Британский военный самолет подал аварийный сигнал над Англией

Военный самолет Airbus A400M ВВС Британии подал сигнал бедствия над Англией

Tекст: Валерия Городецкая

Самолет вылетел из города Эймсбери и начал делать круги в небе недалеко от места вылета, передает РИА «Новости». Борт установил универсальный транспондерный код 7700, который означает возникновение общей чрезвычайной ситуации.

Данный сигнал необязательно свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы, конечный пункт назначения самолета остается неизвестным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажирский Boeing авиакомпании Ryanair направился в Ньюкасл после сообщения о бедствии.

В пятницу сверхзвуковой учебный самолет Военно-воздушных сил США подал сигнал бедствия во время полета над штатом Миссисипи.

На прошлой неделе американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130H Hercules передал аварийный сигнал над территорией Алабамы.