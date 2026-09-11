Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?8 комментариев
ЦРУ рассекретило данные о подготовке терактов 11 сентября
Центральное разведывательное управление США открыло доступ к 71 документу из ежедневных президентских сводок за период с 1998 по 2001 год, содержащему информацию о планах террористической группировки «Аль-Каида*» (запрещена в России) атаковать Соединенные Штаты.
«Сегодня директор Джон Рэтклифф рассекретил 71 документ из ежедневных сводок для президента в знак памяти о 25-й годовщине террористических актов 11 сентября и в соответствии с исторической инициативой президента Дональда Трампа по обеспечению прозрачности», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Рассекреченные материалы, объем которых превышает 100 страниц, стали самым масштабным раскрытием аналитики ЦРУ по этой теме с 2004 года. Документы демонстрируют попытки аналитиков предупредить руководство страны о готовящихся атаках в условиях нехватки данных
В 2026 году отмечается 25 лет со дня крупнейшей серии терактов в США. 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета, два из которых врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один – в Пентагон, а четвертый разбился в Пенсильвании. Жертвами трагедии стали 2977 человек.
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* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ