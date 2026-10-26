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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    26 октября 2026, 18:41 • Новости дня

    Резкий рост заболеваемости гонореей произошел в Финляндии

    Iltalehti: В Финляндии заболеваемость гонореей у женщин выросла на 463%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Финляндии наблюдается резкий рост заболеваемости гонореей, причем за четыре года число случаев среди женщин выросло на 463%, а среди мужчин – на 266%, сообщила газета Iltalehti.

    С 2021 по 2025 год число случаев гонореи в Финляндии резко возросло, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti. Рост заболеваемости начался в 2022 году, а в 2025 году был зафиксирован рекордный показатель – более 2 тыс. случаев. В этом году ожидается, что уровень заболеваемости останется на уровне прошлого года.

    Специалисты объясняют рост случаев тем, что гонорея часто протекает бессимптомно или с легкими симптомами, что способствует ее распространению. Ранее эксперты связывали рост половых инфекций в Европе с увеличением числа случайных партнеров, в том числе благодаря приложениям для знакомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце доля жителей Евросоюза с избыточным весом превысила половину населения.

    В августе Economist сообщил о росте передающихся половым путем заболеваний, в частности гонореи и сифилиса, в Европе.

    В мае Европейский центр профилактики и контроля заболеваний зафиксировал беспрецедентный уровень заражений сифилисом.

    26 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов

    Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе достигла 1108 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 2% и превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра в Нидерландах, открыли торги на уровне 1101,5 доллара, показав рост на 1,3%. К 8:50 мск цена достигла 1108,7 доллара за тысячу кубометров, увеличившись на 2%.

    Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего торгового дня, которая составляла 1087,3 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

    В прошлый вторник стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу TTF увеличилась почти до 1043 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца биржевые цены на газ в Европе опустились ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

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    26 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    @ IMAGO/Matrix Images/Vassil Don/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Действующий временный президент Болгарии Илияна Йотова лидирует в первом туре президентских выборов с 34,699% голосов.

    Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 98,99% протоколов, передает ЦИК Болгарии.

    Второе место занимает Андрей Гюров с 31,984% голосов.

    Поскольку ни один из кандидатов не получил необходимого для победы большинства, 1 ноября состоится второй тур выборов. В нем примут участие Йотова и Гюров.

    Явка на голосовании оказалась рекордно низкой – около 22,3% по состоянию на 19:00 по местному времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье экзитпол агентства Alpha Research показал лидерство Йотовой в первом туре выборов президента Болгарии. Болгарский премьер-министр Румен Радев и действующий президент Илияна Йотова отдали свои голоса на президентских выборах в стране. В январе в Болгарии досрочно прекращены президентские полномочия Румена Радева.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

    Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление депутата Сейма Польши Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках от китайского бренда вызвало скандал в местных СМИ, политика заподозрили в содействии спецслужбам КНР.

    «Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

    На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

    Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

    В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

    Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.

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    26 октября 2026, 03:54 • Новости дня
    Песков перечислил условия обсуждения поставок газа в Европу

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса со стороны европейских стран и свободных объемов российского топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «После того как европейцы стали сокращать покупки нашего газа, мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях. Если будут желающие со стороны Запада и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать», – сказал Песков.

    При этом он добавил, что объемы газа не всегда бывают свободными, они могут быть уже заняты, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин заявил о доле российского сжиженного природного газа на европейском рынке в размере 20%.

    Песков сообщил о подготовке Путина к участию в саммите Форума стран – экспортеров газа и саммите «Россия – Африка» в Москве.

    В четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на подземные газовые хранилища Европы после отказа от российских поставок.

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    26 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Названо предшествующее деменции поведение во сне

    Невролог Завалко: Крики и движения во сне могут быть признаками начала деменции

    Tекст: Вера Басилая

    Крики, разговоры и движения во сне могут быть предшественниками деменции и болезни Паркинсона, заявила невролог-сомнолог Ирина Завалко.

    «Обычно, лежа в кровати, человек кричит или разговаривает и при этом двигается. Движения обычно согласуются с сюжетом сновидения. Сами по себе крики и разговоры во сне – норма, но если к ним добавляются движения, это повод задуматься», – предупредила Завалко.

    К характерным движениям во сне эксперт отнесла размахивание руками и ногами, а также действия, похожие на бытовые, такие как имитация курения или работы руками, сообщает Lenta.ru.

     Врач подчеркнула, что большинство людей с таким нарушением со временем сталкиваются с нейродегенеративным заболеванием.

    Геронтолог Ольга Ткачева сообщила о возможной связи прогрессирующих изменений памяти с развитием деменции.

    Сомнолог Елена Царева назвала избыточный сон следствием проблем со здоровьем.

    До этого сомнолог Карема Магомедова рассказала о причинах ночных кошмаров у взрослых.

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    26 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Канцлер Австрии назвал дизельную сделку России и США тяжелым сигналом для ЕС

    Канцлер Австрии Штокер назвал дизельную сделку РФ и США тяжелым сигналом для ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность между Россией и США о поставках дизельного топлива стала тяжелым сигналом для Евросоюза и Украины, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    «Они представляют собой тяжелый сигнал для Украины и ЕС», – заявил Штокер в интервью немецкой газете Die Welt, передает ТАСС.

    Глава правительства Австрии также отметил, что США подчеркивают свою заинтересованность в переговорах для быстрого урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок российского дизельного топлива в США.

    Ранее президент Чехии Петр Павел отметил, что решение американского лидера Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизеля отдалило перемирие на Украине.

    Также сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру США и заключить с Россией прагматичную сделку.

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    26 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Волгоградские ученые разработали препарат в капсулах от диабета и ожирения

    В Волгограде начались клинические испытания капсул от диабета и ожирения

    Tекст: Ольга Иванова

    Проректор по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета Денис Бабков сообщил о разработке и начале клинических испытаний препарата в капсулах для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.

    Новое средство получило название «Дипиарон» и отличается от существующих зарубежных аналогов тем, что выпускается в удобной форме капсул, а не инъекций, передает РИА «Новости».

    «В отличие, например, от «Оземпика», который имитирует действие гормона ГПП-1, «Дипиарон», воздействуя на рецептор GPR119, стимулирует выработку собственных гормонов в кишечнике, помогающих регулировать уровень сахара в крови», – пояснил Бабков.

    В экспериментах на животных лекарство показало способность сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. При этом действующее вещество работает непосредственно в кишечнике, практически не попадая в системный кровоток, что позволяет избежать нежелательных реакций. Лабораторные тесты не выявили токсического воздействия на клетки печени и сердце.

    В настоящее время препарат прошел первую фазу клинических исследований. В июле разработчики получили разрешение на проведение второго этапа с участием 308 пациентов для проверки эффективности дозировок и степени снижения сахара у людей. В случае успешного завершения испытаний препарат планируется выпустить на рынок не ранее 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения сахарного диабета второго типа.

    Весной рынок отечественных препаратов для лечения диабета и снижения веса показал значительный рост из-за увеличения спроса на аналоги «Оземпика».

    В феврале исследователи выяснили, что лекарства для лечения эректильной дисфункции улучшают состояние при диабете.

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    26 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Мурашко назвал две необходимые детям осенью прививки

    Мурашко призвал своевременно прививать детей от гриппа и пневмококка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал своевременно прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции в связи с сезонным подъемом заболеваемости.

    «Сейчас начинается подъем сезонной заболеваемости, поэтому важно, чтобы дети проходили своевременную вакцинацию против гриппа и против пневмококковой инфекции», – сказал Мурашко РИА «Новости».

    Министр добавил, что вакцины помогут сохранить здоровье не только ребенка, но и всех окружающих его людей.

    По его словам, дети часто контактируют друг с другом, поэтому здоровье ребенка значительно облегчит семье прохождение эпидемиологического сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал простуду наиболее часто встречающимся заболеванием среди детей. Ранее глава Минздрава объяснил необходимость ежегодной вакцинации от гриппа сроком сохранения иммунитета. Также главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов призвал предпринимать базовые меры профилактики на фоне сезонного подъема заболеваемости.

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    26 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Европейские пилоты массово признались в засыпании за штурвалом самолета

    Свыше 76% пилотов гражданской авиации в Европе засыпали во время рейса

    Tекст: Мария Иванова

    Более трех четвертей пилотов гражданской авиации в Европе признались, что испытывали микросон во время управления воздушным судном, сообщила Европейская ассоциация пилотов.

    Большинство пилотов гражданской авиации в Европе засыпают во время рейсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса Европейской ассоциации пилотов (ECA).

    «Более 76,8% испытали по меньшей мере один микросон во время управления воздушным судном», – говорится в публикации ассоциации.

    Отмечается, что 38,8% респондентов постоянно или обычно испытывают дефицит отдыха, необходимого для восстановления сил. При этом лишь 37,2% пилотов сообщают руководству о своей неготовности к полету или переутомлении. Еще 24,2% опрошенных отправляются в рейс без подачи рапортов из-за страха наказания и негативной реакции начальства.

    Опрос пилотов европейских авиакомпаний проводился с 4 августа по 7 сентября текущего года. В рамках исследования были проанализированы ответы почти 7,2 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Международная организация гражданской авиации обновила руководства по оценке рисков при полетах гражданских судов.

    Весной источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза рассказал о проблемах с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве.

    В прошлом году Международная организация гражданской авиации сообщила о планах рассмотреть вопрос об увеличении предельного возраста пилотов из-за нехватки кадров.

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    26 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Генсек ФСЭГ Мшелбила предрек Европе трудности в случае холодной зимы

    Генсек ФСЭГ Мшелбила назвал серьезным вызовом нехватку газа в Европе перед зимой

    Tекст: Мария Иванова

    Европа встретит предстоящую зиму с заполненными менее чем на 80% газовыми хранилищами, что представляет собой серьезный вызов в условиях высоких цен на энергоресурсы, заявил генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

    «В зиму Европа будет входить с газовыми хранилищами, заполненными меньше чем на 80%. И с учетом высоких цен, да и всего происходящего, это серьезный вызов. И то, как Европа переживет зиму, будет зависеть от погоды, скажем так», – заявил Мшелбила, передает ТАСС.

    Мшелбила добавил, что решающим фактором станет температура воздуха. По его словам, если зима выдастся мягкой, то европейцы смогут справиться за счет импорта, который будет продолжаться зимой.

    «А вот в случае холодной зимы, думаю, Европе придется трудно», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубических метров.

    В четверг отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку на фоне исторических минимумов запасов топлива.

    В тот же день глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на ПХГ в Европе из-за отказа от поставок российского газа.

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    26 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе остались на уровне выше 1100 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе сохранили темпы роста примерно на 2%, преодолев отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с конца 2022 года.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF (Нидерланды) открыли торги на отметке 1101,5 доллара (+1,3%). К 9:10 мск этот показатель вырос до 1109,3 доллара (+2%), а к 14:10 мск составил 1103,6 доллара (+1,5%), передает РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 1087,3 доллара за тысячу кубометров.

    Напомним, в конце августа эксперты не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ. Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на минимальном уровне за историю наблюдений.

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем в начале октября спрогнозировала, что запасы газа в хранилищах ЕС могут сократиться до 11% к концу предстоящей зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и полном прекращении импорта по трубопроводам из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов.

    В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    В начале месяца заполненность подземных хранилищ газа в Европе осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений.

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    26 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Прокуратура Рима потребовала пожизненный срок для убившего россиянку американца

    ANSA: В Риме запросили пожизненный срок для убившего россиянку американца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Рима потребовала приговорить к пожизненному заключению гражданина США Фрэнсиса Кауфманна по делу об убийстве его спутницы из России Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери.

    Сторона обвинения настаивает на высшей мере наказания для американца, которого подозревают в расправе над россиянкой и их совместным ребенком. Тела молодой женщины и младенца обнаружили 7 июня 2025 года в римском парке на вилле Памфили, однако личности убитых удалось выяснить значительно позже, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

    По данным следствия, уроженка Омска познакомилась с иностранцем на Мальте, после чего пара вместе с дочерью переехала в столицу Италии. В Риме семья жила в палатке, разбитой прямо в парке.

    Отмечается, что мужчина отличается буйным нравом. В ходе разбирательств американец подтвердил, что является отцом девочки, однако категорически отверг обвинения в убийстве ребенка и ее матери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне.

    В прошлом году подозреваемый в убийстве малийца во Франции пришел с повинной в полицию Италии.

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    26 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Кабмин Чехии поддержал закрепление в Конституции кроны как нацвалюты

    CTK: Правительство Чехии поддержало закрепление статуса кроны в Конституции

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Чехии поддержало предложение закрепить статус чешской кроны как национальной валюты в Конституции страны.

    Эта инициатива была включена в программное заявление правительства, которое начало работу в декабре 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на СTK. Для ее реализации потребуется поддержка подавляющего большинства депутатов обеих палат парламента, которой на данный момент у кабмина нет.

    Отмечается, что Чехия, подписав договор о вступлении в Европейский союз в 2003 году, взяла на себя обязательство присоединиться к еврозоне, хотя конкретные сроки не были установлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом желание граждан Швеции отказаться от кроны в пользу евро снизилось второй год подряд.

    В прошлом году кандидат в премьер-министры Чехии Андрей Бабиш сообщил об отказе выделять средства из бюджета для Украины.

    Глава Чешского национального банка предложил инвестировать часть резервов в биткоины.

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    26 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Словакия выступила за сохранение диалога с Россией

    Глава МИД Словакии Бланар: Братислава выступает за сохранение диалога с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Словакия выступает за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса», заявил глава словацкого министерства иностранных дел Юрай Бланар.

    «В сегодняшней сложной ситуации мы отвергаем создание какого-то нового железного занавеса с Россией и считаем принципиальным сохранение диалога», – приводит слова Бланара РИА «Новости».

    Словацкий министр добавил, что одним из инструментов для поддержания такого диалога является межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье словацкая правительственная делегация во главе с Бланаром прибыла в Москву на заседание межправительственной комиссии.

    В прошлом месяце глава МИД Словакии заявил об отсутствии у Братиславы желания опускания нового «железного занавеса» между Евросоюзом и Россией.

    В начале осени Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Москвой для решения накопившихся экономических вопросов.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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