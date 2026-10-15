Сомнолог назвала внезапную сонливость признаком проблем со здоровьем

Внезапная сонливость может говорить о проблемах со здоровьем

Tекст: Катерина Туманова

Увеличение продолжительности ночного отдыха чаще всего выступает следствием проблем со здоровьем, а не их причиной.

«Как правило, когда речь идёт о сне больше 12 часов, мы говорим, что этот сон ненормальный. А кроме того, избыточный сон может быть для конкретного человека: то есть, например, он всю жизнь спал шесть часов и высыпался, а тут он внезапно начал спать по десять часов», – пояснила Царёва RT.

По ее словам, организм часто требует более длительного отдыха для восполнения нехватки ресурсов. Например, это может происходить при депрессии, когда человеку не хватает сил справиться со стрессом.

Эксперт добавила, что долгий сон также может указывать на дефицит ночного отдыха в другие дни, например, когда люди отсыпаются на выходных. Кроме того, причиной может быть ухудшение качества сна из-за бессонницы, остановок дыхания или движений ног.



