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Минобороны показало уничтожение укрытий ВСУ дронами в Харьковской области
Российские дроны уничтожили пункты управления БПЛА в Харьковской области
Министерство обороны России опубликовало видеозапись уничтожения пунктов управления беспилотниками и укрытий украинских военнослужащих в окружении на территории Харьковской области.
Оборонное ведомство продемонстрировало кадры боевой работы расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов в кольце окружения на харьковском направлении, передает РИА «Новости».
На видеозаписи зафиксировано уничтожение украинских пунктов управления дронами, а также мест базирования личного состава.
«В ходе воздушной разведки и системами отслеживания выявляются точки запуска, антенны и системы управления, которые позволяют идентифицировать позицию противника. После чего по ним наносится огневое поражение FPV-дронами и БпЛА «Молния-2», – говорится в пояснении министерства.
В ведомстве подчеркнули, что командные пункты украинских беспилотников выступают приоритетными целями для российских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар по цеху по производству беспилотников в Черниговской области. В понедельник Минобороны раскрыло подробности взятия Аннополья на харьковском направлении. Также Воздушно-космические силы России ударили по позициям противника в Харьковской и Запорожской областях.