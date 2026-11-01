Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
Путин запланировал вручение госнаград в День народного единства
Президент Владимир Путин на предстоящей неделе проведет Совет по межнациональным отношениям и вручит государственные награды.
На предстоящей неделе президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, а также вручит государственные награды, сообщают «Вести».
Журналист Павел Зарубин рассказал, что в День народного единства у главы государства запланировано участие в традиционных мероприятиях.
«Это всегда Красная площадь и возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому, всегда посещение выставки, которую курирует митрополит Тихон», – отметил он.
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы по финансовому мониторингу с 25-летием ведомства, отметив его ключевую роль в обеспечении экономической безопасности страны.