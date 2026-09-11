Карантин из-за дерматита коров ввели в Подмосковье

Карантин из-за дерматита коров введен в подмосковном округе Шатура

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщается в распоряжении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, передает ТАСС. «Установить эпизоотический очаг по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота в границах территории личного подсобного хозяйства <...>, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, деревня Сычи», – говорится в документе.

В материале отмечается, что в границах очаговой территории вводится карантин. Он запрещает ввоз, вывоз и перемещение внутри хозяйства восприимчивых животных. Также под запрет попал вывоз кормов и молока, полученного от больных особей.

Неблагополучными по узелковому дерматиту названы территории в пределах трех километров по окружности от очага заражения. В эту зону вошли деревни Сычи и Маврино.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о нормализации эпидемиологической обстановки в российском животноводстве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о контроле федерального центра за действиями местных властей при инфекциях скота.

В конце прошлого года эпидемия заразного узелкового дерматита разразилась во французской глубинке.