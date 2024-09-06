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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    2 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    6 сентября 2024, 11:28 • Политика

    Путин сделал президенту Сербии историческое предложение

    Путин сделал президенту Сербии историческое предложение
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент России Владимир Путин пригласил своего сербского коллегу Александра Вучича, с которым не общался почти три года, на саммит БРИКС в Казани. На повестке дня продление крайне выгодного для сербов газового контракта – а может, и нечто большее. Вучичу будет сложно отказаться от этого предложения. Но и принимать его он пока не хочет.

    Заочные публичные приглашения лидерам иностранных государств посетить Россию с визитом в отечественной дипломатической практике не приняты. Графики у первых лиц сложносочиненные, не всё удается спланировать заранее и никому не хочется объясняться за возможный срыв, поэтому о приглашениях обычно сообщают тогда, когда все детали уже согласованы по закрытым каналам.

    Однако именно такое приглашение – заочное и публичное – получил от президента России Владимира Путина президент Сербии Александр Вучич, после чего взял время на раздумья. И думать собирается дольше месяца.

    «Передайте привет президенту Вучичу. Мы ждем его на мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани», – сказал глава российского государства вице-премьеру сербского правительства Александру Вулину, с которым провел встречу на полях Восточного экономического форума.

    «Предложение мы ему направили. Надеюсь, господин президент этим воспользуется», – добавил Владимир Путин.

    Так президент Сербии попал в ситуацию, которую в народе обозначают поговоркой «и хочется, и колется, и мамка не велит», где «мамка» – это коллективный Запад и лично глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Дело в том, что Путин и Вучич не общались более двух с половиной лет (то есть с момента начала СВО) даже по телефону.

    Это не случайность, но и не ссора, а следствие политической эквилибристики Вучича, который все эти два с половиной года (а на самом деле гораздо дольше) лавирует меж двух огней – Москвой и Брюсселем.

    По одним, но важным причинам ему нельзя поссориться с Россией, по другим, не менее важным – с Евросоюзом, а то, что прежде легко удавалось совмещать, теперь не могут совмещать даже такие талантливые эквилибристы, как Вучич. Но он старается.

    Когда западные политики или журналисты пеняют ему на близкие отношения с Россией, Вучич всплескивает руками и напоминает, что не разговаривал с Путиным «с момента начала широкомасштабных боевых действий» (такую сцену можно было наблюдать буквально накануне – в Праге).

    Когда этот вопрос поднимают внутри Сербии, мол, нормальна ли такая ситуация, ведь Россия многое значит для Сербии, Вучич говорит, что таким образом Путин (по его, Вучича, мнению) пытается защитить Сербию от новых нападок и давления Запада. И вздыхает: нам ведь сейчас непросто.

    Все эти два с половиной года Вучич держал связь с Москвой через Александра Вулина, на встрече с которым Владимир Путин и опубличил свое приглашение. Этот человек – неформальный лидер «русской партии» в сербской власти, отставка которого входит в число регулярных требований к Вучичу со стороны Запада. В его судьбе тактика сербского президента, когда «и вашим, и нашим», отражена всецело: Вучич передвигает Вулина с поста на пост (он уже и министром обороны побывал, и разведку возглавлял, а теперь вот вице-премьер), но не отрекается и держит близко.

    Теперь Вучичу придется как-то по-особенному извернуться, чтоб никого не обидеть. Это трудная, почти невыполнимая миссия даже для него.

    С одной стороны, президент России сделал так, чтобы гипотетический приезд Вучича в Россию был для сербского лидера политически комфортен, имел серьезные основания и никак не умалял бы сербский нейтралитет.

    Формально повод для разговора между двумя президентами – контракт на поставку газа, который хотя и долгосрочный, но все-таки истекает в марте. При его подписании сербы получили «братские» скидки (дешевле газ продается только в Белоруссию), очень этому контракту радовались – и теперь имеют возможность его продлить.

    В то же время это не просто визит в Россию для встречи с ее президентом, это приглашение к участию в саммите обновленного БРИКС, а БРИКС – это теперь 45,2% населения планеты и 34% ее территории. Лидеры стран, значительно более богатых, населенных и влиятельных, чем Сербия, не скрывают желания туда попасть (и на саммит, и в БРИКС), но именно президент Сербии получает приглашение буквально по «старой дружбе», хотя нельзя исключать и того, что в этой инициативе поучаствовал Китай, который постепенно превращается в самого значимого инвестора Сербии. У Пекина собственные и довольно значительные планы на Сербию как на «точку опоры» в Европе при дальнейшем наводнении континента своими товарами.

    «В общем, надо брать». Но, с другой стороны, обстоятельства приглашения Вучича и множество сопутствующих обстоятельств не оставили президенту Сербии возможности отказаться от визита в Казань тихо, без скандала. Если он откажется от приглашения теперь, скандал неизбежен, причем это будет скандал даже не между Москвой и Белградом, а внутри Сербии. Цены на газ, связи с Россией, помощь Китая, саммит трети земного шара – это все слишком значимо для сербов, чтоб Вучича не начали поедом есть за манкирование всем этим разом.

    А ведь не исключено, что он правда откажется, потому что для Брюсселя и Вашингтона тоже слишком многое в одной точке сошлось. Там резко против того, чтобы политики из зоны влияния Запада посещали Россию и встречались с Путиным. Там табуируют саму идею покупать газ у РФ и продлевать с ней контракты. Там, собственно, на весь БРИКС как межгосударственное образование смотрят с плохо скрываемой неприязнью и полагают, что 45,2% населения планеты молодые европейские демократии (Сербию, Армению etc) плохому научат.

    Справедливости ради, повод для опасений в Брюсселе есть. Россия и Китай по разным причинам и в разной форме заинтересованы в Сербии из-за ее географического положения и залежей лития, а это значит, что в ней заинтересован БРИКС, которому новый участник из Европы не помешал бы для регионального баланса и претензий на всеохватность.

    Быть может, за предложением Владимира Путина обсудить цены на газ не где-нибудь, а на саммите БРИКС, кроется гораздо большее – вплоть до альтернативного геополитического выбора для Белграда, если уж Запад продолжает (и продолжит впредь) держать Сербию в сенях, не приглашая ни в ЕС, ни тем более в «Большую семерку» (в качестве альтернативы которой и рассматривают «девятку» БРИКС).

    Быть может, этого большего Вучич больше всего и боится, потому оно подразумевает выбор вполне исторический, то есть с последствиями, не подразумевающими дальнейшей эквилибристики по ряду вопросов.

    Как бы там ни было, президент Сербии взял паузу «на подумать» – и пауза эта будет неприлично длинной. Поблагодарив за приглашение в Казань, Вучич сослался на «запланированных важных гостей из-за границы», пообещав принять окончательное решение в «десятых числах октября», то есть в последний момент, буквально накануне саммита, который пройдет 23-24 октября.

    Скорее всего, эдакая куча времени будет потрачена сербами не на раздумья, а на торг с Западом. Но месяц – это ведь так мало, раз уж речь идет о том, что непотопляемому и гуттаперчевому президенту Вучичу предстоит или превзойти себя в гуттаперчевости, или все-таки сделать какой-то выбор, чего он так талантливо и долго избегал.

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    Путин сделал президенту Сербии историческое предложение

    Президент России Владимир Путин пригласил своего сербского коллегу Александра Вучича, с которым не общался почти три года, на саммит БРИКС в Казани. На повестке дня продление крайне выгодного для сербов газового контракта – а может, и нечто большее. Вучичу будет сложно отказаться от этого предложения. Но и принимать его он пока не хочет. Подробности

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