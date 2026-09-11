Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?8 комментариев
Медведев назвал слухи о планах нападения России на Европу «полным бредом»
Медведев: Слухи о планах нападения России на Европу являются полным бредом
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг информацию о подготовке нападения России на европейские страны.
Медведев категорически опроверг тиражируемую информацию о планах российского руководства организовать военную кампанию против европейских государств. Политик прокомментировал появившиеся домыслы в видеоролике, опубликованном на платформе Max, передает РИА «Новости».
«Слухи о том, что Россия готовит какие-то там акции против Европы или вообще хочет напасть на Европу – это такой же бред, как и разговоры о мобилизации», – подчеркнул председатель партии «Единая Россия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года Дмитрий Медведев исключил вероятность проведения новых мобилизационных мероприятий в России. Месяцем ранее он назвал слухи о возможной мобилизации вражеской провокацией.
До этого президент России Владимир Путин также высмеял заявления западных политиков о планах Москвы напасть на Европу.