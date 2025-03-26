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Путин рассказал, как ему однажды подарили юрту
Президент России Владимир Путин в ходе посещения в среду выставки «Путешествие по России» в Национальном центре «Россия» вспомнил, как ему однажды подарили юрту.
Волонтер из ЯНАО рассказала главе государства о достижениях региона и поинтересовалась у Путина, дарили ли ему когда-нибудь снегоход или чум, передает РИА «Новости».
«Юрту дарили», – ответил Путин.
В свою очередь, собеседница рассказала, что три года подряд проводит праздник День оленевода, и вспомнила, что семья из ее родного Ямала дарила в прошлом году президенту белоснежного оленя, который символизирует чистоту.
Ранее во время встречи в Кремле верховный муфтий России Талгат Таджуддин преподнес президенту Владимиру Путину щит и меч в знак поддержки спецоперации.