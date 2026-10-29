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Храм в Мелитополе поврежден при атаке дронов ВСУ
В Мелитополе Запорожской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины получил повреждения храм Святой мученицы Татианы.
Как сообщили в Бердянской епархии, 90% оконных конструкций храма в честь Святой мученицы Татианы города Мелитополя Запорожской области повреждено в результате атаки беспилотников ВСУ, передает ТАСС.
«В ночь на 26 октября в результате атаки беспилотников получил повреждения храм в честь Святой мученицы Татианы города Мелитополя. В результате происшествия повреждены оконные конструкции, двери, подшивка крыши, внутренняя обшивка потолков и отделка оконных откосов. Из 52 установленных оконных конструкций повреждено около 90%», – сказали в епархии.
Также пострадала наружная обшивка храма, ее элементы деформируются и представляют опасность, поэтому необходимо укрепление по всему периметру здания.
В епархии добавили, что храму срочно нужна помощь для восстановительных работ, включая укрепление обшивки, замену окон и дверей, восстановление потолочной подшивки и внутренней отделки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник следователь-криминалист СК России по Запорожской области Денис Истегнеев сообщил об использовании Вооруженными силами Украины беспилотников «Майя» для атаки на жилой квартал Мелитополя.
На прошлой неделе администрация Каменско-Днепровского округа сообщила о ранении мирной жительницы при атаке украинского беспилотника на территорию Запорожской области.
В прошлом месяце храм в честь преподобного Иоанна Затворника в Бердянске также подвергся атаке беспилотников ВСУ.