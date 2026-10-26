Комитет Госдумы одобрил проект федерального бюджета на три года

Бюджетный комитет рекомендовал Госдуме принять бюджет на 2027–2029 годы

Tекст: Елизавета Шишкова

На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 29 октября, передает РИА «Новости». Проект бюджета подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития на мировых рынках, в частности базовая цена нефти Urals на трехлетний период снижена до 50 долларов за баррель.

Основные характеристики проекта определены исходя из уровня инфляции не выше 4% в год и прогнозируемого объема ВВП на 2027 год в размере 248,323 трлн рублей. Ключевыми приоритетами станут социальные обязательства, помощь участникам спецоперации, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство транспорта опубликовало параметры бюджета на развитие дорожного хозяйства.

В начале месяца министр финансов Антон Силуанов заявил об устойчивости проекта к любым изменениям на мировых рынках.

В прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете.