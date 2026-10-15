NYT: Пентагон перебросил солдат в Латинскую Америку для борьбы с наркокартелями

США перебросили сотни солдат в Латинскую Америку

Tекст: Катерина Туманова

Данный шаг осуществляется в рамках расширения кампании американского оборонного ведомства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе, узнала The New York Times.

Первые подразделения 10-й горнопехотной дивизии численностью 600 человек уже начали переброску из штата Нью-Йорк на новый полигон в Панаме для подготовки к операциям в джунглях.

В дальнейшем эти войска будут тренироваться совместно с местными силами в Колумбии и Гондурасе. Они также могут оказывать поддержку американскому спецназу, консультируя военных во время рейдов против наркоторговцев.

Помимо развертывания в Центральной и Южной Америке, несколько сотен американских солдат помогут укомплектовать новое командование по операциям в Западном полушарии, которое базируется в Майами.

Министр обороны США Пит Хегсет недавно создал в Пентагоне специальное управление для контроля за борьбой с наркокартелями.

Директор по надзору за обороной в Вашингтонском офисе по Латинской Америке Адам Исаксон отметил беспрецедентность подобных действий.

«Не помню ни одного случая развертывания американских войск в регионе, когда-либо приближавшегося к 600 человек, за исключением непредвиденных обстоятельств, таких как вторжения или стихийные бедствия», – подчеркнул эксперт.

Эти меры предпринимаются на фоне призывов администрации президента США Дональда Трампа к лидерам латиноамериканских стран активизировать военные наступления против наркогруппировок.