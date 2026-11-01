Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
ВСУ нанесли пять ударов беспилотниками по Энергодару
Украинские войска пять раз атаковали гражданские объекты в Энергодаре
Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о пяти атаках беспилотников Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру города.
Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по объектам в Запорожской области, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов на своей странице в Мах.
«Киевский режим продолжает терроризировать наш город. 08:14 мск – в районе КПП квадрокоптерный БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Информация о пострадавших и повреждениях устанавливается. 11:48 мск – удар дрона пришелся по крыше многоквартирного жилого дома на ул. Комсомольской. Пострадавших и разрушений нет. 12:25 мск – четыре вражеских БПЛА атаковали здание на ул. Курчатова. Повреждены ворота, фасад и остекление. Люди не пострадали», – заявил Пухов.
Глава города добавил об ударах в район городского автовокзала и в крышу многоквартирного дома. Пострадавших среди жителей в результате этих атак не оказалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мужчина погиб в Энергодаре после удара дрона Вооруженных сил Украины.
В понедельник один человек пострадал при серии атак украинских беспилотников на город-спутник Запорожской АЭС.
На прошлой неделе мирный житель получил осколочные ранения при детонации беспилотника в Энергодаре.