Суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за нарушение правил деятельности иноагента
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков* (признан в РФ иноагентом) получил административный штраф 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на размещенных в интернете материалах.
Савеловский суд Москвы вынес решение о штрафе для бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова по делу о нарушении законодательства об иноагентах, передает ТАСС.
В пресс-службе суда сообщили: «Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Гудков Дмитрий* Геннадьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента на материалах, распространяемых в интернете), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд вынес приговор бывшему депутату Дмитрию Гудкову за распространение фейков о Вооруженных силах России. Ранее суд арестовал Гудкова заочно по этому же делу. Дмитрий Гудков* ранее уже получал штраф за нарушение закона об иноагентах.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом