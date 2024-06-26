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    26 июня 2024, 08:30 • Общество

    Дагестану необходима нулевая терпимости к ваххабизму

    Дагестану необходима нулевая терпимости к ваххабизму
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Власти Дагестана усиливают меры по профилактике экстремизма и терроризма. Личные дела всех руководителей будут подвергнуты ревизии, а в интернете начнут жестче пресекать деструктивный контент. Об этом объявил глава региона Сергей Меликов, который также раскритиковал ношение никаба в регионе. Почему Дагестан не может справиться с проблемами экстремизма с середины 90-х годов и какие меры дадут реальные результаты по борьбе с терроризмом?

    Во вторник глава Дагестана Сергей Меликов выступил на сессии Народного Собрания. Он рассказал о мерах реагирования после атаки группы террористов в Дербенте и Махачкале на два православных храма и две синагоги, в результате чего погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских.

    Меликов призвал чиновников и религиозных деятелей «усилить меры по профилактике экстремизма и терроризма, ксенофобии и националистских проявлений, повысить бдительность при обеспечении безопасности в местах массового пребывания людей». «Необходимо тщательнее выявлять в интернете и жестче пресекать деструктивный контент, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе», – подчеркнул Меликов.

    По его словам, борьба с идеологией экстремизма и терроризма в Дагестане остается актуальной. «Надо понимать, что попытки деструктивной активности с применением псевдоисламской риторики, различные провокации могут снова повториться в нашей республике», – предупредил он.

    Глава республики высказался против ношения никаба и напомнил, что эта одежда не свойственна народам Кавказа и дает возможность «скрываться мужчинам», а женщинам «проносить запрещенные предметы». В ходе сессии Народного собрания республики он сообщил о своем поручении провести ревизию личных дел всех, кто занимает в регионе руководящие должности.

    Меликов напомнил о произошедших в октябре прошлого года массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы и назвал те события «примером манипулирования эмоциями населения и создания напряженной обстановки на почве слухов». Он добавил, что «большинство жителей республики отвергли такие попытки отдельных отщепенцев, которые, сидя за границей, пытаются дестабилизировать обстановку в регионе».

    После серии терактов в Дагестане были нейтрализованы пятеро боевиков. Среди них оказались сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Самого Омарова проверяют на причастность к пособничеству террористам, а также освободили от занимаемой должности. Во вторник суд арестовал Омарова на 10 суток, признав виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

    Сейчас в республике ждут справедливой оценки последних трагических событий. Как заявил муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев, погромы и теракты уничтожают привлекательность региона для туристов. «В 1990-е годы республика уже пережила подобного рода погромы, которые вызвали массовый выезд из региона и иудеев, и православных. Ни в коем случае мы не должны допустить повторения того беспредела», – заявил муфтий.

    «С существующими в Дагестане проблемами мы сталкиваемся с середины 90-х годов. Республика одновременно показывала две тенденции. С одной стороны, активна патриотическая позиция значительной части людей, которая с оружием в руках противостояла экстремизму и терроризму. С другой – существенное влияние различного рода проповедников», – указал Владимир Ворожцов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке.

    «Меня больше всего удивляет фантастическая, далекая от действительности заполненность местных соцсетей слухами и домыслами. Общественное сознание будто бы формируется путем пересылки различного рода фейковых материалов, – продолжил специалист. – Этому явлению никто не противостоит. Когда нет четкой реакции на всевозможные лживые нападки, то происходит распространение слухов».

    По мнению Ворожцова, профилактикой экстремизма и терроризма, ксенофобии и националистских проявлений должны заниматься не политики, а местные «религиозные, общественные и социальные авторитеты». «Это должны быть носители традиционных кавказских статусов, старейшины, спортсмены, авторитетные врачи, учителя, инженеры, просто аксакалы. А государство должно помогать им. Вот тогда экстремизм может быть подвинут», – считает спикер.

    «Если в Дагестане десятилетиями некоторые главы районов связаны с террористами, а сейчас мы увидели четвертый подобный случай, то нужна радикальная профилактика. Кроме того, есть известные спортсмены, дружат с откровенными террористами, поддержавшими теракт. Это тоже требует реакции», – отмечает Роман Силантьев, зампред экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте.

    Эксперт убежден, что Дагестану нужны радикальные перемены в борьбе с экстремизмом и терроризмом. «О запрете ношения никаба нужно было говорить еще месяц назад, когда на эту тему высказывались все желающие. Надо было дождаться теракта? Известны сотни случаев, когда террористы шли или скрывались с места теракта в закрытой женской одежде с надеждой на отсутствие проверки», – напомнил собеседник.

    К слову, накануне журналист Семен Пегов сообщал о том, что у одного из ликвидированных боевиков обнаружен никаб, с помощью которого он планировали скрыться под видом женщины. По его словам, это «свидетельствует об их трусливости», так как «террорист собирался сбежать, оставив жену и двоих детей».

    «В целом, лучшее противодействие терроризму – это не штурмующий спецназ, а профилактика. Похоже, на местах не сделали выводов после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Кто-то мог посчитать это проявлением слабости. Нужно внимательнее смотреть за настроениями людей, особенно молодых. Причина произошедшего – радикализация некоторой части населения республики. Если общество будет идти не по светскому пути, а возвращаться к шариату, то такие проявления будут вспыхивать периодически», – убежден подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов, президент союза «Офицеры Группы Альфа».

    В то же время Ворожцов напоминает, что за беспорядки в аэропорту «фактически никто не понес серьезной ответственности». «Многие криминологи уверены, что если бы тогда была осуществлена работа по выявлению, наказанию и пресечению деятельности провокаторов, то, возможно, последующих трагических событий не было бы», – уверен генерал-майор внутренней службы.

    По словам Филатова, власти Дагестана должны в первую очередь бороться с радикализацией молодежи. «Это длительный процесс. И заявления против ношения никабов – это лишь маленький шажок в правильном направлении. Но с учетом ситуации в некоторых районах Дагестана, одного запрета никабов будет мало, надо браться за решение проблемы более решительно. Нам надо в принципе разбираться с ваххабизмом в Дагестане», – подчеркивает специалист.

    Также необходимо эффективнее выявлять и жестче пресекать деструктивный контент, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе. «Сторонники ваххабизма должны не просто стоять на учете, их связи и контакты должны активно отрабатываться», – уверен подполковник запаса ФСБ.

    Ворожцов убежден, что работу с профильными Telegram-каналами и соцсетями «нужно пересмотреть в корне». «Нужно работать в этих каналах и чатах, регистрироваться и противодействовать изнутри тем, кто выступает с радикальными идеями. Но, безусловно, должна быть жесткая система воздаяния, нулевая терпимость. Те, кто провинились, в чем-то оступились, должны сразу получать наказание, даже если это сын главы района», – добавил спикер.

    Силантьев подчеркивает, что экстремистские Telegram-каналы, чьи авторы «сидят за рубежом», стремительно восстанавливаются после закрытия или блокировки, «поэтому надо делать ставку на изоляцию их пособников внутри России». «Нельзя устроить теракт из Стамбула, если здесь у организаторов нет своих людей. А отловить тех, кто может устроить теракт в России – реально. Силовикам известны места нахождения ваххабитских кланов. По ним и нужно работать», – уверен Силантьев.

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