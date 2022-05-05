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5 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович - с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это всё католикам?  Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Уничтожению Киевом прошлого мешает народная память

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В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Вадим Чекунов, писатель, литературный критик (Шанхай)
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    Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович - с тыканьем ручкой в глаз медведю
    		   5 мая 2022, 08:40
    Фото: IPA/Sipa USA/Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это всё католикам?

    Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что президент Хорватии Зоран Миланович неожиданно обнаружил себя самым русофильским лидером в Евросоюзе, обогнав на несколько корпусов даже чешского коллегу Милоша Земана (последний после начала спецоперации на Украине как будто пытается вернуть РФ разницу за все хорошее, что говорил о ней прежде). 

    Надо, однако, понимать, что «русофильство» Милановича не имеет к России как государству и русским как нации никакого отношения. Просто его высказывания по теме внешней политики и обороны часто совпадают с тем, что заявляют Кремль и Смоленская площадь, и находятся в сильном диссонансе с позицией коллективного Запада.

    Например, он регулярно ворчит на США, обвиняя Вашингтон в раздувании конфликта на Украине. Более того, он критикует саму Украину, называя самой коррумпированной страной Европы, а в Европе такое теперь не принято.

    Будь Миланович «настоящим» русофилом, особых поводов для удивления не было бы: хорваты в большинстве своем к русским относятся вполне приязненно (в силу некоторой ностальгии, но также и того, что мы умудрились с ними не поссориться в определяющий для них период - войны с сербами). Но Миланович не таков. В том-то и загадка, почему вдруг типичный восточноевропейский карьерист, абсолютно прозападный, близкий к структурам НАТО, а в прошлом откровенно антисербский политик вдруг как будто с цепи сорвался и может теперь стать одной из главных проблем для Брюсселя и Вашингтона на Балканах.

    Ведь от слов хорватский президент уже пообещал перейти к делу и заблокировать ускоренное расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции, к чему эти страны активно подталкивают США и принципиального согласия с их стороны уже, кажется, добились. Источники сообщали, что заявка со стороны Хельсинки и Стокгольма будет подана на саммите в Испании в конце июня, но теперь вопрос ее рассмотрения может зависнуть на уровне - кто бы мог подумать - Хорватии.

    Для российской внешней политики это подмога, которой не ждали, но Россия опять ни при чем - просто у Милановича и Кремля очередное совпадение во взглядах на мироустройство. «Кто говорит, что я – русский агент? Я с Россией никак не связан. Когда шеф Газпрома приезжал в Загреб, от меня ничего не получил. Не боюсь ни русских, ни украинцев, с угрозами легко разберусь», - клянется хорватский лидер.

    Если бы проблема НАТО была исключительно в одном Милановиче, это гарантировало бы Хорватии конституционный кризис. В период развала Югославии хорватский президент обладал вполне диктаторскими полномочиями, теперь эта республика - парламентская, но глава государства все-таки сохраняет за собой определенные полномочия. А вот какие именно - и кто должен принимать такие решения от имени Загреба пришлось бы разбираться местным судам в условиях, когда правительство премьера Андрея Пленковича принципиально бойкотирует администрацию президента и является одним из акторов, намекающих, что Миланович - русский агент.

     Возможно, в этом удалось бы убедить большинство хорватов, но тут случилось совсем неожиданное. Отношение Милановича к провоцированию России на конфликт с НАТО неожиданно разделил сам Папа Римский. То есть глава церкви, во многом определяющей хорватскую национальную идентичность. И Пренкович теперь не может поставить вопрос так, что президент с ума сошел или продался русским.

    А особая пикантность ситуации заключаются в том, что для непримиримых ныне противников Пленковича и Милановича вопрос вето на расширение НАТО - как будто горячий каштан, который они перебрасывают друг другу.

    «Если он такой крутой, то пусть заблокирует идею с Финляндией и Швецией на саммите НАТО в Мадриде, зачем перекладывать это на парламентское большинство в Саборе (парламент Хорватии - ВЗГЛЯД)», - вопрошал Пленкович за три дня до того, когда президент пообещал применить вето лично.

    Для Пленковича вся эта ситуация, мягко говоря, некстати. Представляется, что он с большим удовольствием продолжил бы отыгрывать ястреба-атлантиста, рассуждать о русской угрозе и в самой минимальной степени перечить Брюсселю и Вашингтону, по крайней мере, избегать открытого конфликта с ними.

    Но дело в том, что рядом с пятимиллионной Хорватией - в Боснии и Герцеговине проживают еще примерно полмиллиона хорватов, у абсолютного большинства из которых есть хорватское гражданство и право голосовать на выборах.

    Сейчас в Боснии неспокойно. Политический кризис там длится с прошлого лета, но теперь хорваты принимают в нем крайне активное участие и тянут одеяло на себя так же уверенно, как сербы. Местный хорватский депутат Марио Караматич даже предупредил, что его народ готов «сделать» внутри Боснии «Донецк и Луганск».

    Чтобы это объяснить, придется копнут глубоко - в эпоху Боснийской войны, самой кровавой в Европе со времен Гитлера. На первом ее этапе боснийские хорваты и сербы, несмотря на этническую мясорубку в самой Хорватии, воевали в союзе против бошняков, точнее - против исламистской диктатуры Алии Изетбеговича, который собирался ввести в республике шариатское право.

    На втором этапе войны Германия и США заставляли хорватов объединиться с бошняками уже против сербов, что хорваты на волне накопившихся противоречий и сделали. Это стоило им дорого - национальной автономии.

    Когда в войну вступили бомбардировщики НАТО, сербов принудили к унизительным (как им тогда казалось) Дейтонским соглашениям, которые, тем не менее, давали им самое широкое из существующих сейчас в Европе национальное самоуправление. Хорватов же слили в единое с бошняками образование - Федерацию Боснии и Герцеговины.

    Многие органы власти в Боснии поделили на три части - для представителей каждого из трех народов, даже президент в стране «триедин». Но со временем бошняки смекнули, что могут легко избирать в эти органы таких хорватов, которые будут отстаивать бошнякские интересы - просто в силу того, что бошняки многочисленнее. В сербских выборах они не участвуют - у сербов своя автономия, а в хорватских ничто не запрещает. Поэтому средний хорватский чиновник в Боснии теперь только по происхождению хорват, а по действиям - бошняк бошняком.

    Возмущенные таким положением дел хорваты стали требовать автономию «как у сербов», пока сами сербы продолжали угрожать выходом из состава Боснии и Герцеговины. Заведомо искусственная конструкция этого сложносочиненного государства грозит рассыпаться (что чревато еще одной войной), поэтому еврочиновники и американские дипломаты буквально умоляют прежде лояльных хорватов повременить со своими жалобами и реформами. А те не хотят.

    Вето на расширение НАТО на север для Загреба сейчас - способ надавить на Запад с тем, чтобы он реализовал хорватские требования в Боснии. И Миланович этого совершенно не скрывает:

    «Пока не будет решен вопрос о выборах в БиГ и пока там не обеспечат хорватам базовые права, Сабор не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО, - гремит президент. - Идти дальше и втягивать в это Финляндию, которая находится в 50 километрах от Санкт-Петербурга? Я думаю, что это опасное шарлатанство. И что, мы не можем сказать «нет»? Нам Финляндия важнее Хорватии и хорватов в Боснии и Герцеговине

    Теперь Миланович определился, что это «нет» будет сказано лично им, если в эту тему не вмешается премьер Пленкович. А тот очень не хочет вмешиваться так, чтоб обнулять условие президента: боснийские хорваты - это его, националистический электорат, который сейчас переманивает соперник из конкурирующей социал-демократической партии.

    Возможность шантажа через вето на расширение НАТО - историческая удача хорватов. И вдвойне удачно, что «под раздачу» попала именно Швеция. Ее бывший премьер-министр Карл Бильдт успел побывать и спецпредставителем ЕС по Боснии, и первым в истории верховным представителем в Боснии и Герцеговине (еще один элемент уникальной конструкции местной власти), в общем, лично ответственен за то, что хорватам не досталось автономии. 

    Из-за этой досадной делали уже позабытой было войны расширение Североатлантического альянса еще дальше на север как минимум застопорится еще на какое-то время. Выигрывает от этой задержки, не будем скрывать, Россия: план США напоролся на хорватскую мину, а через-то самое «какое-то время» или шах сдохнет, или ишак, то есть шведы с финнами могут и передумать.

    Милановичу с Пленковичем американцы этого никогда в жизни не простят, но президенту, кажется, наплевать: он уже давно атакует Вашингтон язвительнее, чем любой его коллега на Балканах, а о причинах, по которой бывшего атлантиста-лоялиста как будто подменили, остается только догадываться.

    Но пусть будет и такая версия: хорватские националисты почти два года «майданили» против тогда еще премьера Милановича, пока он не проиграл выборы. Возможно, он что-то знает о роли США в поддержке тех протестов.

    С трудом вериться, что американцы смиряться с провалом операции по расширению НАТО на Скандинавию по вине «каких-то хорватов». Однако Балканы - такое удивительное место, о которое умудрились споткнуться сразу несколько великих держав.

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