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Карантин из-за дерматита коров ввели в Подмосковье
Карантин из-за дерматита коров введен в подмосковном округе Шатура
Ограничительные меры в виде карантина по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота объявили в подмосковном округе Шатура.
Об этом сообщается в распоряжении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, передает ТАСС. «Установить эпизоотический очаг по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота в границах территории личного подсобного хозяйства <...>, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, деревня Сычи», – говорится в документе.
В материале отмечается, что в границах очаговой территории вводится карантин. Он запрещает ввоз, вывоз и перемещение внутри хозяйства восприимчивых животных. Также под запрет попал вывоз кормов и молока, полученного от больных особей.
Неблагополучными по узелковому дерматиту названы территории в пределах трех километров по окружности от очага заражения. В эту зону вошли деревни Сычи и Маврино.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о нормализации эпидемиологической обстановки в российском животноводстве.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о контроле федерального центра за действиями местных властей при инфекциях скота.
В конце прошлого года эпидемия заразного узелкового дерматита разразилась во французской глубинке.