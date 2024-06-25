Российская СВО стала катализатором пока ещё не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
В Дагестане арестовали экс-главу Сергокалинского района
В Дагестане после теракта на 10 суток арестовали экс-главу Сергокалинского района Омарова
В Дагестане суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в теракте, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Она сообщила, что суд признал Омарова виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, передает ТАСС.
Ранее Омарова уволили с должности главы Сергокалинского района.
Напомним, в воскресенье в Дагестане произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских. Нейтрализованы пятеро боевиков. Сообщалось, что сыновья Омарова Осман и Адиль были среди участников террористического акта. Самого Омарова проверяют на причастность к пособничеству террористам.