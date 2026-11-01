ВСУ нанесли пять ударов беспилотниками по Энергодару

Украинские войска пять раз атаковали гражданские объекты в Энергодаре

Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по объектам в Запорожской области, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов на своей странице в Мах.

«Киевский режим продолжает терроризировать наш город. 08:14 мск – в районе КПП квадрокоптерный БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Информация о пострадавших и повреждениях устанавливается. 11:48 мск – удар дрона пришелся по крыше многоквартирного жилого дома на ул. Комсомольской. Пострадавших и разрушений нет. 12:25 мск – четыре вражеских БПЛА атаковали здание на ул. Курчатова. Повреждены ворота, фасад и остекление. Люди не пострадали», – заявил Пухов.

Глава города добавил об ударах в район городского автовокзала и в крышу многоквартирного дома. Пострадавших среди жителей в результате этих атак не оказалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мужчина погиб в Энергодаре после удара дрона Вооруженных сил Украины.

В понедельник один человек пострадал при серии атак украинских беспилотников на город-спутник Запорожской АЭС.

На прошлой неделе мирный житель получил осколочные ранения при детонации беспилотника в Энергодаре.