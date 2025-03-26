Путин рассказал, как ему однажды подарили юрту

Tекст: Ольга Иванова

Волонтер из ЯНАО рассказала главе государства о достижениях региона и поинтересовалась у Путина, дарили ли ему когда-нибудь снегоход или чум, передает РИА «Новости».

«Юрту дарили», – ответил Путин.

В свою очередь, собеседница рассказала, что три года подряд проводит праздник День оленевода, и вспомнила, что семья из ее родного Ямала дарила в прошлом году президенту белоснежного оленя, который символизирует чистоту.

Ранее во время встречи в Кремле верховный муфтий России Талгат Таджуддин преподнес президенту Владимиру Путину щит и меч в знак поддержки спецоперации.