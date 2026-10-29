Храм в Мелитополе поврежден при атаке дронов ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Как сообщили в Бердянской епархии, 90% оконных конструкций храма в честь Святой мученицы Татианы города Мелитополя Запорожской области повреждено в результате атаки беспилотников ВСУ, передает ТАСС.

«В ночь на 26 октября в результате атаки беспилотников получил повреждения храм в честь Святой мученицы Татианы города Мелитополя. В результате происшествия повреждены оконные конструкции, двери, подшивка крыши, внутренняя обшивка потолков и отделка оконных откосов. Из 52 установленных оконных конструкций повреждено около 90%», – сказали в епархии.

Также пострадала наружная обшивка храма, ее элементы деформируются и представляют опасность, поэтому необходимо укрепление по всему периметру здания.

В епархии добавили, что храму срочно нужна помощь для восстановительных работ, включая укрепление обшивки, замену окон и дверей, восстановление потолочной подшивки и внутренней отделки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник следователь-криминалист СК России по Запорожской области Денис Истегнеев сообщил об использовании Вооруженными силами Украины беспилотников «Майя» для атаки на жилой квартал Мелитополя.

На прошлой неделе администрация Каменско-Днепровского округа сообщила о ранении мирной жительницы при атаке украинского беспилотника на территорию Запорожской области.

В прошлом месяце храм в честь преподобного Иоанна Затворника в Бердянске также подвергся атаке беспилотников ВСУ.