Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.11 комментариев
Британский военный самолет подал аварийный сигнал над Англией
Военный самолет Airbus A400M ВВС Британии подал сигнал бедствия над Англией
Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Военно-воздушных сил передал сигнал общей чрезвычайной ситуации во время полета над Англией.
Самолет вылетел из города Эймсбери и начал делать круги в небе недалеко от места вылета, передает РИА «Новости». Борт установил универсальный транспондерный код 7700, который означает возникновение общей чрезвычайной ситуации.
Данный сигнал необязательно свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы, конечный пункт назначения самолета остается неизвестным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажирский Boeing авиакомпании Ryanair направился в Ньюкасл после сообщения о бедствии.
В пятницу сверхзвуковой учебный самолет Военно-воздушных сил США подал сигнал бедствия во время полета над штатом Миссисипи.
На прошлой неделе американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130H Hercules передал аварийный сигнал над территорией Алабамы.