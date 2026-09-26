Минпросвещения определило условия использования нейросетей в школах

Минпросвещения назвало условия использования ИИ в школах

Tекст: Катерина Туманова

Ученики 5 – 11-х классов смогут использовать нейросети для выполнения ряда учебных задач с согласия педагога, передает РИА «Новости».

«В 5–9-х классах педагог может разрешить ученикам использовать ИИ для поиска и первичной систематизации информации, получения дополнительных объяснений сложных понятий, визуализации материала, быстрого моделирования и проверки гипотез в рамках учебных задач», – говорится в сообщении ведомства.

В старших классах возможности расширяются: школьникам разрешат применять ИИ в проектной и исследовательской деятельности. Технологии помогут анализировать большие массивы данных, строить прогнозные модели, автоматизировать расчеты и создавать визуальные материалы для представления результатов исследований.

Учитель вправе ограничить применение нейросетей в заданиях на развитие аналитического и творческого мышления, если это мешает достижению учебных целей.

Использование технологий строго запрещено при промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, требующих самостоятельной демонстрации знаний.

Школьникам запретят выдавать сгенерированные тексты, решения и презентации за собственные работы. Также недопустимо передавать конфиденциальную информацию и нарушать установленные учителем правила.

Перед началом работы педагог обязан объяснить детям допустимые рамки использования ИИ и рассказать о правилах информационной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор призвал сохранять баланс между письмом от руки и технологиями. Минпросвещения объяснило правила использования ИИ школьниками.

Мэр Нью-Йорка запретил школьникам использовать искусственный интеллект.