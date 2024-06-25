Муфтий Дагестана Абдулаев призвал не допустить повторения «беспредела 1990-х»

Tекст: Ольга Никитина

В комментарии «Ленте.ру» он заявил о необходимости «присмотреться изнутри» на то, кто отвечает на внешние запросы и натравливания. Эти люди чувствуют безнаказанность настолько, что иногда даже не скрываются, заявил муфтий.

В Дагестане, по его словам, есть районы, заселенные потенциальными террористами, которых в народе «принято называть ваххабитами». Он призвал запрещать «лояльное и демократичное заигрывание к ваххабитским движениям».

Погромы и теракты, подчеркнул муфтий, уничтожают привлекательность Дагестана для гостей республики. Он предупредил, что потерять свой бизнес могут десятки тысяч людей.

«В 1990-е годы республика уже пережила подобного рода погромы, которые вызвали массовый выезд из региона и иудеев и православных. Ни в коем случае мы не должны допустить повторения того беспредела», – заключил муфтий Республики Дагестан.

Напомним, вечером 23 июня 2024 года в Махачкале и Дербенте произошли теракты. Боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей Николай Котельников и охранник церкви в Махачкале Михаил были убиты. Синагога «Келе-Нумаз» в Дербенте полностью сгорела.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что дал поручение провести ревизию личных дел всех занимающих в регионе руководящие должности.



Также Абдулаев выразил уверенность, что атака на православные храмы и синагогу «однозначно связана» с тем, что на погром в махачкалинском аэропорту последовала слишком мягкая реакция. «Если каждый раз оставлять без должной реакции подобные события жертв может быть больше, поэтому, конечно, нужна жесткая реакция тех структур, у которых есть на это законные полномочия», – подчеркнул муфтий Республики Дагестан.

Напомним, в октябре прошлого года группы местных жителей устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за приземления там борта из Израиля.