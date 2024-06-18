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    Саммит Зеленского запомнится демаршем Кении и позором Сербии

    Саммит Зеленского запомнится демаршем Кении и позором Сербии
    @ URS FLUEELER/Pool/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом, но есть нюансы. Показав, что эра политической гегемонии Запада в прошлом, он в то же время удивил поведением делегаций двух стран – Кении и Сербии. Как в хорошем, так и в плохом смысле.

    О том, что так называемый мирный саммит по Украине в Швейцарии завершился для Киева провалом, написали все, кто хотел или мог, но насчет структурных оценок этого провала мнения разделились: все вышло плохо, но что в этом плохо главное?

    Главное, пожалуй, то, что была полностью завалена основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России так называемый Глобальный Юг и заманить его в проукраинскую коалицию.

    Провал этот был обеспечен вооруженными силами РФ по всему участку фронта. Именно они выбили основу из-под интриги американцев (основной организатор саммита – Вашингтон, а не Киев или Берн). В Вашингтоне задумывалось так: в ходе хрестоматийного «контрнаступа» ВСУ наносят ВС РФ военное поражение, после чего на швейцарском саммите России пишут письмо с предложением о капитуляции и собирают под ним подписи максимально возможного числа государств. Что-то вроде «признавайте поражение, сворачивайтесь и платите»

    Однако поражение претерпели как раз таки ВСУ, а в ходе кампании текущего лета украинские войска отступают уже практически по всей линии фронта. Следовать своей прежней логике, признавать поражение Украины и переадресовать предложение о капитуляции в Киев Запад не захотел, поэтому саммит перезаточили под другую функцию – обхаживание Глобального Юга. Так вместо «формулы Зеленского» (того самого предложения о капитуляции) появился набор как бы гуманитарных предложений, которые проходят по разряду «за все хорошее», но содержат в себе какую-нибудь ловушку для РФ.

    Например, «обеспечение ядерной безопасности» по сути означает передачу Киеву физического контроля за Запорожской АЭС (спасибо, что ядерное оружие отдать не предложили). А «обеспечение продовольственной безопасности» – свободный доступ в порты Украины на Черном море, то есть эдакая «зерновая сделка» на новый лад, только никаких обязательств на себя Киев не возьмет.

    Но и это не помогло: те представители влиятельных стран Глобального Юга, которых всеми правдами и неправдами удалось заманить на мероприятие («Зеленский лично уговаривал», подчеркивали в украинских СМИ), даже в таком, обезжиренном виде итоговую декларацию саммита подписать отказались.

    Некоторым даже пришлось заявить о своем несогласии особо, когда их автоматически включили в число подписантов – это Иордания и Ирак. Между тем оба государства являются союзниками США, а у постхусейновского Ирака даже официальный статус есть – «ближайший союзник США вне НАТО». Видимо, статус этот постепенно обесценивается, благо некоторые другие «ближайшие союзники» американцев вообще не приехали – как, например, Пакистан.

    Счет на табло говорит нам многое. С одной стороны, США по-прежнему удается удерживать строгую «партийную дисциплину» в блоках своего определяющего влияния – НАТО и ЕС. Там никто не откосил – ни Венгрия Виктора Орбана, ни Турция Реджепа Эрдогана, ни Словакия Роберта Фицо. А вот картина по Глобальному Югу для американцев грустная.

    Сагитировать удалось только верных сателлитов, но это жалкие остатки былого могущества. Например, от всей Африки – десять автографов, причем в основном от мелких стран, тех самых последних сателлитов. Но даже они «не без греха».

    Особо неприятный сюрприз преподнес президент Кении Уильям Руто. Дело в том, что эта относительно благополучная страна Африки (фотографии туристов со львами и племенем масаи по большей части оттуда) остается оплотом западного и прежде всего британского влияния.

    Бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе и отставной адмирал США Джеймс Ставридис в недавней статье для Bloomberg называл Кению последним надежным союзником альянса в Африке.

    Как следствие, это относительно антироссийская страна, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее. «Относительно», поскольку по-настоящему антироссийских стран в Африке сейчас нет. Просто есть послушные, когда в их столицы звонят из Вашингтона, Лондона или Парижа (впрочем, в случае Парижа это уже почти не работает).

    Руто был из послушных, но когда ему дали слово в Швейцарии, разнес идею присвоения российских активов, подчеркнув, что это «незаконно», «неприемлемо», противоречит Уставу ООН и не красит тех, кто выступает «за свободу, справедливость и демократию».

    Он, конечно, не ради нас старается, а ради себя, благо держит кенийские активы далеко от дома. Но демарш в любом случае вышел знатный, и как будто в отместку за него уже после саммита в швейцарской газете Le Temps (а Швейцария, напомним, тоже заморозила финансовые активы РФ, чем поставила крест на своей «нейтральности») появилась заметка о том, что в гостиничном номере отеля, где остановился кенийский президент, не досчитались полотенца, тапочек и игольницы.

    Случился на саммите неприятный сюрприз и для России. Одно из государств, подписавших декларацию, сильно выделялось на фоне других, потому что его в этом списке вообще не должно было быть. Это государство – Сербия.

    Прежде всего ее не должно быть в одном списке с Косово, чей президент Вьоса Османи присутствовала на саммите и подписала призыв Запада к России. Если Белград своим «добро» как-то легализует швейцарскую декларацию, то власти Косово он тоже легализует и ставит себя с ними вровень. Трудно представить, чтобы оно того стоило.

    Претензии в данном случае касаются не того, что президент Сербии Александр Вучич продолжает сидеть на двух стульях, а наоборот: того, что этот гуттаперчевый политик своих талантов не проявил. Прежде они в целом служили национальным интересам Сербии: Вучич не сильно испортил отношения с Западом, от которого его страна зависит экономически, но санкций против России не ввел и по ряду других вопросов тоже не предал.

    Не было бы смысла разыгрывать обиду, если бы речь шла о каком-нибудь голосовании в Генассамблее ООН. Генассамблея – это, конечно, серьезнее, чем странный банкет в Швейцарии, но у Сербии там своя боль – Косово, поэтому она поддерживает все декларации со ссылками на уважение суверенитета и территориальной целостности членов ООН.

    Когда же речь идет о единой прокламации с властями в Приштине, сербская национальная боль превращается в театр абсурда. Сербы как бы указывают России на международное право и Устав ООН, попугайничая за НАТО, которое их бомбило, и за албанскими сепаратистами, которые расчленили их страну.

    Появление Вьосы Османи на саммите было железным, законным, все объясняющим поводом для серба уклониться от мероприятия или как минимум избежать позора, подписывая декларацию на одних правах с косоварами.

    Есть мнение, что все арабские страны, за исключением давно и прочно антироссийского Катара, так категорично и даже со скандалом (как в случае с Египтом и Ираком) отвергли швейцарскую декларацию в том числе потому, что под ней подписался Израиль.

    Почему ее не отверг Вучич и зачем ему было разделять часть ответственности за неадекватные требования к России, последняя загадка саммита. То ли его пытали, то ли расчет был на то, что сербы из-за футбола вообще ничего не заметят, но говорят, будто у гор хорошая память. У швейцарских Альп тоже.

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