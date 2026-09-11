Путин сфотографировался с поджидавшим его в отеле индийским бизнесменом

Tекст: Денис Тельманов

Путин сфотографировался с индийским бизнесменом, который ожидал его в гостинице, где проходили переговоры, передает РИА «Новости». Кадры неожиданной встречи опубликовал журналист Александр Юнашев.

Предприниматель обратился к главе государства в тот момент, когда тот выходил после очередных переговоров на полях саммита БРИКС. «День добрый», – ответил Путин и согласился сделать совместное фото.

Позднее выяснилось, что индийский бизнесмен ранее участвовал в деловом форуме БРИКС, где выступал президент России.

В беседе с журналистом предприниматель отметил, что на мероприятии российского лидера приветствовали громче, чем премьер-министра Индии Нарендру Моди, и это, по его мнению, о многом говорит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники делового форума БРИКС в Нью-Дели бурными овациями встретили выступление президента России.

Перед началом пленарного заседания Владимир Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса.

После завершения двусторонних переговоров российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на мероприятие в одном автомобиле.