбы с коррупцией несговорчив.

Меж тем начиная с 2016 года, когда Пленкович занял пост премьера, порядка 30 его министров вылетели в отставку из-за коррупционных скандалов, причем эти скандалы обычно возникали из-за работы журналистов, а не правоохранительных органов.

Миланович называет премьера ни много ни мало «крестным отцом хорватского криминала».

Эти двое ненавидят друг друга так, как с президентами и премьерами одной и той же страны бывает довольно редко. Совсем далеко за примерами ходить не надо – похожая ситуация сейчас в Грузии, но конфликт Милановича с Пленковичем более длительный и личный. До того, как один другого назвал российским агентом, другой первого обозвал агентом украинским, а также пешкой и другими обидными словами.

Миланович по своему имиджу эдакий народный правдоруб и «наш советский человек», несмотря на возраст в 59 лет. Сербов он жалеет, русским симпатизирует, а в НАТО и США видит угрозу для мира и процветания Европы. Кроме того, не любит националистов, причем любых: заявлял, например, что не видит разницы между приветствиями «зиг хайль», «слава Украине» и «за дом готовы», которым пользовались хорватские усташи.

Хорватские наци президенту, понятное дело, отвечают взаимностью и дразнят «югославом», хотя он отнюдь не сторонник восстановления Югославии, а просто честный левый деятель старой формации, про каких говорят «хороший мужик» или «политик с принципами».

В том числе из-за своих принципов Миланович – самый популярный политик в Хорватии. Но в России его вообще не знают, хотя, прав Пленкович, хорватский президент чуть ли не в одно лицо пытается держать стенку против других лидеров стран ЕС, включая даже венгров, которые в конце концов обычно присоединяются к большинству. Это при том (и оттого), что президент Хорватии обладает невеликими полномочиями, а борьбу за реальную власть Пленкович у него раз от раза выигрывает.

Так было и минувшей весной, когда очередной коррупционный скандал заставил премьера назначить досрочные выборы. Социалист Миланович, чья партийная история восходит к коммунистам Тито, возглавил левоцентристский блок под названием «Река правды», пообещав стать премьером большой коалиции, куда пригласят всех, кроме ультраправых и ХДС. Однако, поскольку он занимал пост президента, местный избирком запретил Милановичу агитировать за собственную партию. В итоге выборы опять выиграли правые Пленковича, отделавшись потерей нескольких мандатов и пригласив в коалицию ультраправых (то есть ОП).

Этим была вполне довольна глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на все коррупционные скандалы в Загребе. В Брюсселе привыкли к грехам «своих сукиных сынов» на Балканах (взять хотя бы многолетнего главу Черногории Джукановича или любого лидера Косово) и многое прощают за выдерживание атлантического курса. А критикующий этот курс Миланович, по сути, в оппозиции, хотя и глава государства.

Серия новых атак на него со стороны победителей связана с двумя обстоятельствами. Во-первых, это месть за упомянутое выше вето на обучение ВСУ, которое вывело хорватское правительство из себя. Президенту объявили бойкот, например, его просто не пригласили на саммит балканских стран с участием Владимира Зеленского, который проходил в как раз в Хорватии.

«Он бы там все испортил»,

– заявил глава МИД и однопартиец Пленковича Гордан Грлич-Радман, перейдя к открытому хамству. По его словам, Миланович «в своих пророссийских высказываниях пошел дальше», чем президент Сербии Александр Вучич.

И действительно, Вучич на том саммите был, осуждающую Россию декларацию подписал, и даже присутствие там же (на саммите и в числе подписантов) руководства Косова его не смутило. То есть повторилась скандальная ситуация на так называемом мирном саммите в Швейцарии. Где, кстати говоря, Милановича тоже не было – приглашали, не захотел.

То есть ситуация реально такова, что президент, чурающийся антироссийских мероприятий и критикующий НАТО за вооружение Украины, – это президент не Сербии, а Хорватии. И хорвату Пленковичу проще найти общий язык с сербом Вучичем, чем с другим хорватом Милановичем, который пытался защищать хорватских сербов в гораздо менее уютное для них время.

Но Пленкович хранит надежду от Милановича все-таки избавиться, потому что в декабре в Хорватии пройдут уже президентские выборы. Это нужно не только премьеру – это нужно Урсуле, атлантистам, Вашингтону и Брюсселю, потому что есть в их рядах президент, который отказывается быть «рабом Америки».

Избавиться от него важно именно сейчас, поскольку время доказывает его правоту. От Милановича стало трудно отмахнуться как от странного чудика, как делали ранее. С каждым днем все отчетливее видно, что не чудик и не «российский агент», а провидец и голос разума, который все эти три года проговаривал вслух и неприемлемые риски от конфликта НАТО с Россией, и то, что поддержка Киева только затягивает военные действия, обескровливая Украину. Как в воду глядел.

Таких лидеров в современном ЕС быть не должно, но справятся ли Пленкович, Урсула и прочие с бунтарем Милановичем – вопрос открытый.

Его популярность по-прежнему с ним, но в качестве главного конкурента власть, ультраправые и Евросоюз выдвинули против Милановича сильную фигуру – формально беспартийного Драгана Примораца. Это один из наиболее влиятельных хорватов в научном мире – титулованный врач, генетик и криминалист, специалист по выявлению преступников по ДНК. В народе его любят в том числе как бывшего министра образования и науки, запустившего программу бесплатных учебников. Это было довольно давно, но министр подал в отставку из-за несогласия с планами правительства сэкономить на школах, после чего бесплатные учебники сразу упразднили, а Приморац запомнился.

Прежде он Милановичу уже поигрывал, но теперь ставки гораздо выше: результаты выборов важны для Вашингтона и Брюсселя, которых Приморац по российско-украинскому вопросу будет слушаться беспрекословно, это вам не бесплатные учебники. Уже сейчас он критикует Милановича как недостаточно интеллигентного и рассудительного для главы государства человека, склонного к скандалам. А под скандалами понимаются эскапады против НАТО и попытки Милановича объяснить европейцам, что США втянули их в авантюру.

Урсула любит тишину, но даже если ей, Пленковичу, Приморацу и прочим удастся сменить президента, свести тем самым фигуру Милановича к никому не интересному отставнику в невлиятельной стране в полной мере уже не получился.

Пускай его плохо знают даже в России, в чьих интересах Миланович (по заявлениям своих недругов) действует. Сказанного им достаточно для заметок на полях на случай суда истории над блоком НАТО.

Президент Хорватии Зоран Миланович изначально был против второй холодной войны, изначально призывал Запад одуматься, изначально видел, к чему все идет, – и может быть в России уважаем.

Не как агент, а как хороший мужик. Чисто по-человечески.